Насладитесь красотой ночного Петербурга и завораживающим шоу развода мостов с борта индивидуального катера! За 2 часа катания мы успеем совершить обзорную прогулку по городу, где вы увидите все основные достопримечательности в лучах ослепительной подсветки, а после сможете наблюдать за разводом мостов: Дворцового, Троицкого и Литейного. Прогулка проводится на небольшом, но индивидуальном катере: доступное предложения для маленькой компании.

На катере вы сможете в полной мере почувствовать всю романтику белых ночей и разводных мостов, так как вы увидите все шоу с лучшего ракурса. Маршрут движения во время разводки начинается от Благовещенского моста, где далее мы движемся от моста к мосту, успевая к разведению каждого. Особо впечатляет развод Дворцового моста, когда два его крыла высоко устремляются вверх, и эта грандиозная конструкция нависает над вами. Масштабно и впечатляюще!

Большим преимуществом данного предложения является то, что вы совершите прогулку на индивидуальном катере только своей компанией за демократичную цену. Второе достоинство – это безопасность, так как за штурвалом наш опытный капитан, который сделает все возможное, чтобы ваше катание прошло «на отлично».

Маршрут прогулки включает в себя всю центральную акваторию: Средняя и Малая Невка - река Ждановка - Нева - Кронверский пролив - Большая Невка

Прогулка на катере на развод мостов - это лучшее решение для экскурсионной программы, для романтического свидания и для отдыха в летний теплый вечер.