Мои заказы

«Золотое кольцо Санкт Петербурга» за 2 часа на комфортабельном катере

Погрузитесь в атмосферу парадного Санкт-Петербурга во время большой прогулки по рекам, каналам и Неве на комфортабельном катере.

За 2 часа вы увидите главные символы города — от Зимнего дворца и Петропавловской крепости до уютных каналов, дворцов и знаменитых мостов, наслаждаясь лучшими видами города с воды.
«Золотое кольцо Санкт Петербурга» за 2 часа на комфортабельном катере
«Золотое кольцо Санкт Петербурга» за 2 часа на комфортабельном катере
«Золотое кольцо Санкт Петербурга» за 2 часа на комфортабельном катере

Описание экскурсии

«Золотое кольцо Петербурга» — большая прогулка на катере по рекам, каналам и Неве. У Санкт-Петербурга есть своё собственное Золотое кольцо — маршрут, в котором собраны самые красивые набережные, знаменитые дворцы, величественные соборы и атмосферные уголки старого города. Эта прогулка — возможность увидеть Петербург во всём его великолепии: с воды, в комфортной обстановке и без городской суеты. За два часа путешествия на катере повышенной комфортности вы пройдёте по уютным каналам, историческим рекам и парадной части Невы. Петербург будет постоянно меняться перед глазами: камерные мостики и цветные фасады доходных домов сменятся грандиозными панорамами дворцов и золотыми куполами главных храмов города. Мягкое движение по воде, отражения старинной архитектуры, ветер с Невы и рассказы капитана о городе создают ощущение настоящего путешествия во времени. Во время прогулки вы не только увидите самые знаковые места Петербурга, но и узнаете интересные городские истории: сколько котов живёт в Эрмитаже, почему Ростральные колонны получили такое название и откуда появилось имя Марсова поля. Эта экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет за одну прогулку почувствовать настоящий характер Петербурга — величественный, романтичный и немного загадочный.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Легендарный Зимний дворец - сердце императорского Петербурга
  • Величественную Стрелку Васильевского острова
  • Историческую Петропавловская крепость - место рождения города
  • Знаменитый крейсер Аврора
  • Живописный Летний сад
  • Реки Мойка и Фонтанка
  • Романтичную Зимнюю канавку
  • Знаменитые цветные мосты Петербурга
  • Легендарного Чижика-Пыжика - самого маленького и самого узнаваемого петербургского героя
  • Роскошный Исаакиевский собор с его золотым куполом
  • Знаменитый Мариинский театр
  • Атмосферный остров Новая Голландия
  • Величественный Николо-Богоявленский Морской собор
  • Дворцы Шереметевых, Юсуповых и Белосельских-Белозерских - настоящие жемчужины Петербургской архитектуры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки
Завершение: Набережная реки Мойки дом 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на ««Золотое кольцо Санкт Петербурга» за 2 часа на комфортабельном катере»

Золотое кольцо Петербурга на теплоходе
На теплоходе
1.5 часа
-
10%
16 отзывов
Групповая
Золотое кольцо Петербурга на теплоходе
От Петроградки - в акваторию Невы и обратно
Начало: У метро «Петроградская»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1350 ₽1500 ₽ за человека
Прогулка на катере «Голландец» по водам Санкт-Петербурга
На катере
Аренда катера
1 час
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка на катере «Голландец» по водам Санкт-Петербурга
Насладиться видами города и отдохнуть на комфортабельном судне
Начало: Грибоедова
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12 000 ₽ за всё до 10 чел.
Петербург как на ладони: прогулка по рекам и каналам на катере «Сиеста»
На катере
Водные по каналу Грибоедова
1 час
-
10%
15 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Петербург как на ладони: прогулка по рекам и каналам на катере «Сиеста»
Откройте для себя Санкт-Петербург с воды: уютные каналы, исторические фасады и захватывающие виды на комфортабельном катере
Начало: У причала наб. Фонтанки
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7200 ₽8000 ₽ за всё до 7 чел.
Прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
На катере
1 час
-
15%
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки 133
8415 ₽9900 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
19 000 ₽ за экскурсию