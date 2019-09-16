Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

На экскурсии с профессиональным гидом в группе до 45 человек вы познакомитесь с историей великолепной резиденции и изучите живописные уголки Нижнего парка.
Барочные дворцы и павильоны, изящные фонтаны и аллеи, которые помнят шаги императоров — приготовьтесь открыть красивейший пригород Петербурга.
Барочные дворцы и павильоны, изящные фонтаны и аллеи, которые помнят шаги императоров — приготовьтесь открыть красивейший пригород Петербурга.
Описание экскурсии
- Поездка по Петергофской дороге: проезжая историческому тракту, вы познакомитесь с историей летней царской резиденции, узнаете, кто строил и перестраивал дворец и какие трагические события ему довелось пережить.
- Прогулка по Нижнему парку: вы полюбуетесь сочетанием природного рельефа с художественными решениями человека. Узнаете о планировке парка, а также рассмотрите знаменитые скульптуры и фонтаны: «Адам» и «Ева», «Тритон», «Пирамида» и «Чаши», удивляющие Шутихи и каскады «Золотая гора», «Львиный» и «Шахматная гора».
- Особое внимание уделим «Большому каскаду» с гротом и центральным фонтаном «Самсон, разрывающий пасть льва». Кроме того, вы увидите павильон Эрмитаж, Оранжерею и парковые колоннады.
Организационные детали
Входной билет в нижний парк с экскурсионным обслуживанием включен в стоимость.
Как проходит экскурсия
- На автобусе в группе до 45 человек
- Экскурсия начинается и заканчивается в Петербурге
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Рассадка в автобусе свободная
- Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить путеводители по Петербургу и небольшие сувениры
Участие в экскурсии с детьми до 7 лет
- Если вы иностранный гражданин, обязательно предупредите об этом гида перед бронированием
- Если в вашей группе есть дети до 7 лет, вам необходимо написать в службу поддержки Трипстера для изменения стоимости перед оплатой
ежедневно в 11:15
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
|Пенсионеры
|3300 ₽
|Школьники
|3000 ₽
|Студенты
|3300 ₽
|Граждане других стран (взрослый)
|4500 ₽
|Граждане других стран (школьник)
|4500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гостиного Двора
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:15
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 17058 туристов
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Билет был приобретен на сайте, тут же поступил звонок и перенесено время экскурсии с 14.30 на 14.00. Прибыв к месту сбора, выяснилось, что группа с экскурсией в Петергоф только что
Виктор
Ответ организатора:
Екатерина, добрый день!
Благодарим за обратный отзыв. Буду разбираться с администраторами, которые внесли какую-то путаницу во время отправления экскурсии.
Так быть не должно. Приношу свои извинения за действия администраторов.
С уважением,
Ирина
Благодарим за обратный отзыв. Буду разбираться с администраторами, которые внесли какую-то путаницу во время отправления экскурсии.
Так быть не должно. Приношу свои извинения за действия администраторов.
С уважением,
Ирина
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Не знаю че там других не устроило. Все было отлично. Подошли к будке, нам сразу сказали номер автобуса. Сели в автобус, поехали, слушали гида Дмитрия как он рассказывал про питер.
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Е
Я в Петергофе впервые, поэтому мои впечатления- сплошной восторг!!! Не помешала даже плохая погода. Когда мы выезжали из Питера пошёл дождь и мы все переживали, что экскурсия будет испорчена, но там дождя не было и, хотя было пасмурно, красота фонтанов и дворцов предстала перед нами во всей красе! Обязательно посетите Петергоф! Без него поездки в Питер будут неполными
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Ю
Очень хорошая экскурсия, неспешная, так что и взрослое и малое поколение успеет за группой.
Хорошо продумана информационная составляющая, слушать интересно, гид дает время на задать вопросы и продумано делает технические остановки я бы рекомендовала эту экскурсию и гида своим друзьям
Хорошо продумана информационная составляющая, слушать интересно, гид дает время на задать вопросы и продумано делает технические остановки я бы рекомендовала эту экскурсию и гида своим друзьям
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О
Экскурсия понравилась, хотя уже была в петергофе, добираюсь обычным транспортом. является этот раз воспользовалась вашими услугами с сестрёнкой и не пожалела. Гид очень интересно рассказывал историю нашего города. порекомендую своим гостям, которые часто приезжают ко мне.
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Экскурсия проходит с фирмой на большом комфортном автобусе. Гид по дороге нам подробно и красочно рассказал про места по которым мы проезжали, про историю парка фонтанов в резиденции. Купил нам
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