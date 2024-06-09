🚤 На катере

Совершите водную прогулку по одному из самых редких маршрутов города. Вы отправитесь в сторону центральной акватории Невы, затем по Малой Неве, Ждановке и Малой Невке дойдёте до Финского залива. Остановитесь, чтобы полюбоваться прекрасным закатом, насладиться петербургскими пейзажами и сделать атмосферные фото.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

От Фонтанки по живописным местам вы отравитесь к Финскому заливу. По пути оцените красоту величественной Невы и небольших рек. Увидите стадион «Зенит Арена», «Лахта Центр», Михайловский замок, Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Летний сад и другие знаковые достопримечательности города.

Дополнят вашу поездку рассказы гида в записи по радио на судне и приятная фоновая музыка, которую мы включим для вас на закате.

Маршрут водной прогулки

Фонтанка — Мойка — Зимняя канавка — Нева — Малая Нева — Ждановка — Малая Невка — Малая Нева — Финский залив — Нева — Фонтанка

Организационные детали