Мои заказы

Зимний Петербург - волшебный Петербург

Напеть музыку из «Щелкунчика» и рассмотреть дом-пряник
Погрузитесь в атмосферу Рождества и Нового года в Санкт-Петербурге! Вы узнаете о традициях, начиная с первых ёлок, наряженных по приказу императрицы, и до современных рецептов новогодних блюд. Увидите ярко украшенный центр города и дополните историю собственными праздничными воспоминаниями.
Зимний Петербург - волшебный Петербург© Тася
Зимний Петербург - волшебный Петербург© Тася
Зимний Петербург - волшебный Петербург© Тася

Описание экскурсии

Магазин купцов Елисеевых

Здание в стиле модерн с богатой внутренней отделкой и огромным золотым ананасом в центре зала открылось в 1903 году и стало настоящей достопримечательностью города. Здесь покупали подарки не только простые горожане, но и представители дворянских родов.

Александринский театр

В своё время стал центром культурной жизни Петербурга. Его спектакли притягивали внимание зрителей со всей страны.

Манежная площадь

Это место украшалось к зимним праздникам с начала 20 века. В центре массовых гуляний жители могли насладиться угощениями и атмосферой веселья.

На прогулке вы:

  • узнаете о праздновании Рождества и Нового года в Петербурге
  • поймёте, какая императрица первой приказала нарядить ёлку
  • услышите всё о рождественских гаданиях
  • обсудите рецепты новогодних блюд в царской России
  • увидите разницу в украшении ёлок до и после революции
  • посетите великолепный Пассаж и рассмотрите монограммы дворянских родов, которые покупали там подарки
  • разглядите доходный дом-пряник Басина
  • и по желанию попробуете вкусный глинтвейн

Организационные детали

  • Программа будет интересна и взрослым, и детям
  • Экскурсия проводится без наушников
  • Бонус: вам на почту придёт карта вкусных мест Петербурга и не только
  • Еда и напитки не входят в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Гостиного двора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 13288 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
читать дальше

сложную, глубокую информацию простым языком, познакомить и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим. Приглашаю вас отправиться с нами в путешествие в удивление!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

«Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга
На машине
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дом, в котором я живу
Прогулка по архитектурным стилям Петербурга раскроет тайны имперских эпох и характеры правителей. Откройте для себя новое в знакомом городе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Дом учёных в Петербурге: дворец и его закрытые залы
1.5 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Дом учёных в Петербурге: дворец и его закрытые залы
Побывать в роскошных великокняжеских покоях в стиле рококо и готики и погрузиться в историю
Начало: На Дворцовой набережной
27 дек в 12:30
3 янв в 11:00
3150 ₽ за человека
Сказочные дома Петербурга
На машине
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Сказочные дома Петербурга
Погрузитесь в атмосферу русских сказок, изучая уникальные дома Петербурга. Архитектурные шедевры ждут вас на увлекательной экскурсии
Сегодня в 08:00
11 дек в 08:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге