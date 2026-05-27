Погрузитесь в атмосферу парадного Санкт-Петербурга во время большой прогулки по рекам, каналам и Неве на комфортабельном катере.
За 2 часа вы увидите главные символы города — от Зимнего дворца и Петропавловской крепости до уютных каналов, дворцов и знаменитых мостов, наслаждаясь лучшими видами города с воды.
За 2 часа вы увидите главные символы города — от Зимнего дворца и Петропавловской крепости до уютных каналов, дворцов и знаменитых мостов, наслаждаясь лучшими видами города с воды.
Описание экскурсии«Золотое кольцо Петербурга» — большая прогулка на катере по рекам, каналам и Неве. У Санкт-Петербурга есть своё собственное Золотое кольцо — маршрут, в котором собраны самые красивые набережные, знаменитые дворцы, величественные соборы и атмосферные уголки старого города. Эта прогулка — возможность увидеть Петербург во всём его великолепии: с воды, в комфортной обстановке и без городской суеты. За два часа путешествия на катере повышенной комфортности вы пройдёте по уютным каналам, историческим рекам и парадной части Невы. Петербург будет постоянно меняться перед глазами: камерные мостики и цветные фасады доходных домов сменятся грандиозными панорамами дворцов и золотыми куполами главных храмов города. Мягкое движение по воде, отражения старинной архитектуры, ветер с Невы и рассказы капитана о городе создают ощущение настоящего путешествия во времени. Во время прогулки вы не только увидите самые знаковые места Петербурга, но и узнаете интересные городские истории: сколько котов живёт в Эрмитаже, почему Ростральные колонны получили такое название и откуда появилось имя Марсова поля. Эта экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет за одну прогулку почувствовать настоящий характер Петербурга — величественный, романтичный и немного загадочный.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Легендарный Зимний дворец - сердце императорского Петербурга
- Величественную Стрелку Васильевского острова
- Историческую Петропавловская крепость - место рождения города
- Знаменитый крейсер Аврора
- Живописный Летний сад
- Реки Мойка и Фонтанка
- Романтичную Зимнюю канавку
- Знаменитые цветные мосты Петербурга
- Легендарного Чижика-Пыжика - самого маленького и самого узнаваемого петербургского героя
- Роскошный Исаакиевский собор с его золотым куполом
- Знаменитый Мариинский театр
- Атмосферный остров Новая Голландия
- Величественный Николо-Богоявленский Морской собор
- Дворцы Шереметевых, Юсуповых и Белосельских-Белозерских - настоящие жемчужины Петербургской архитектуры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки
Завершение: Набережная реки Мойки дом 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на ««Золотое кольцо Санкт Петербурга» за 2 часа на комфортабельном катере»
-
10%
Групповая
Золотое кольцо Петербурга на теплоходе
От Петроградки - в акваторию Невы и обратно
Начало: У метро «Петроградская»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1350 ₽
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка на катере «Голландец» по водам Санкт-Петербурга
Насладиться видами города и отдохнуть на комфортабельном судне
Начало: Грибоедова
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12 000 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Петербург как на ладони: прогулка по рекам и каналам на катере «Сиеста»
Откройте для себя Санкт-Петербург с воды: уютные каналы, исторические фасады и захватывающие виды на комфортабельном катере
Начало: У причала наб. Фонтанки
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7200 ₽
8000 ₽ за всё до 7 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки 133
8415 ₽
9900 ₽ за всё до 6 чел.
19 000 ₽ за экскурсию