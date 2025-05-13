Эта экскурсия откроет вам знаменитый дворец с новой стороны. Вы увидите, где принимались важные решения в истории нашей страны. Посмотрите, где проходили балы и официальные приёмы.
Узнаете о частной жизни и нравах императоров, семейных тайнах и дворцовых интригах и, конечно, о драматических событиях 1917 года.
Узнаете о частной жизни и нравах императоров, семейных тайнах и дворцовых интригах и, конечно, о драматических событиях 1917 года.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Вы посетите:
- Тронный, Гербовый и Фельдмаршальский залы.
- Большую дворцовую церковь.
- мемориальные залы, посвящённые победам русской армии в Северной войне и войне 1812 года.
- галерею портретов семьи Романовых.
- жилые комнаты Зимнего дворца: Малахитовую и Золотую гостиные, столовые, будуары, спальни, готическую библиотеку Николая II.
Вы узнаете:
- как отапливался и освещался Зимний дворец.
- кто изготавливал мебель для царских покоев.
- где находился знаменитый Висячий сад Екатерины II, императорские кухни, конюшни и гаражи.
- почему в дворцовых подвалах на протяжении веков обитали кошки.
- и многое другое.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — 500 ₽ за взрослого.
- Приобрести их необходимо заранее на официальном сайте музея или на Трипстере: купить билет.
- Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет. Для ребенка до 14 лет необходимо оформить бесплатный билет, а с 14 лет — льготный.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главных ворот Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Санкт-Петербурге
Наша компания успешно работает на рынке туристических услуг Санкт-Петербурга с 22 октября 2007 года. Мы принимаем путешественников в Петербурге и знакомим с ним наших гостей. Для нас нет мелочей в работе. Всё, что мы делаем, соответствует высокому уровню качества. Рады быть вам полезными, обращайтесь!Задать вопрос
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