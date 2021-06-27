Отвечаем на вопросы: сколько стоит билеты 🎫 на метеор до Петергофа из Питера, расписание отправления и прибытия, где купить билеты 🎫 онлайн со входом в Нижний парк 🌳, какие цены на бизнес-класс, стандартные и для детей и какие экскурсии 🧭 можно выбрать

Метеор до Петергофа из Санкт-Петербурга

Приехать из Питера в Петергоф можно на теплоходе «Метеоре» – это самый быстрый и комфортный способ.

Купить билет на Метеор Выберите дату и время

Метеор – теплоход с высокой скоростью передвижения:

высокий уровень сервиса;

транспорт имеет подводные крылья , это дает ему возможность быстро набрать скорость передвижения, и доставить пассажиров к месту назначения.

, это дает ему возможность быстро набрать скорость передвижения, и доставить пассажиров к месту назначения. Вместимость судна – до 150 человек .

. Максимальная скорость, которую может развить теплоход – 60-65 км/час.

Билеты на метеор Билет на метеор в Петергоф и из Петергофа 4.2 1421 отзыв от 890 ₽ за чел. Электронный билет позволяет вам гарантированно занять место на быстроходном судне «Метеор». Это возможность спланировать наиболее комфортный путь в Петергоф и обратно заранее. Только оплата на сайте гарантирует наличие места. Трансфер на метеоре — самый быстрый и приятный способ добраться до Петергофа. Всего за 45 минут вы с комфортом и без задержек доберетесь до парка с фонтанами в обход автомобильных пробок прямо из центра Петербурга. В пути вы насладитесь видами Невы и Финского залива. Если вы выберете автобус или электричку, вам придется отправиться не в такие приятные для прогулок районы, и поездка будет не настолько быстрой и комфортной. А на метеоре мы будем рады угостить вас чашечкой горячего чая. Купить билет

Почему лучше добираться на метеоре

Добраться в Петергоф можно разными способами, но на метеоре это быстрее. Прогулка по реке длиться всего 35-40 минут. Удобный быстрый способ. Его главные преимущества:

Достопримечательности по пути . Путь маршрута прописан из сердца Санкт-Петербурга. Еще до выхода в реку теплоход будет проходит мимо основных исторических мест Питера. Следующая половина маршрута проложена по Финскому заливу, что не менее привлекательно для туристов;

. Путь маршрута прописан из сердца Санкт-Петербурга. Еще до выхода в реку теплоход будет проходит мимо основных исторических мест Питера. Следующая половина маршрута проложена по Финскому заливу, что не менее привлекательно для туристов; Самая быстрый способ . Доехать до Петергофа можно наземным транспортом. Для этого необходимо отправиться на окраину Санкт-Петербурга, пересаживаясь на автобус или электричку. Длительное путешествие утомляет. Особенно, если туристы едут с детьми. Поэтому Метеор – это наиболее приемлемый способ для осуществления поездки;

. Доехать до Петергофа можно наземным транспортом. Для этого необходимо отправиться на окраину Санкт-Петербурга, пересаживаясь на автобус или электричку. Длительное путешествие утомляет. Особенно, если туристы едут с детьми. Поэтому Метеор – это наиболее приемлемый способ для осуществления поездки; Регулярность отправления. Отправные билеты на теплоход покупают заблаговременно на любое удобное время. Отправление теплохода выполняется каждый час.

Если вас всё-таки не устраивает чем-то теплоход, то можно и на автобусе с группой и экскурсией, например, тут или тут

Когда и как лучше покупать билеты

Для путешествия организаторы предлагают билеты разных категорий:

По льготе;

Для детей;

Стандартные;

Бизнес-класс.

Билеты, относящиеся к категории бизнес-класса, выгодно купить туда-обратно сразу. Остальные по стоимости не отличаются в сравнении обоих путей. Но для удобства лучше приобретать билеты сразу, поскольку по прибытию свободных мест может не оказаться.

Внутри Метеора, слева-справа как раз места у окон Рассадка в метеоре

В качестве дополнительной услуги включен бесплатный чай. За какую цену приобретают билеты, указано в таблице ниже:

Категория Стоимость в оба конца следования, руб Стоимость в Петергоф, руб Стоимость в Санкт-Петербург, руб Стандарт до 1900 до 990 до 990 По льготе до 1800 до 950 до 950 Детский до 1100 до 600 до 600 Детский ( на руках у взрослого) 0 0 0 Бизнес-класс до 3100 до 1500 до 1700 Детский бизнес-класс до 1700 до 800 до 900

Пожалуй, самые дешёвые онлайн билеты на метеор, можно приобрести на спутник8, так же можно приобрести сразу с входным билетом в Нижний парк, или даже купить групповую экскурсию, где вы отправитесь на автобусе в Петергоф, там проведёте время с экскурсоводом и потом обратно в Питер с ветерком на метеоре – очень экономно выходит.

Приобрести льготные билеты имеют право следующие категории граждан:

дети возрастом от 13 до 18 лет;

студенты учебных заведений;

пенсионеры;

люди с инвалидностью.

Детский билет, если ребенок не занимает место, распространяется на возрастную группу до 3 лет. Для детей старше 3 лет родители могут приобрести родители обычный детский билет.

Стоимость билетов может незначительно отличаться в зависимости от перевозчика. Также нужно уточнять и время отправления от пристаней.

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Преимущество бронирования билетов онлайн

Кассы на пристани «Петергоф»

Приобрести билеты можно через онлайн-кассу. Это проще и удобнее. Самое главное преимущество – нет очереди на приобретение. Всегда доступен просмотр количества свободных мест на теплоходе.

Если турист приобрел билет, то использовать его может только в строго установленное время и день. Онлайн приобретается проездной ваучер в обе стороны. Льготы при покупке билетов через интернет также действуют.

Онлайн билеты можно приобрести, как в одну сторону, так и туда и обратно. Часто сюда включена стоимость входа в Нижний парк и даже аудиоэкскурсия.

Расписание отправления метеоров

Расписание метеоров при отправлении из Санкт-Петербурга в Петергоф, а так же из Петергофа в Санкт-Петербург.

Если указано « летом » – значит это время отправления только в летний период, а в осенний и весенний период в это время они могут не отправляться.

» – значит это время отправления только в летний период, а в осенний и весенний период в это время они могут не отправляться. Если же указано «да» – значит пока возможно судоходство по Неве и Финскому заливу, то можно купить билет на это время, если ещё остались места, конечно.

Время отправления В Петергоф Из Петергофа 10:00 летом 10:30 да 11:00 летом 11:30 да да 12:00 лето летом 12:30 да да 13:00 летом летом 13:30 да да 14:00 летом летом 14:30 да да 15:00 летом летом 15:30 да да 16:00 летом летом 16:30 да да 17:00 летом летом 17:30 летом да 18:00 летом 18:30 да

Как, когда и откуда отправляются метеоры

Сенатская пристань Дворцовая пристань

Движение теплохода начинается с двух пристаней – Сенатская и Дворцовая .

и . Поездки в Петергоф начинаются с 10 часов от пристани Сенатская, далее пристань Дворцовая.

Первое отправление из Петергофа – в 11:30 .

. Периодичность движения теплохода – 1 раз в час, а в высокий сезон каждые 30 минут.

Последний рейс, который отправляется в Петергоф – в 17:30.

Те, кто едет в Петергоф на последнем рейсе Метеора, остаются там с ночевкой, могут уехать на следующий день в 12:00 или же на автобусе/такси обратно в Питер. Это необходимо учитывать при приобретении билетов. Приобрести их можно здесь.

Сенатская и Дворцовая пристани на карте

Надо ли распечатывать электронный билет, когда и кому предъявлять

Билеты онлайн или в кассе продаются без места. Поэтому необходимо прибыть на посадку заблаговременно, чтобы выбрать лучшие места для путешествия. В случае, когда турист приобрел билет онлайн, ему следует распечатать его или иметь в доступе на электронном носителе.

Рекомендация! Если вы не уверены, что зарядка на телефоне выдержит весь путь, то лучше билет распечатать, а так же во избежание непредвиденных ситуаций, отсутствия интернета, и т. д., чтобы показать оплату на теплоходе контролеру при посадке.

Важно! Нельзя покидать Нижний парк, в противном случае потребуется заплатить за вход в него повторно. Купить билет на вход в Петергоф, при необходимости, можно здесь – билет с аудиогидом.

Нужны ли документы

Если была произведена покупка льготного билета, то необходимо иметь подтверждающий документ об этом – предъявить вместе с билетом пенсионное удостоверение, студенческий билет. При поездке с детьми следует иметь в наличии свидетельство о рождении.

Обратите внимание! Купить билет дешевле можно несколькими способами:

В остальных случаях цена может варьироваться.

Билет на носу и в середине теплохода может быть дороже. Но эта разница не намного выше. Исключение составляет та ситуация, когда билеты бизнес-класса заявлены на носу Метеора.

Можно ли с животными

Общее правило перевозчиков – провозить на Метеоре кошек, собак и других домашних животных запрещено.

Посадка на теплоход и маршрут следования

На метеоре по Неве Даже «Алые Паруса» можно увидеть летом Метеор «в полёте» Маршрут метеора Петергоф - Санкт-Петербург

Желающие посетить Петергоф приобретают билеты в интернете или обычной кассе на причале и организованно собираются на Адмиралтейской набережной дом 2. Начало движения от причала Дворцовая, Сенатская. Теплоход движется по Малой Неве к Финскому заливу. Также Метеор проходит под мостами Тучков, Биржевой, Бетанкура и ЗСД.

Через 35-45 минут теплоход прибывает к Нижнему парку. Если в стоимость билета не включен вход в парк, следует приобрести билет (в наш вариант, даже включена аудиоэкскурсия). Покидать Нижний нельзя, поскольку снова потребуется приобретение входного билета.

Советы по поездке на теплоходе

Поскольку билет предоставляются без места, то прийти на посадку следует заранее . Так можно выбрать лучшие места. Это не относится к бизнес-классу, где еще при покупке была произведена доплата за удобное расположение на Метеоре;

. Так можно выбрать лучшие места. Это не относится к бизнес-классу, где еще при покупке была произведена доплата за удобное расположение на Метеоре; В поездку лучше взять не только документы, подтверждающие приобретение льготного билета, но и удостоверяющие личность;

Перед поездкой следует ознакомиться с правилами компании-перевозчика: ограничения на провоз вещей, условия пребывания на борту (но кто это читает на самом деле :).

Воду, продукты питания следует брать только в случае оговоренных правил у перевозчика;

Приобретая билеты в обе стороны, нужно рассчитать время с запасом на осмотр достопримечательностей, неспешную прогулку к причалу на обратный рейс;

Приобрести билет до Петергофа и обратно – лучшее решение. Не нужно беспокоиться, что на установленное время не окажется мест;

Если есть вероятность укачивания, то лучше выбрать места в носовой части теплохода, но они продаются как бизнес-класс.

Можно рискнуть. При покупке билета в Санкт-Петербурге, прийти незадолго до отправления теплохода. Так можно значительно выиграть в цене.

Что делать по приезду в Петергоф, где касса и вход в парк

Карта Петергофа

Как только туристы прибыли в Петергоф на остановке им будет предложено купить карту Нижнего парка. Стоит приобрести, ну или сохраните карту сверху, она так же даст понимание парка. Ранее был бесплатный доступ в Верхний парк, сейчас он закрыт на реставрацию. Заканчивается он Большим Дворцом, по краям есть выходы, где расположены кассы продажи билетов в Нижний парк.

Ещё одна карта Петергофа с легендой

Если по прибытию в Петергоф нужно приобрести обратный билет, то следует пройти по главной аллее вдоль Сампсониевского канала к кассе и купить билет на нужное время. Либо, вы можете сразу приобрести билет туда-обратно.

Купив билет в Нижний парк, нужно приложить штрих-код на нем к турникету и проследовать через него. Перед походом в парк можно погулять в Верхнем саду. Если сделать наоборот, то потребуется снова покупать билет для входа в парк.

Расплатиться за билеты можно наличными или пластиковой картой. Можно воспользоваться не кассой, а терминалом самообслуживания. Там билет стоит дороже, но без очереди.

В 11 часов начинается торжественный запуск фонтанов. Также на территории есть масса маленьких фонтанов, где любят освежиться дети.

В правой части парка расположен лабиринт. Можно посетить павильоны, где проводят небольшую экскурсию. Стоимость можно узнать у входа в парк, там же и приобрести билет.

В парке можно покормить белок и птиц с рук. Для этого посетители берут с собой нежареные орехи и семечки.

Как добраться до места посадки

Для начала путешествия необходимо добраться до причала Сенатская или Дворцовая. Первый расположен напротив Исаакиевского собора, рядом памятник Медному всаднику.

Проще всего добраться:

На метро : до ст. Адмиралтейская, Невский проспект;

: до ст. Адмиралтейская, Невский проспект; На автобусе : №3, №22;

: №3, №22; На троллейбусе: №5.

Петергоф – основные достопримечательности

В Петергофе есть масса достопримечательностей. Здесь стоит уделить внимание:

Верхний сад;

Нижний парк;

Большой каскад – визитная карточка Петергофа. Ступенчатые фонтаны сооружены в честь победы над шведами в Северной войне;

Большой дворец – вершина каскада фонтанов;

Собор Петра и Павла. Один из самых красивейших соборов в Ленинградской области;

Парк Александрия. Назван в честь первой владелицы императрицы Александры Федоровны;

Искусственные острова на Ольгином пруду.

Панорама ансамбля фонтанов с «Самсоном» во главе