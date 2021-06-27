Приехать из Питера в Петергоф можно на теплоходе «Метеоре» – это самый быстрый и комфортный способ.
Метеор – теплоход с высокой скоростью передвижения:
- высокий уровень сервиса;
- транспорт имеет подводные крылья, это дает ему возможность быстро набрать скорость передвижения, и доставить пассажиров к месту назначения.
- Вместимость судна – до 150 человек.
- Максимальная скорость, которую может развить теплоход – 60-65 км/час.
Почему лучше добираться на метеоре
Добраться в Петергоф можно разными способами, но на метеоре это быстрее. Прогулка по реке длиться всего 35-40 минут. Удобный быстрый способ. Его главные преимущества:
- Достопримечательности по пути. Путь маршрута прописан из сердца Санкт-Петербурга. Еще до выхода в реку теплоход будет проходит мимо основных исторических мест Питера. Следующая половина маршрута проложена по Финскому заливу, что не менее привлекательно для туристов;
- Самая быстрый способ. Доехать до Петергофа можно наземным транспортом. Для этого необходимо отправиться на окраину Санкт-Петербурга, пересаживаясь на автобус или электричку. Длительное путешествие утомляет. Особенно, если туристы едут с детьми. Поэтому Метеор – это наиболее приемлемый способ для осуществления поездки;
- Регулярность отправления. Отправные билеты на теплоход покупают заблаговременно на любое удобное время. Отправление теплохода выполняется каждый час.
Если вас всё-таки не устраивает чем-то теплоход, то можно и на автобусе с группой и экскурсией, например, тут или тут
Когда и как лучше покупать билеты
Для путешествия организаторы предлагают билеты разных категорий:
- По льготе;
- Для детей;
- Стандартные;
- Бизнес-класс.
Билеты, относящиеся к категории бизнес-класса, выгодно купить туда-обратно сразу. Остальные по стоимости не отличаются в сравнении обоих путей. Но для удобства лучше приобретать билеты сразу, поскольку по прибытию свободных мест может не оказаться.
В качестве дополнительной услуги включен бесплатный чай. За какую цену приобретают билеты, указано в таблице ниже:
|Категория
|Стоимость в оба конца следования, руб
|Стоимость в Петергоф, руб
|Стоимость в Санкт-Петербург, руб
|Стандарт
|до 1900
|до 990
|до 990
|По льготе
|до 1800
|до 950
|до 950
|Детский
|до 1100
|до 600
|до 600
|Детский ( на руках у взрослого)
|0
|0
|0
|Бизнес-класс
|до 3100
|до 1500
|до 1700
|Детский бизнес-класс
|до 1700
|до 800
|до 900
Пожалуй, самые дешёвые онлайн билеты на метеор, можно приобрести на спутник8, так же можно приобрести сразу с входным билетом в Нижний парк, или даже купить групповую экскурсию, где вы отправитесь на автобусе в Петергоф, там проведёте время с экскурсоводом и потом обратно в Питер с ветерком на метеоре – очень экономно выходит.
Приобрести льготные билеты имеют право следующие категории граждан:
- дети возрастом от 13 до 18 лет;
- студенты учебных заведений;
- пенсионеры;
- люди с инвалидностью.
Детский билет, если ребенок не занимает место, распространяется на возрастную группу до 3 лет. Для детей старше 3 лет родители могут приобрести родители обычный детский билет.
Стоимость билетов может незначительно отличаться в зависимости от перевозчика. Также нужно уточнять и время отправления от пристаней.
Преимущество бронирования билетов онлайн
Приобрести билеты можно через онлайн-кассу. Это проще и удобнее. Самое главное преимущество – нет очереди на приобретение. Всегда доступен просмотр количества свободных мест на теплоходе.
Если турист приобрел билет, то использовать его может только в строго установленное время и день. Онлайн приобретается проездной ваучер в обе стороны. Льготы при покупке билетов через интернет также действуют.
Онлайн билеты можно приобрести, как в одну сторону, так и туда и обратно. Часто сюда включена стоимость входа в Нижний парк и даже аудиоэкскурсия.
Расписание отправления метеоров
Расписание метеоров при отправлении из Санкт-Петербурга в Петергоф, а так же из Петергофа в Санкт-Петербург.
- Если указано «летом» – значит это время отправления только в летний период, а в осенний и весенний период в это время они могут не отправляться.
- Если же указано «да» – значит пока возможно судоходство по Неве и Финскому заливу, то можно купить билет на это время, если ещё остались места, конечно.
|Время отправления
|В Петергоф
|Из Петергофа
|10:00
|летом
|10:30
|да
|11:00
|летом
|11:30
|да
|да
|12:00
|лето
|летом
|12:30
|да
|да
|13:00
|летом
|летом
|13:30
|да
|да
|14:00
|летом
|летом
|14:30
|да
|да
|15:00
|летом
|летом
|15:30
|да
|да
|16:00
|летом
|летом
|16:30
|да
|да
|17:00
|летом
|летом
|17:30
|летом
|да
|18:00
|летом
|18:30
|да
Как, когда и откуда отправляются метеоры
- Движение теплохода начинается с двух пристаней – Сенатская и Дворцовая.
- Поездки в Петергоф начинаются с 10 часов от пристани Сенатская, далее пристань Дворцовая.
- Первое отправление из Петергофа – в 11:30.
- Периодичность движения теплохода – 1 раз в час, а в высокий сезон каждые 30 минут.
- Последний рейс, который отправляется в Петергоф – в 17:30.
- Те, кто едет в Петергоф на последнем рейсе Метеора, остаются там с ночевкой, могут уехать на следующий день в 12:00 или же на автобусе/такси обратно в Питер. Это необходимо учитывать при приобретении билетов. Приобрести их можно здесь.
Надо ли распечатывать электронный билет, когда и кому предъявлять
Билеты онлайн или в кассе продаются без места. Поэтому необходимо прибыть на посадку заблаговременно, чтобы выбрать лучшие места для путешествия. В случае, когда турист приобрел билет онлайн, ему следует распечатать его или иметь в доступе на электронном носителе.
Рекомендация! Если вы не уверены, что зарядка на телефоне выдержит весь путь, то лучше билет распечатать, а так же во избежание непредвиденных ситуаций, отсутствия интернета, и т. д., чтобы показать оплату на теплоходе контролеру при посадке.
Важно! Нельзя покидать Нижний парк, в противном случае потребуется заплатить за вход в него повторно. Купить билет на вход в Петергоф, при необходимости, можно здесь – билет с аудиогидом.
Нужны ли документы
Если была произведена покупка льготного билета, то необходимо иметь подтверждающий документ об этом – предъявить вместе с билетом пенсионное удостоверение, студенческий билет. При поездке с детьми следует иметь в наличии свидетельство о рождении.
Обратите внимание! Купить билет дешевле можно несколькими способами:
- онлайн;
- купить билет на метеор + вход в Нижний парк;
- непосредственно перед выездом (на удачу).
В остальных случаях цена может варьироваться.
Билет на носу и в середине теплохода может быть дороже. Но эта разница не намного выше. Исключение составляет та ситуация, когда билеты бизнес-класса заявлены на носу Метеора.
Можно ли с животными
Общее правило перевозчиков – провозить на Метеоре кошек, собак и других домашних животных запрещено.
Посадка на теплоход и маршрут следования
Желающие посетить Петергоф приобретают билеты в интернете или обычной кассе на причале и организованно собираются на Адмиралтейской набережной дом 2. Начало движения от причала Дворцовая, Сенатская. Теплоход движется по Малой Неве к Финскому заливу. Также Метеор проходит под мостами Тучков, Биржевой, Бетанкура и ЗСД.
Через 35-45 минут теплоход прибывает к Нижнему парку. Если в стоимость билета не включен вход в парк, следует приобрести билет (в наш вариант, даже включена аудиоэкскурсия). Покидать Нижний нельзя, поскольку снова потребуется приобретение входного билета.
Советы по поездке на теплоходе
- Поскольку билет предоставляются без места, то прийти на посадку следует заранее. Так можно выбрать лучшие места. Это не относится к бизнес-классу, где еще при покупке была произведена доплата за удобное расположение на Метеоре;
- В поездку лучше взять не только документы, подтверждающие приобретение льготного билета, но и удостоверяющие личность;
- Перед поездкой следует ознакомиться с правилами компании-перевозчика: ограничения на провоз вещей, условия пребывания на борту (но кто это читает на самом деле :).
- Воду, продукты питания следует брать только в случае оговоренных правил у перевозчика;
- Приобретая билеты в обе стороны, нужно рассчитать время с запасом на осмотр достопримечательностей, неспешную прогулку к причалу на обратный рейс;
- Приобрести билет до Петергофа и обратно – лучшее решение. Не нужно беспокоиться, что на установленное время не окажется мест;
- Если есть вероятность укачивания, то лучше выбрать места в носовой части теплохода, но они продаются как бизнес-класс.
Можно рискнуть. При покупке билета в Санкт-Петербурге, прийти незадолго до отправления теплохода. Так можно значительно выиграть в цене.
Что делать по приезду в Петергоф, где касса и вход в парк
Как только туристы прибыли в Петергоф на остановке им будет предложено купить карту Нижнего парка. Стоит приобрести, ну или сохраните карту сверху, она так же даст понимание парка. Ранее был бесплатный доступ в Верхний парк, сейчас он закрыт на реставрацию. Заканчивается он Большим Дворцом, по краям есть выходы, где расположены кассы продажи билетов в Нижний парк.
Если по прибытию в Петергоф нужно приобрести обратный билет, то следует пройти по главной аллее вдоль Сампсониевского канала к кассе и купить билет на нужное время. Либо, вы можете сразу приобрести билет туда-обратно.
Купив билет в Нижний парк, нужно приложить штрих-код на нем к турникету и проследовать через него. Перед походом в парк можно погулять в Верхнем саду. Если сделать наоборот, то потребуется снова покупать билет для входа в парк.
Расплатиться за билеты можно наличными или пластиковой картой. Можно воспользоваться не кассой, а терминалом самообслуживания. Там билет стоит дороже, но без очереди.
В 11 часов начинается торжественный запуск фонтанов. Также на территории есть масса маленьких фонтанов, где любят освежиться дети.
В правой части парка расположен лабиринт. Можно посетить павильоны, где проводят небольшую экскурсию. Стоимость можно узнать у входа в парк, там же и приобрести билет.
В парке можно покормить белок и птиц с рук. Для этого посетители берут с собой нежареные орехи и семечки.
Как добраться до места посадки
Для начала путешествия необходимо добраться до причала Сенатская или Дворцовая. Первый расположен напротив Исаакиевского собора, рядом памятник Медному всаднику.
Проще всего добраться:
- На метро: до ст. Адмиралтейская, Невский проспект;
- На автобусе: №3, №22;
- На троллейбусе: №5.
Петергоф – основные достопримечательности
В Петергофе есть масса достопримечательностей. Здесь стоит уделить внимание:
- Верхний сад;
- Нижний парк;
- Большой каскад – визитная карточка Петергофа. Ступенчатые фонтаны сооружены в честь победы над шведами в Северной войне;
- Большой дворец – вершина каскада фонтанов;
- Собор Петра и Павла. Один из самых красивейших соборов в Ленинградской области;
- Парк Александрия. Назван в честь первой владелицы императрицы Александры Федоровны;
- Искусственные острова на Ольгином пруду.
Для организации посещения мест, распределения времени нужно выбрать места, куда хотелось бы попасть, а также изучить карту Петергофа.