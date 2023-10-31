Познакомьтесь с одним из ведущих театров мира! Вы пройдёте по парадной части и скрытым от глаз зрителей помещениям. Узнаете о событиях, мало известных непосвящённым — почему под потолком висят портреты, откуда князья смотрели спектакли. Увидите, где создают декорации и гримируют актёров. И, возможно, подниметесь на сцену Мариинского, Кировского и снова Мариинского театра.

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Описание

Что вас ожидает

Прогуливаясь по театру, вы узнаете, чьи портреты находятся по периметру потолка зрительного зала и почему их там разместил художник Дузи. Поймёте, почему великие князья пренебрегали царской ложей и откуда на самом деле они предпочитали любоваться представлением.

Вы пройдёте по фойе, посетите бутафорский цех и декорационную мастерскую, заберётесь под купол театра в зале Головина и заглянете в гримёрки. А если повезёт, сделаете несколько шагов по сцене.

Организационные детали