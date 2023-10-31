Узнать мифы и легенды храма искусств и забраться под его купол
Познакомьтесь с одним из ведущих театров мира! Вы пройдёте по парадной части и скрытым от глаз зрителей помещениям.
Узнаете о событиях, мало известных непосвящённым — почему под потолком висят портреты, откуда князья смотрели спектакли. Увидите, где создают декорации и гримируют актёров. И, возможно, подниметесь на сцену Мариинского, Кировского и снова Мариинского театра.
Узнаете о событиях, мало известных непосвящённым — почему под потолком висят портреты, откуда князья смотрели спектакли. Увидите, где создают декорации и гримируют актёров. И, возможно, подниметесь на сцену Мариинского, Кировского и снова Мариинского театра.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Прогуливаясь по театру, вы узнаете, чьи портреты находятся по периметру потолка зрительного зала и почему их там разместил художник Дузи. Поймёте, почему великие князья пренебрегали царской ложей и откуда на самом деле они предпочитали любоваться представлением.
Вы пройдёте по фойе, посетите бутафорский цех и декорационную мастерскую, заберётесь под купол театра в зале Головина и заглянете в гримёрки. А если повезёт, сделаете несколько шагов по сцене.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты в театр — 800 руб. /чел.
- Дата и время экскурсии утверждаются администрацией театра. Администрация театра оставляет за собой право без предупреждения менять маршрут экскурсии.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Театральной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2241 туриста
Приветствую вас от лица нашей команды! Мы работаем на туристическом рынке Петербурга с 2011 года. Особенность нашей компании: мы делаем все, чтобы собрать самых творческих, самых интересных, самых способных гидов нашего города. Практически с самого начала мы стали кроме взрослых экскурсий предлагать еще и детские. Когда-то эти экскурсии были разработаны для наших собственных детей. Дети выросли, а экскурсии остались. Причем год от года наши детские экскурсии изменяются, дополняются, улучшаются, становятся интереснее и разнообразнее. Наши детские экскурсии — это наше ноу-хау, наша визитная карточка и наша гордость!
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