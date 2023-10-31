Закулисье Мариинского театра

Узнать мифы и легенды храма искусств и забраться под его купол

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Ответы на вопросы
Познакомьтесь с одним из ведущих театров мира! Вы пройдёте по парадной части и скрытым от глаз зрителей помещениям.

Узнаете о событиях, мало известных непосвящённым — почему под потолком висят портреты, откуда князья смотрели спектакли. Увидите, где создают декорации и гримируют актёров. И, возможно, подниметесь на сцену Мариинского, Кировского и снова Мариинского театра.
Закулисье Мариинского театра
Закулисье Мариинского театра
Закулисье Мариинского театра
Закулисье Мариинского театра
Закулисье Мариинского театра
Закулисье Мариинского театра
Закулисье Мариинского театра
Ближайшие даты:
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
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ноя
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогуливаясь по театру, вы узнаете, чьи портреты находятся по периметру потолка зрительного зала и почему их там разместил художник Дузи. Поймёте, почему великие князья пренебрегали царской ложей и откуда на самом деле они предпочитали любоваться представлением.

Вы пройдёте по фойе, посетите бутафорский цех и декорационную мастерскую, заберётесь под купол театра в зале Головина и заглянете в гримёрки. А если повезёт, сделаете несколько шагов по сцене.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в театр — 800 руб. /чел.
  • Дата и время экскурсии утверждаются администрацией театра. Администрация театра оставляет за собой право без предупреждения менять маршрут экскурсии.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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