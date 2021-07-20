Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Ответ гида:
Наталья, добрый день.
Благодарим за обратный отзыв, он важен для нас.
В связи с тем, что в ГМЗ «Петергоф» именные билеты, которые продаются только при предъявлении паспорта у нас нет возможности выкупать билеты заранее. Очереди в кассы ГМЗ «Петергоф» обычно небольшие, в день Вашей экскурсии было много желающих туристов посетить парк. В связи с тем, что ограничения в Санкт-Петербурге полностью еще не сняты, музеям запрещено принимать группы от турфирм, поэтому и получаются очереди в кассы. Обычно турфирмы идут в назначенное время, минуя очереди.
В организационных деталях обозначен план экскурсии, в нем указано, что экскурсия по парку не проводится.
Будем рады видеть Вас на наших экскурсиях.
С уважением, Ирина