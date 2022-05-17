Прогулка на развод мостов на небольшом катере с капитаном

Прогулка на развод мостов на небольшом катере с капитаном
Прогулка на развод мостов на небольшом катере с капитаном
Прогулка на развод мостов на небольшом катере с капитаном
Прогулка на развод мостов на небольшом катере с капитаном

Что вас ожидает 🤩

  • Во время прогулки вы увидите:
  • Елагин дворец
  • Газпром Арена
  • Вантовый мост ЗСД
  • Петровский стадион
  • Петропавловская крепость
  • Ростральные колонны
  • Биржа
  • Кунсткамера
  • Дворец Меньшикова
  • Исаакиевский собор
  • Адмиралтейство
  • Эрмитаж
  • Телебашню
  • Крейсер Аврора
  • Развод мостов: Дворцового, Троицкого, Благовещенского и Литейного
Насладитесь красотой ночного Петербурга и завораживающим шоу развода мостов с борта индивидуального катера! За 2 часа катания мы успеем совершить обзорную прогулку по городу, где вы увидите все основные достопримечательности в лучах ослепительной подсветки, а после сможете наблюдать за разводом мостов: Дворцового, Троицкого и Литейного. Прогулка проводится на небольшом, но индивидуальном катере: доступное предложения для маленькой компании.
На катере вы сможете в полной мере почувствовать всю романтику белых ночей и разводных мостов, так как вы увидите все шоу с лучшего ракурса. Маршрут движения во время разводки начинается от Благовещенского моста, где далее мы движемся от моста к мосту, успевая к разведению каждого. Особо впечатляет развод Дворцового моста, когда два его крыла высоко устремляются вверх, и эта грандиозная конструкция нависает над вами. Масштабно и впечатляюще!
Большим преимуществом данного предложения является то, что вы совершите прогулку на индивидуальном катере только своей компанией за демократичную цену. Второе достоинство – это безопасность, так как за штурвалом наш опытный капитан, который сделает все возможное, чтобы ваше катание прошло «на отлично».
Маршрут прогулки включает в себя всю центральную акваторию: Средняя и Малая Невка - река Ждановка - Нева - Кронверский пролив - Большая Невка
Прогулка на катере на развод мостов - это лучшее решение для экскурсионной программы, для романтического свидания и для отдыха в летний теплый вечер.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на катере с капитаном 2 часа
  • Пледы для каждого пассажира
  • Одноразовая посуда
  • Работа профессионального капитана
  • Спасательные жилеты в соответствии с техникой безопасности
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11а
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • На катание необходимо прийти за 10 минут до старта.
  • На борт запрещено брать с собой красные и красящие напитки: красное вино, вишневый/гранатовый/томатный соки.
  • Дети допускаются пассажирами от 3 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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