45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Исторические достопримечательности. Белые ночи и разводные мосты. Нарядные парадные и пошарпанные дворики. Гастро-впечатления и креативные пространства. У Петербурга много граней — какие из них открыть для себя, вы выберете сами. Пешком, на автомобиле или даже катере. В любом случае вы узнаете самое интересное о городе и разгадаете его характер!

Описание фото-прогулки

Исследовать город в вашем ритме

Это ваша встреча с Петербургом — и она будет спланирована специально для вас. Я с радостью открою вам свои любые места этого прекрасного города. Заранее напишите о своих пожеланиях и интересах, и я составлю индивидуальную программу. Вот возможные тематики, каждой из которых можно посвятить всё время или скомбинировать их между собой:

Классический Петербург : вы проедете по Невскому проспекту, ощутите величие Дворцовой площади и постоите на Стрелке Васильевского острова. Подниметесь на колоннаду Исаакиевского собора, полюбуетесь Смольным, прикоснетесь к мистике Михайловского замка и к истокам города у Петропавловской крепости. На фоне этих и других знаковых мест вы узнаете главное из истории Северной столицы, услышите необычные городские сюжеты и легенды.

: вы проедете по Невскому проспекту, ощутите величие Дворцовой площади и постоите на Стрелке Васильевского острова. Подниметесь на колоннаду Исаакиевского собора, полюбуетесь Смольным, прикоснетесь к мистике Михайловского замка и к истокам города у Петропавловской крепости. На фоне этих и других знаковых мест вы узнаете главное из истории Северной столицы, услышите необычные городские сюжеты и легенды. Переулки, дворы и парадные — пеший маршрут, который с головой погрузит вас в настоящий Петербург. Это прогулка по местам, где на каждом втором доме висит табличка о том, что здесь жил великий поэт или революционер. Прогулка мимо старинных фасадов и двориков с советскими внешними лифтами, через роскошные парадные и скромные обшарпанные подвортни. Помимо этого вы увидите дворы-колодцы, ставшие символом города, и проходные дворы.

— пеший маршрут, который с головой погрузит вас в настоящий Петербург. Это прогулка по местам, где на каждом втором доме висит табличка о том, что здесь жил великий поэт или революционер. Прогулка мимо старинных фасадов и двориков с советскими внешними лифтами, через роскошные парадные и скромные обшарпанные подвортни. Помимо этого вы увидите дворы-колодцы, ставшие символом города, и проходные дворы. Креативные пространства — модные арт-кварталы, лофты, центры современного искусства и стилизованные дворы. Вы сможете заглянуть в дизайнерские магазинчики, кафе и мастерские, в лавки hand-made и на небольшие выставки. Услышите о появлении каждого места, о том, что было здесь раньше, и о том, когда и кто создавал новые питерские пространства. Весной и летом в эту тему впишутся уличные фестивали и праздники: например, фестиваль тюльпанов на Елагином острове, уличный маркет в Новой Голландии, вкусный фестиваль «Ода! Еда!» и поэтический в пространстве «Севкабель Порт».

— модные арт-кварталы, лофты, центры современного искусства и стилизованные дворы. Вы сможете заглянуть в дизайнерские магазинчики, кафе и мастерские, в лавки hand-made и на небольшие выставки. Услышите о появлении каждого места, о том, что было здесь раньше, и о том, когда и кто создавал новые питерские пространства. Весной и летом в эту тему впишутся уличные фестивали и праздники: например, фестиваль тюльпанов на Елагином острове, уличный маркет в Новой Голландии, вкусный фестиваль «Ода! Еда!» и поэтический в пространстве «Севкабель Порт». Петербург — гастро-столица : я люблю вкусно поесть и знаю о местных заведениях многое! Выбирайте любую кухню или тематику — и я отвезу вас в отличные места. Вы заглянете на главную ресторанную улицу; узнаете, где найти лучшее вино, крафтовое и бельгийское пиво, легендарные пышки и стильные уютные кофейни.

: я люблю вкусно поесть и знаю о местных заведениях многое! Выбирайте любую кухню или тематику — и я отвезу вас в отличные места. Вы заглянете на главную ресторанную улицу; узнаете, где найти лучшее вино, крафтовое и бельгийское пиво, легендарные пышки и стильные уютные кофейни. Ночная жизнь Петербурга : я подскажу, где классно провести время, потанцевать и пообщаться. Улица Рубинштейна, где ночью не пройти от веселящейся толпы, Думская улица с танцами до упаду, лучшие клубы и вечеринки в необычных местах — Северная столица тоже не спит!

: я подскажу, где классно провести время, потанцевать и пообщаться. Улица Рубинштейна, где ночью не пройти от веселящейся толпы, Думская улица с танцами до упаду, лучшие клубы и вечеринки в необычных местах — Северная столица тоже не спит! По рекам и каналам: один из лучших способов насладиться Петербургом — прогулка на катере по рекам и каналам с выходом в Финский залив. Пока вы будете идти по воде, перед вами откроются виды на Летний сад, Михайловский замок, дворцы и знаменитый Чижик-Пыжик. Вы увидите самый широкий в мире мост и разводной мост 18 века. Пройдете мимо Новой Голландии и стрелки Васильевского острова. Сможете полюбоваться прекрасными Дворцовым и Троицким мостами, не пропустите и Петропавловскую крепость. После можно отправиться в акваторию Финского залива и встретить закат. Это поистине волшебное зрелище — когда солнце начинает погружаться в воду, небо окрашивается в разные оттенки оранжевого, розового и фиолетового цветов, создавая неповторимую картину.

Как приручить Питер

Какой бы маршрут и тему вы ни выбрали, со мной вы ощутите себя не туристами, а друзьями. Мы избежим скучных лекций с датами, поговорим о том, что значит жить в Петербурге. Вы сориентируетесь в городе и почувствуете себя местными, а еще получите полезные рекомендации — что посмотреть, где вкусно поесть, куда съездить самим и где что купить.

Кому подойдет экскурсия

Всем-всем активным путешественникам, ведь прогулка учитывает ваши пожелания. И тем, кто впервые в Петербурге, и тем, кто уже бывал здесь. Возрастных ограничений нет.

Организационные детали

Я заберу вас из отеля или около станции метро в пределах Центрального или Адмиралтейского района

Поедем на автомобиле KIA ceed JD Premium, в салоне есть вода. Возможно заменить авто на другое — детали уточняйте в переписке

Экскурсию можно провести и для 4 путешественников (уточняйте в переписке)

Экскурсия подходит для путешественников старше 7 лет

Фото-сопровождение включено в стоимость. Вы получите 40-60 обработанных в свето- и цвето-коррекции репортажных фотографий (ретушь и пластика за доплату) и все исходники (100-150) в течение 7 дней после экскурсии

Съёмка проводится на фотоаппарат Fujifilm X-T5 со светосильным объективом Fujinon 16-55, 2.8

Оплачивается дополнительно