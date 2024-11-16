Обитатели Зимнего дворца

Судьбы, тайны, интриги и заговоры царской семьи в одной увлекательной экскурсии
Мы погрузим вас в историю жизни именитых владельцев Зимнего дворца — от Екатерины Великой до Николая II.

Вы пройдётесь по залам, ставшим свидетелями знаменательных событий — царских венчаний, крестин, балов, адюльтеров и даже покушений. Заглянете в личные покои монархов.

Узнаете, сколько стоило России содержать огромную семью Романовых, и много других интересных фактов.
Обитатели Зимнего дворца
Обитатели Зимнего дворца
Обитатели Зимнего дворца
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

  • Вы побываете в покоях Екатерины Великой и других монархов.
  • Заглянете в готическую библиотеку Николая ll, спальню Александра ll, Золотую гостиную Марии Александровны, Малахитовую гостиную Александры Фёдоровны.
  • Увидите, где рождались, женились и умирали первые лица страны.
  • Поймёте, почему Павел I и Александр III так не любили Зимний дворец.
  • Посмотрите на место, где однажды прогремел устроенный террористами взрыв, едва не оборвавший жизнь императора Александра II.

Организационные детали

  • Входные билеты в Эрмитаж оплачиваются отдельно.
  • Приобрести их необходимо заранее на официальном сайте музея или на Трипстере: купить билет.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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