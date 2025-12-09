Погрузитесь в атмосферу Рождества и Нового года в Санкт-Петербурге! Вы узнаете о традициях, начиная с первых ёлок, наряженных по приказу императрицы, и до современных рецептов новогодних блюд. Увидите ярко украшенный центр города и дополните историю собственными праздничными воспоминаниями.

Описание экскурсии

Магазин купцов Елисеевых

Здание в стиле модерн с богатой внутренней отделкой и огромным золотым ананасом в центре зала открылось в 1903 году и стало настоящей достопримечательностью города. Здесь покупали подарки не только простые горожане, но и представители дворянских родов.

Александринский театр

В своё время стал центром культурной жизни Петербурга. Его спектакли притягивали внимание зрителей со всей страны.

Манежная площадь

Это место украшалось к зимним праздникам с начала 20 века. В центре массовых гуляний жители могли насладиться угощениями и атмосферой веселья.

На прогулке вы:

узнаете о праздновании Рождества и Нового года в Петербурге

поймёте, какая императрица первой приказала нарядить ёлку

услышите всё о рождественских гаданиях

обсудите рецепты новогодних блюд в царской России

увидите разницу в украшении ёлок до и после революции

посетите великолепный Пассаж и рассмотрите монограммы дворянских родов, которые покупали там подарки

разглядите доходный дом-пряник Басина

и по желанию попробуете вкусный глинтвейн

Организационные детали