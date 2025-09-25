Мои заказы

Прогулки по реке Карповке – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Прогулки по реке Карповке» в Санкт-Петербурге, цены от 1040 ₽, скидки до 65%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
К мостам Петербурга по рекам и каналам в сопровождении фоновой музыки
Музыкальные теплоходы
2 часа 15 минут
-
65%
83 отзыва
Водная прогулка
К мостам Петербурга по рекам и каналам в сопровождении фоновой музыки
Начало: Наб. реки Фонтанки, д. 71
Расписание: Ежедневно в 23:30
Завтра в 23:30
27 сен в 23:30
1155 ₽3300 ₽ за человека
Утро на катере - водная экскурсия по Петербургу
На катере
1 час 15 минут
-
35%
65 отзывов
Водная прогулка
Утро на катере - водная экскурсия по Петербургу
Начало: НАБ.Р. Фонтанки, 71
Расписание: Ежедневно в 10:30
Завтра в 09:30
27 сен в 09:30
1040 ₽1600 ₽ за человека
На катере к Финскому заливу - индивидуальная прогулка
На катере
2 часа 15 минут
-
10%
Водная прогулка
На катере к Финскому заливу - индивидуальная прогулка
Начало: НАБ.Р. Фонтанки, 71
Расписание: Ежедневно
Завтра в 12:30
27 сен в 12:30
18 900 ₽21 000 ₽ за всё до 11 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Прогулки по реке Карповке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. К мостам Петербурга по рекам и каналам в сопровождении фоновой музыки
  2. Утро на катере - водная экскурсия по Петербургу
  3. На катере к Финскому заливу - индивидуальная прогулка
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Медный всадник
  9. Финский Залив
  10. Спас на Крови
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Прогулки по реке Карповке" можно забронировать 3 экскурсии от 1040 до 18 900 со скидкой до 65%. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Прогулки по реке Карповке», 148 ⭐ отзывов, цены от 1040₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь