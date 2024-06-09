🚤 На катере

Совершите водную прогулку по одному из самых редких маршрутов города.
Вы отправитесь в сторону центральной акватории Невы, затем по Малой Неве, Ждановке и Малой Невке дойдёте до Финского залива.
Остановитесь, чтобы полюбоваться прекрасным закатом, насладиться петербургскими пейзажами и сделать атмосферные фото.
Вы отправитесь в сторону центральной акватории Невы, затем по Малой Неве, Ждановке и Малой Невке дойдёте до Финского залива.
Остановитесь, чтобы полюбоваться прекрасным закатом, насладиться петербургскими пейзажами и сделать атмосферные фото.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
От Фонтанки по живописным местам вы отравитесь к Финскому заливу. По пути оцените красоту величественной Невы и небольших рек. Увидите стадион «Зенит Арена», «Лахта Центр», Михайловский замок, Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Летний сад и другие знаковые достопримечательности города.
Дополнят вашу поездку рассказы гида в записи по радио на судне и приятная фоновая музыка, которую мы включим для вас на закате.
Маршрут водной прогулки
Фонтанка — Мойка — Зимняя канавка — Нева — Малая Нева — Ждановка — Малая Невка — Малая Нева — Финский залив — Нева — Фонтанка
Организационные детали
- Прогулка проходит на быстроходных катерах «Да Винчи», «Картье», «Пикассо» и на маломерных судах «Орфей», «Калипсо», «Пегас», «Кусто», где есть удобные диваны, пледы и тент
- Билеты необходимо оформлять на всех путешественников, в том числе и на детей до 3 лет
- Начало прогулки меняется в зависимости от даты, так как в разные дни солнце заходит в разное время. Возможна незначительная задержка отправления.
- В зависимости от погодных условий маршрут может быть скорректирован для вашей безопасности. В случае очень плохой погоды или закрытия движения в акватории Невы или каналов прогулку можно отменить или перенести.
- Льготный билет могут приобрести все, кто пользуется социальными льготами (пенсионеры, члены многодетных семей, студенты и т. д.), и дети от 12 до 18 лет
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 615 ₽
|Дети от 3 до 12 лет
|1 190 ₽
|Льготный
|1 445 ₽
|Дети до 3-х лет
|9 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 33114 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.Задать вопрос
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