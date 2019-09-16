Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

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уехала, а моя запланированная отменится, так как я одна с билетом. Девушки в киоске предложили подождать до 14.00 или перенести на другой день. В итоге группа собралась и выезд был в 14:45. Но перед выездом несколько раз спросили где билет и объяснив, что куплен на сайте состряпали унылые мину и сказали выйти из автобуса, сейчас будут проверять, времени 1,5 ч не хватило до этого!!!

Экскурсия продлилась 3 часа, экскурсовод отличная активная женщина, которая ответила на все вопросы и провела по всем достопримечательностям нижнего парка. Претензий нет, 5 баллов.