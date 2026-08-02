45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Ваш идеальный день в Петербурге

Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия
Исторические достопримечательности. Белые ночи и разводные мосты. Нарядные парадные и пошарпанные дворики. Гастро-впечатления и креативные пространства. У Петербурга много граней — какие из них открыть для себя, вы выберете сами. Пешком, на автомобиле или даже катере. В любом случае вы узнаете самое интересное о городе и разгадаете его характер!
5
503 отзыва
Ваш идеальный день в Петербурге
Ваш идеальный день в Петербурге
Ваш идеальный день в Петербурге

Описание фото-прогулки

Исследовать город в вашем ритме

Это ваша встреча с Петербургом — и она будет спланирована специально для вас. Я с радостью открою вам свои любые места этого прекрасного города. Заранее напишите о своих пожеланиях и интересах, и я составлю индивидуальную программу. Вот возможные тематики, каждой из которых можно посвятить всё время или скомбинировать их между собой:

  • Классический Петербург: вы проедете по Невскому проспекту, ощутите величие Дворцовой площади и постоите на Стрелке Васильевского острова. Подниметесь на колоннаду Исаакиевского собора, полюбуетесь Смольным, прикоснетесь к мистике Михайловского замка и к истокам города у Петропавловской крепости. На фоне этих и других знаковых мест вы узнаете главное из истории Северной столицы, услышите необычные городские сюжеты и легенды.
  • Переулки, дворы и парадные — пеший маршрут, который с головой погрузит вас в настоящий Петербург. Это прогулка по местам, где на каждом втором доме висит табличка о том, что здесь жил великий поэт или революционер. Прогулка мимо старинных фасадов и двориков с советскими внешними лифтами, через роскошные парадные и скромные обшарпанные подвортни. Помимо этого вы увидите дворы-колодцы, ставшие символом города, и проходные дворы.
  • Креативные пространства — модные арт-кварталы, лофты, центры современного искусства и стилизованные дворы. Вы сможете заглянуть в дизайнерские магазинчики, кафе и мастерские, в лавки hand-made и на небольшие выставки. Услышите о появлении каждого места, о том, что было здесь раньше, и о том, когда и кто создавал новые питерские пространства. Весной и летом в эту тему впишутся уличные фестивали и праздники: например, фестиваль тюльпанов на Елагином острове, уличный маркет в Новой Голландии, вкусный фестиваль «Ода! Еда!» и поэтический в пространстве «Севкабель Порт».
  • Петербург — гастро-столица: я люблю вкусно поесть и знаю о местных заведениях многое! Выбирайте любую кухню или тематику — и я отвезу вас в отличные места. Вы заглянете на главную ресторанную улицу; узнаете, где найти лучшее вино, крафтовое и бельгийское пиво, легендарные пышки и стильные уютные кофейни.
  • Ночная жизнь Петербурга: я подскажу, где классно провести время, потанцевать и пообщаться. Улица Рубинштейна, где ночью не пройти от веселящейся толпы, Думская улица с танцами до упаду, лучшие клубы и вечеринки в необычных местах — Северная столица тоже не спит!
  • По рекам и каналам: один из лучших способов насладиться Петербургом — прогулка на катере по рекам и каналам с выходом в Финский залив. Пока вы будете идти по воде, перед вами откроются виды на Летний сад, Михайловский замок, дворцы и знаменитый Чижик-Пыжик. Вы увидите самый широкий в мире мост и разводной мост 18 века. Пройдете мимо Новой Голландии и стрелки Васильевского острова. Сможете полюбоваться прекрасными Дворцовым и Троицким мостами, не пропустите и Петропавловскую крепость. После можно отправиться в акваторию Финского залива и встретить закат. Это поистине волшебное зрелище — когда солнце начинает погружаться в воду, небо окрашивается в разные оттенки оранжевого, розового и фиолетового цветов, создавая неповторимую картину.

Как приручить Питер

Какой бы маршрут и тему вы ни выбрали, со мной вы ощутите себя не туристами, а друзьями. Мы избежим скучных лекций с датами, поговорим о том, что значит жить в Петербурге. Вы сориентируетесь в городе и почувствуете себя местными, а еще получите полезные рекомендации — что посмотреть, где вкусно поесть, куда съездить самим и где что купить.

Кому подойдет экскурсия

Всем-всем активным путешественникам, ведь прогулка учитывает ваши пожелания. И тем, кто впервые в Петербурге, и тем, кто уже бывал здесь. Возрастных ограничений нет.

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля или около станции метро в пределах Центрального или Адмиралтейского района
  • Поедем на автомобиле KIA ceed JD Premium, в салоне есть вода. Возможно заменить авто на другое — детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию можно провести и для 4 путешественников (уточняйте в переписке)
  • Экскурсия подходит для путешественников старше 7 лет
  • Фото-сопровождение включено в стоимость. Вы получите 40-60 обработанных в свето- и цвето-коррекции репортажных фотографий (ретушь и пластика за доплату) и все исходники (100-150) в течение 7 дней после экскурсии
  • Съёмка проводится на фотоаппарат Fujifilm X-T5 со светосильным объективом Fujinon 16-55, 2.8

Оплачивается дополнительно

  • Дополнительный час — 2500 ₽/час
  • Выезд в пригороды (Гатчина, Царское Село, Петергоф) — сценарий и стоимость уточняйте в переписке
  • Еда и входные билеты на колоннаду Исаакия (300 ₽ с чел., подъём по желанию)
  • Законное индивидуальное посещение крыши с видом на все основные достопримечательности и шпили города (Исаакиевский собор, Спас-на-Крови, Михайловский замок, Петропавловская крепость, Лахта-Центр и т. д.) — 1500 ₽ с чел. (по запросу)
  • Прогулка на катере по рекам и каналам (уточняйте в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3209 туристов
Я опытный аттестованный и дипломированный гид и профессиональный фотограф. После 8-летнего опыта на руководящей должности в «Газпром» я нашёл себя в туризме. Посетил более 25 стран. Летом я провожу увлекательные
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фото-экскурсии по любимому Санкт-Петербургу, наполненные живыми рассказами и атмосферой города. Пхукет — мой второй дом с 2018 года и в зимнее время я и моя команда гидов организовываем незабываемые впечатления для гостей. Мои экскурсии — это дружеские прогулки с уникальными историями и фотографиями, чтобы оставить вам яркие воспоминания. Присоединяйтесь ко мне, друзья!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 503 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
501
4
2
3
2
1
Иванова
Рассматриваю фотографии, сделанные Кириллом и с таким удовольствием и улыбкой на душе и в сердце вспоминаю эти потрясающие дни в Питере.

Хочу поблагодарить Кирилла за экскурсии, за интересные рассказы и за
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классное сопровождение. Нам было очень комфортно всем, в том числе и Максиму, которому всего лишь 8 лет. Кстати, он вам передаёт большой привет!

Ваш формат максимально удобный: и то, что мы путешествовали на автомобиле и успели посмотреть все самые главные достопримечательности Питера, включая поездку в Петергоф и конечно, профессиональные фотографии, потому что вы знаете все лучшие локации, и снимки получились просто шикарными. Я буду очень долго их вспоминать и обязательно напечатаю книгу с воспоминаниями об этой поездке.

Обязательно буду вас рекомендовать, и когда приедем ещё, думаю, обязательно увидимся. Спасибо вам, Кирилл!

Рассматриваю фотографии, сделанные Кириллом и с таким удовольствием и улыбкой на душе и в сердце вспоминаю эти потрясающие дни в Питере.
Рассматриваю фотографии, сделанные Кириллом и с таким удовольствием и улыбкой на душе и в сердце вспоминаю эти потрясающие дни в Питере.
Рассматриваю фотографии, сделанные Кириллом и с таким удовольствием и улыбкой на душе и в сердце вспоминаю эти потрясающие дни в Питере.
Рассматриваю фотографии, сделанные Кириллом и с таким удовольствием и улыбкой на душе и в сердце вспоминаю эти потрясающие дни в Питере.
Рассматриваю фотографии, сделанные Кириллом и с таким удовольствием и улыбкой на душе и в сердце вспоминаю эти потрясающие дни в Питере.
Рассматриваю фотографии, сделанные Кириллом и с таким удовольствием и улыбкой на душе и в сердце вспоминаю эти потрясающие дни в Питере.
Рассматриваю фотографии, сделанные Кириллом и с таким удовольствием и улыбкой на душе и в сердце вспоминаю эти потрясающие дни в Питере.
Рассматриваю фотографии, сделанные Кириллом и с таким удовольствием и улыбкой на душе и в сердце вспоминаю эти потрясающие дни в Питере.+2
Рассматриваю фотографии, сделанные Кириллом и с таким удовольствием и улыбкой на душе и в сердце вспоминаю эти потрясающие дни в Питере.
Рассматриваю фотографии, сделанные Кириллом и с таким удовольствием и улыбкой на душе и в сердце вспоминаю эти потрясающие дни в Питере.
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Д
Наша экскурсия в сопровождении Кирилла вышла замечательной без каких либо вопросов и сомнений! С первой секунды нашли общий язык, договорились без проблем о предпочтениях и маршруте. Мне, как человеку-новичку в
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городе, было интересно все, и я это получила! Кирилл очень здорово преподнес знания о городе, поделился интересными фактами и местными традициями (в некоторых из которых мы с удовольствием приняли участие).
Экскурсия с фотосъемкой от профессионального фотографа стала еще одним большим ко всему перечисленному плюсом! Фотографии просто шикарные, коротко и ясно🪫🔋

Если желаете весело и интересно провести день, советую выбрать данную экскурсию! Комбо приятного отдыха, общения, прогулки с ветерком, индивидуальной фотосъемкой, учета личных предпочтений, опытных знаний о городе и его жизни - Что может быть лучше?)😁

Кирилл, благодарим вас за чудесную экскурсию, общение, отличные воспоминания и замечательные фотографии! 🤍🫶

Наша экскурсия в сопровождении Кирилла вышла замечательной без каких либо вопросов и сомнений! С первой секунды
Наша экскурсия в сопровождении Кирилла вышла замечательной без каких либо вопросов и сомнений! С первой секунды
Наша экскурсия в сопровождении Кирилла вышла замечательной без каких либо вопросов и сомнений! С первой секунды
Наша экскурсия в сопровождении Кирилла вышла замечательной без каких либо вопросов и сомнений! С первой секунды
Наша экскурсия в сопровождении Кирилла вышла замечательной без каких либо вопросов и сомнений! С первой секунды
Наша экскурсия в сопровождении Кирилла вышла замечательной без каких либо вопросов и сомнений! С первой секунды
Наша экскурсия в сопровождении Кирилла вышла замечательной без каких либо вопросов и сомнений! С первой секунды
Наша экскурсия в сопровождении Кирилла вышла замечательной без каких либо вопросов и сомнений! С первой секунды
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Г
Кирилл, спасибо вам огромное за этот незабываемый день!

Петербург — город, который влюбляет в себя, но с Вами он открылся совсем с другой стороны. Мы прекрасно провели время: прогулки по историческим
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улочкам, живой разговор без казёнщины, удивительные факты, которые потом не давали покоя — уже на следующий день пересматривали сериал «Романовы», чтобы продлить магию.

Отдельное спасибо за гастрономические открытия! Ваши рекомендации — это точное попадание: трдельники (таких мы ещё не пробовали), нежная селёдочка и душевные настоечки стали настоящими вкусовыми хитами поездки.

И, конечно, фотопортрет. Вы не просто снимаете — Вы подмечаете моменты, которые не поставить в кадр специально. Необычные дворики, парадные, ракурсы, где нет толп туристов, а есть только город и мы в нём. Фото вышли живыми, честными, и каждая карточка хранит настроение этой поездки.

Расстались мы уже добрыми друзьями — с тёплым чувством и твёрдым желанием вернуться. Кирилл, искренне желаем вам процветания, вдохновения и благодарных гостей. Мы обязательно встретимся снова!
Спасибо, что делаете Питер еще ближе ❤️

Кирилл, спасибо вам огромное за этот незабываемый день!
Кирилл, спасибо вам огромное за этот незабываемый день!
Кирилл, спасибо вам огромное за этот незабываемый день!
Кирилл, спасибо вам огромное за этот незабываемый день!
Кирилл, спасибо вам огромное за этот незабываемый день!
Кирилл, спасибо вам огромное за этот незабываемый день!
Кирилл, спасибо вам огромное за этот незабываемый день!
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В
Все очень понравилось. Кирилл не только отличный экскурсовод и фотограф, но и очень хороший человек. Учел все пожелания, и маршрут и темп экскурсии и локации. Когда поедем еще раз обязательно возьмем другой маршрут. Однозначно порекомендую друзьям. Из всех экскурсий которые мы брали больше всего понравилась эта. Фото просто восторг.
Все очень понравилось. Кирилл не только отличный экскурсовод и фотограф, но и очень хороший человек. Учел
Все очень понравилось. Кирилл не только отличный экскурсовод и фотограф, но и очень хороший человек. Учел
Все очень понравилось. Кирилл не только отличный экскурсовод и фотограф, но и очень хороший человек. Учел
Все очень понравилось. Кирилл не только отличный экскурсовод и фотограф, но и очень хороший человек. Учел
Все очень понравилось. Кирилл не только отличный экскурсовод и фотограф, но и очень хороший человек. Учел
Все очень понравилось. Кирилл не только отличный экскурсовод и фотограф, но и очень хороший человек. Учел
Все очень понравилось. Кирилл не только отличный экскурсовод и фотограф, но и очень хороший человек. Учел
Все очень понравилось. Кирилл не только отличный экскурсовод и фотограф, но и очень хороший человек. Учел+1
Все очень понравилось. Кирилл не только отличный экскурсовод и фотограф, но и очень хороший человек. Учел
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Н
Кирилл -очень приятный, коммуникабельный человек. Быстро нашли общий язык. Всю экскурсию было комфортно. Первое знакомство с городом прошло просто ИДЕАЛЬНО!!! Проехались по знаковым местам города, что позволило прочувствовать атмосферу Питера
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и немного сориентироваться. А фотографии какие получились - просто ВОСТОРГ! Кирилл был очень внимательным, веселил, отвлекал мою дочку (семилетка). Она тоже в восторге. Много запомнила из того, что он рассказывал.
Порекомендовал места, которые ещё стоит посетить, как до них добраться!
Огромное спасибо! ❤️ Рекомендую однозначно! 👌

Кирилл -очень приятный, коммуникабельный человек. Быстро нашли общий язык. Всю экскурсию было комфортно. Первое знакомство с
Кирилл -очень приятный, коммуникабельный человек. Быстро нашли общий язык. Всю экскурсию было комфортно. Первое знакомство с
Кирилл -очень приятный, коммуникабельный человек. Быстро нашли общий язык. Всю экскурсию было комфортно. Первое знакомство с
Кирилл -очень приятный, коммуникабельный человек. Быстро нашли общий язык. Всю экскурсию было комфортно. Первое знакомство с
Кирилл -очень приятный, коммуникабельный человек. Быстро нашли общий язык. Всю экскурсию было комфортно. Первое знакомство с
Кирилл -очень приятный, коммуникабельный человек. Быстро нашли общий язык. Всю экскурсию было комфортно. Первое знакомство с
Кирилл
Кирилл
Ответ организатора:
Надежда, огромное спасибо за такой теплый и развернутый отзыв!
Мне было очень приятно показать вам город. Рад, что первое знакомство с
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Петербургом прошло идеально, а формат авто-прогулки подошел и вам, и вашей дочке. Отдельный привет юной путешественнице — она отлично держалась и внимательно слушала! Здорово, что и фотографии останутся вам на добрую память. Буду счастлив увидеть вашу семью снова.
Прекрасного вам лета!

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Н
Хочу выразить огромную благодарность Кириллу за замечательную экскурсию по Санкт-Петербургу! Это не просто гид, а еще и талантливый фотограф, благодаря которому остались не только яркие впечатления, но и прекрасные снимки
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на память.

Экскурсия прошла в очень дружелюбной и легкой атмосфере. Кирилл интересно и увлекательно подает материал, рассказывает с юмором и без перегрузки фактами, поэтому время пролетело совершенно незаметно. Было ощущение, что гуляешь по городу с хорошим другом, который знает о нем абсолютно всё.

Отдельное спасибо за фотографии — они получились живыми, атмосферными и очень красивыми. Если хотите не просто узнать Санкт-Петербург, но и получить удовольствие от прогулки и сохранить лучшие моменты, смело рекомендую Кирилла!

Хочу выразить огромную благодарность Кириллу за замечательную экскурсию по Санкт-Петербургу! Это не просто гид, а еще
Хочу выразить огромную благодарность Кириллу за замечательную экскурсию по Санкт-Петербургу! Это не просто гид, а еще
Хочу выразить огромную благодарность Кириллу за замечательную экскурсию по Санкт-Петербургу! Это не просто гид, а еще
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