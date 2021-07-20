Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Автобусная экскурсия в Петергоф

Открыть шедевры Нижнего парка и прогуляться среди водных каскадов

4.2
18 отзывов
На экскурсии с профессиональным гидом в группе до 45 человек вы познакомитесь с историей великолепной резиденции и изучите живописные уголки Нижнего парка.

Барочные дворцы и павильоны, изящные фонтаны и аллеи, которые помнят шаги императоров — приготовьтесь открыть красивейший пригород Петербурга.
Автобусная экскурсия в Петергоф
Автобусная экскурсия в Петергоф
Автобусная экскурсия в Петергоф
Автобусная экскурсия в Петергоф
Автобусная экскурсия в Петергоф
Автобусная экскурсия в Петергоф
Автобусная экскурсия в Петергоф
Автобусная экскурсия в Петергоф
Автобусная экскурсия в Петергоф
Автобусная экскурсия в Петергоф

Что вас ожидает

  • Поездка по Петергофской дороге: проезжая историческому тракту, вы познакомитесь с историей летней царской резиденции, узнаете, кто строил и перестраивал дворец и какие трагические события ему довелось пережить.
  • Прогулка по Нижнему парку: вы полюбуетесь сочетанием природного рельефа с художественными решениями человека. Узнаете о планировке парка, а также рассмотрите знаменитые скульптуры и фонтаны: «Адам» и «Ева», «Тритон», «Пирамида» и «Чаши», удивляющие Шутихи и каскады «Золотая гора», «Львиный» и «Шахматная гора».
  • Особое внимание уделим «Большому каскаду» с гротом и центральным фонтаном «Самсон, разрывающий пасть льва». Кроме того, вы увидите павильон Эрмитаж, Оранжерею и парковые колоннады.

Организационные детали

Входной билет в нижний парк с экскурсионным обслуживанием включен в стоимость.

Как проходит экскурсия

  • На автобусе в группе до 45 человек
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Петербурге
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Рассадка в автобусе свободная
  • Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить путеводители по Петербургу и небольшие сувениры

Участие в экскурсии с детьми до 7 лет

  • Стоимость для ребенка до 7 лет граждан РФ и Белоруссии — 550 руб., для ребенка до 7 лет иностранных граждан — 1000 руб. Если вы иностранный гражданин, обязательно предупредите об этом гида перед бронированием.
  • Если в вашей группе есть дети до 7 лет, вам необходимо написать в службу поддержки Трипстера для изменения стоимости перед оплатой
🚩 Начало и место завершения: у Гостиного Двора
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Ирина
Ирина
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
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18 реальных отзывов от туристов

Т
20 июля 2021
Начало экскурсии задержали на 20 минут, экскурсовод Галина очень авторитарная особа, общение с туристами ведёт резким тоном, несчётное количество раз повторяет организационные вопросы. Ну, точно бывшая учительница!
В автобусе практически ничего не было слышно, когда об этом сказали, прибавила громкость чуть- чуть. Содержание экскурсии можно свести к нескольким словам" что, вижу, о том и говорю".
На обратном пути пришлось слушать разговор экскурсовода с водителем Андреем. Обсудили все проблемы турфирмы, зарплату не дают, платят мало, и прочее… Очень неприятно было это слушать.
В Санкт- Петербурге мы были второй раз. Влюбились в этот город после первого посещения, в том числе благодаря рассказам и отношению экскурсовода, с которым ездили в первую поездку.
А вот после такого экскурсионного сопровождения, которое получили от Галины, вряд ли могло бы появиться желание ещё и ещё раз приезжать в этот чудесный город.
Жалко, что экскурсовод не понимает, что для туристов именно она - носитель любви, интереса и уважения к своему городу.
Ирина
Ответ гида:
Уважаемая Татьяна.
Благодарим за обратный отзыв.
Очень сожалеем, что Вам не понравилась экскурсовод. Помимо Вас в автобусе были другие туристы в кол-ве 24 чел. Ни у кого претензий по поводу работы микрофона, автобуса и гида нет. Задержка автобуса была 10 минут по вине туристов, которые вовремя не отдали свои билеты гиду.
Организационные детали и правила поведения в музее гид повторяет несколько раз, в связи с тем, чтобы прибыв в Петергоф группа организованно прошла на территорию нижнего парка. В Петергофе проходы групп в определенное время, и если кто-то теряется, то вся группа вынуждена ждать «потеряшек» и из-за этого сокращается свободное время и сама экскурсия. Такие правила музея.
Хочется обратить внимание, что туристке с Вашей же группы экскурсия очень понравилась, о чем свидетельствует ее отзыв 5* на Трипстере.
А
20 июля 2021
Полнейший восторг!
И
6 июля 2021
Спасибо большое за экскурсию, очень понравилось, уходить не хотелось, автобус ждал.
Е
22 июня 2021
14.06 была на экскурсии. встреча была у гостиного двора. хороший большой автобус. личное время в парке дали час. маловато конечно. надо ехать на весь день. погода была отличная. для первого раза ознакомления мне все было понятно. в музеи не заходила, видимо в следующий раз….
Е
16 окт 2020
Я в Петергофе впервые, поэтому мои впечатления- сплошной восторг! Не помешала даже плохая погода. Когда мы выезжали из Питера пошёл дождь и мы все переживали, что экскурсия будет испорчена, но там дождя не было и, хотя было пасмурно, красота фонтанов и дворцов предстала перед нами во всей красе! Обязательно посетите Петергоф! Без него поездки в Питер будут неполными
А
11 окт 2020
Экскурсия проходит с фирмой на большом комфортном автобусе. Гид по дороге нам подробно и красочно рассказал про места по которым мы проезжали, про историю парка фонтанов в резиденции. Купил нам билеты в кассе, и дальше мы уже сами изучали парк, экскурсии там большие запрещены. Вот так мы побродили, полюбовались фонтанами. Потрясающее зрелище. Внутри парка курсируют мини «вагончики» и за 700₽ с чел можно взять экскурсию. В сам дворец пускают малыми группами по какой-то спец договорённости как сказал нам наш гид.,
Вывод: можно ехать самим, но по дороге вы конечно не услышите много интересных фактов. Но кому то это и не важно. Экскурсия по сути - интересный трансфер до Петергофа.
О
9 окт 2020
Экскурсия понравилась, хотя уже была в петергофе, добираюсь обычным транспортом. является этот раз воспользовалась вашими услугами с сестрёнкой и не пожалела. Гид очень интересно рассказывал историю нашего города. порекомендую своим гостям, которые часто приезжают ко мне.
Оксана
22 авг 2020
Прекрасная экскурсия! Масса незабываемых впечатлений! Великолепная, насыщенная интересными фактами речь экскурсовода Елены! Ни с чем не сравнимая красота Петергофа!
А
17 авг 2020
Не знаю че там других не устроило. Все было отлично. Подошли к будке, нам сразу сказали номер автобуса. Сели в автобус, поехали, слушали гида Дмитрия как он рассказывал про питер. Привезли в петергоф, дмитрий собрал паспорта, простоял в очереди 15 минут, купил всем нам билеты которые включены в стоимость тура. Мы прошли в петергоф, а гиду нельзя из за правил петергофа. Мы погуляли 2, 5 часа, сели в автобус, Дмитрий рассказал подробно про все, что мы Увидели в петергофе.
Все было отлично, Дмитрию спасибо.
И
16 авг 2020
Очень жаль гулять по парку без экскурсовода, но это не вина гида. Выгоднее самому приехать в Петергоф, купить экскурсию на электрокаре за 900 руб(недёшево), но хоть какая то информация
Ирина
Ответ гида:
Ирина, добрый день.
Благодарим за обратный отзыв. В связи с тем, что еще не полностью сняты ограничения турфирмам и гидам нельзя проводить экскурсии на территории нижнего парка ГМЗ «Петергоф». Поэтому для туристов доступны только аудиоэкскурсии на электрокаре за доп. плату, которые можно купить непосредственно после входа в парк.
Мы очень ждем возобновления работы в нормальном режиме.
С уважением,
Ирина
Н
11 авг 2020
Добрый день, как таковой экскурсии не было. Приобретая билеты через интернет, сотрудники не нашли его в списке. И соответсвенно сказали нам ждать Возле автобуса, и скорее всего нас возьмут. Как это расценивать, если мы приобрели билеты за сутки. Нигде наши имена не были отражены, подучился конфуз. Прошу отладить этот вопрос. Приехав в Петергоф, у гида не удалось распечатать всем билеты, и мы 1 час стояли под жарким солнцем и ожидали очереди. Экскурсию продлили только на пол часа из за этого. Гид бегал из Окна в окно, очень не отлажен это сервис. Рекомендую, при приезде в место назначения быть готовыми к встрече туристов. В следующем Раз воспользуюсь другим маршрутом.
Ирина
Ответ гида:
Наталья, добрый день.
Благодарим за обратный отзыв, он важен для нас.
В связи с тем, что в ГМЗ «Петергоф» именные билеты, которые продаются только при предъявлении паспорта у нас нет возможности выкупать билеты заранее. Очереди в кассы ГМЗ «Петергоф» обычно небольшие, в день Вашей экскурсии было много желающих туристов посетить парк. В связи с тем, что ограничения в Санкт-Петербурге полностью еще не сняты, музеям запрещено принимать группы от турфирм, поэтому и получаются очереди в кассы. Обычно турфирмы идут в назначенное время, минуя очереди.
В организационных деталях обозначен план экскурсии, в нем указано, что экскурсия по парку не проводится.
Будем рады видеть Вас на наших экскурсиях.
С уважением, Ирина
О
30 сен 2019
Все было отлично
Е
16 сен 2019
Билет был приобретен на сайте, тут же поступил звонок и перенесено время экскурсии с 14.30 на 14.00. Прибыв к месту сбора, выяснилось, что группа с экскурсией в Петергоф только что уехала, а моя запланированная отменится, так как я одна с билетом. Девушки в киоске предложили подождать до 14.00 или перенести на другой день. В итоге группа собралась и выезд был в 14:45. Но перед выездом несколько раз спросили где билет и объяснив, что куплен на сайте состряпали унылые мину и сказали выйти из автобуса, сейчас будут проверять, времени 1, 5 ч не хватило до этого.
Экскурсия продлилась 3 часа, экскурсовод отличная активная женщина, которая ответила на все вопросы и провела по всем достопримечательностям нижнего парка. Претензий нет, 5 баллов.
Ирина
Ответ гида:
Екатерина, добрый день.

Благодарим за обратный отзыв. Буду разбираться с администраторами, которые внесли какую-то путаницу во время отправления экскурсии.
Так быть не должно. Приношу свои извинения за действия администраторов.

С уважением,

Ирина
Я
6 авг 2019
Экскурсия в целом понравилась. Гид всю дорогу до Петергофа без остановки о чем-то рассказывала, я честно говоря, даже утомилась слушать, почувствовала себя школьницей, потому что пару раз гидом делались замечания туристам, которые посмели разговаривать))))
Но при этом мы отметили, что содержание экскурсии именно по Петергофу могло бы быть и лучше. Мы не дошли до некоторых объектов, которые бы следовало посетить, например шахматный каскад или второй Самсон. Достаточно много оставили свободного времени, полтора часа. Это наверно актуально, если туристы желают посетить Большой дворец или дворец Монплезир
М
28 июля 2019
Я оплатила заказ на сайте, но компания которая организовала экскурсию долго разбиралась, чтобы дать мне сесть в автобус. Данных об оплате мною экскурсии у них не было. Долго перезванивались, а весь автобус ждал. Сам автобус ещё и опоздал на 20 минут. Настроение стало падать. Я считаю это не приемлемо. Если у меня есть ваучер, то разбираться должны сами сотрудники компании, а не гонять клиента. Гиды рассказывали неинтересно и формально. Возможно гостям и не очень понятно, но мне как жителю города было не интересно. Считаю экскурсия рассчитана на зарабатывание на гостях города. Очень жаль.
Ирина
Ответ гида:
Мария, здравствуйте.

Благодарим за обратный отзыв.
Сожалеем, что Вам не понравилась экскурсия. У нас наблюдался сбой в системе бронирования поэтому произошла такая заминка с посадкой Вас в автобус. Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию.

С уважением,
Ирина
Ещё 3 отзыва

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