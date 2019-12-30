45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшей экскурсии можно и не искать!... Как показать человеку, который ни разу не был в Санкт-Петербурге, всю прелесть Питера, понять его дух, разнообразие, и самое главное - красоту?... И когда на всё только один день, или, вернее, только несколько часов. Нам с подругой очень повезло найти именно эту экскурсию, а точнее сказать этих ребят - Кирилла и Светлану, во всех своих "смыслах" индивидуальную экскурсию (любое направление, любое пожелание и море (!) позитива).
Надо ли рассказывать про весь наш маршрут? Навряд ли) поскольку Ваш маршрут будет зависеть от вашего настроения и пожеланий. НО, 4 часа пролетели незаметно и как же хотелось продолжать этот "праздник"...
Только представьте - вы разъезжаете по Питеру на белом БМВ (фото на его фоне просто шикарны)))… Светлана (и да, экскурсию проводила именно она – и водитель, и экскурсовод, и фотограф в одном лице)))) показала нам как исторические красоты Питера, так и современные арт-объекты – насколько Санкт-Петербург прекрасен, разнообразен и неповторим. Да, мы не посетили ни одного музея, но запоминающееся впечатление от Питера остались, как и огромное желание вернуться сюда еще ни раз…
И да, про фото, во время экскурсии вы забудете про ваши телефоны (по крайней мере у нас так и было), вы получаете эмоции, удовольствие, ощущения от мест, видов и присутствия себя в Питере, в то время как Светлана запечатлевала наши моменты на профессиональном фотоаппарате - вы даже не представляете насколько полученные после экскурсии фотографии превзошли наши ожидания))) Мы просто в диком восторге (такого искреннего ощущения от себя в Питере ни на один телефон не передать) - мы гуляли, наслаждались - а нас просто "ловили" (это же самые лучшие кадры!)
Если кратко, то наша экскурсия – это впечатления, эмоции, отличное настроение, приятное общение и заряд позитива на много дней… Уверена, никто не пожалел о выбранной экскурсии со Светланой и Кириллом)
Ребята, спасибо огромное за великолепную экскурсию со всеми вытекающими «последствиями»!!! Удачи Вам и везения во всём!!!