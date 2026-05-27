Описание Фото Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу парадного Санкт-Петербурга во время большой прогулки по рекам, каналам и Неве на комфортабельном катере.



За 2 часа вы увидите главные символы города — от Зимнего дворца и Петропавловской крепости до уютных каналов, дворцов и знаменитых мостов, наслаждаясь лучшими видами города с воды.

Вячеслав Ваш гид в Санкт-Петербурге Индивидуальная экскурсия 19 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 2 часа 1-8 человек На катере

Описание экскурсии «Золотое кольцо Петербурга» — большая прогулка на катере по рекам, каналам и Неве. У Санкт-Петербурга есть своё собственное Золотое кольцо — маршрут, в котором собраны самые красивые набережные, знаменитые дворцы, величественные соборы и атмосферные уголки старого города. Эта прогулка — возможность увидеть Петербург во всём его великолепии: с воды, в комфортной обстановке и без городской суеты. За два часа путешествия на катере повышенной комфортности вы пройдёте по уютным каналам, историческим рекам и парадной части Невы. Петербург будет постоянно меняться перед глазами: камерные мостики и цветные фасады доходных домов сменятся грандиозными панорамами дворцов и золотыми куполами главных храмов города. Мягкое движение по воде, отражения старинной архитектуры, ветер с Невы и рассказы капитана о городе создают ощущение настоящего путешествия во времени. Во время прогулки вы не только увидите самые знаковые места Петербурга, но и узнаете интересные городские истории: сколько котов живёт в Эрмитаже, почему Ростральные колонны получили такое название и откуда появилось имя Марсова поля. Эта экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет за одну прогулку почувствовать настоящий характер Петербурга — величественный, романтичный и немного загадочный.

