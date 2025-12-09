Погрузитесь в атмосферу Рождества и Нового года в Санкт-Петербурге! Вы узнаете о традициях, начиная с первых ёлок, наряженных по приказу императрицы, и до современных рецептов новогодних блюд. Увидите ярко украшенный центр города и дополните историю собственными праздничными воспоминаниями.
Описание экскурсии
Магазин купцов Елисеевых
Здание в стиле модерн с богатой внутренней отделкой и огромным золотым ананасом в центре зала открылось в 1903 году и стало настоящей достопримечательностью города. Здесь покупали подарки не только простые горожане, но и представители дворянских родов.
Александринский театр
В своё время стал центром культурной жизни Петербурга. Его спектакли притягивали внимание зрителей со всей страны.
Манежная площадь
Это место украшалось к зимним праздникам с начала 20 века. В центре массовых гуляний жители могли насладиться угощениями и атмосферой веселья.
На прогулке вы:
- узнаете о праздновании Рождества и Нового года в Петербурге
- поймёте, какая императрица первой приказала нарядить ёлку
- услышите всё о рождественских гаданиях
- обсудите рецепты новогодних блюд в царской России
- увидите разницу в украшении ёлок до и после революции
- посетите великолепный Пассаж и рассмотрите монограммы дворянских родов, которые покупали там подарки
- разглядите доходный дом-пряник Басина
- и по желанию попробуете вкусный глинтвейн
Организационные детали
- Программа будет интересна и взрослым, и детям
- Экскурсия проводится без наушников
- Бонус: вам на почту придёт карта вкусных мест Петербурга и не только
- Еда и напитки не входят в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гостиного двора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 13288 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области.
