Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Начало экскурсии задержали на 20 минут, экскурсовод Галина очень авторитарная особа, общение с туристами ведёт резким тоном, несчётное количество раз повторяет организационные вопросы. Ну, точно бывшая учительница!

В автобусе практически ничего не было слышно, когда об этом сказали, прибавила громкость чуть- чуть. Содержание экскурсии можно свести к нескольким словам" что, вижу, о том и говорю".

На обратном пути пришлось слушать разговор экскурсовода с водителем Андреем. Обсудили все проблемы турфирмы, зарплату не дают, платят мало, и прочее… Очень неприятно было это слушать.

В Санкт- Петербурге мы были второй раз. Влюбились в этот город после первого посещения, в том числе благодаря рассказам и отношению экскурсовода, с которым ездили в первую поездку.

А вот после такого экскурсионного сопровождения, которое получили от Галины, вряд ли могло бы появиться желание ещё и ещё раз приезжать в этот чудесный город.

Жалко, что экскурсовод не понимает, что для туристов именно она - носитель любви, интереса и уважения к своему городу.