45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
Исторические достопримечательности.

Белые ночи и разводные мосты.

Нарядные парадные, пошарпанные дворики и прогулки по крышам.

Гастро-впечатления и креативные пространства.

У Петербурга много граней — какие из них открыть для себя за 4 часа, вы выберете сами.

Пешком, на автомобиле или даже велосипеде.

В любом случае вы узнаете самое интересное о городе и разгадаете его характер!
10000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности
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У этой экскурсии45 отзывов
5
Ваш идеальный день в Петербурге
Ваш идеальный день в Петербурге

Что вас ожидает

Исследовать город в вашем ритме
Это ваша встреча с Петербургом — и она будет спланирована специально для вас. Я с радостью открою вам свои любые места этого прекрасного города. Вы заранее напишите о своих пожеланиях и интересах, и мы составим индивидуальную программу. Вот возможные тематики, каждой из которых можно посвятить все 4 часа или скомбинировать их между собой:

  • Классический Петербург: вы проедете по Невскому проспекту, ощутите величие Дворцовой площади и постоите на Стрелке Васильевского острова. Подниметесь на колоннаду Исаакиевского собора, полюбуетесь Смольным, прикоснетесь к мистике Михайловского замка и к истокам города у Петропавловской крепости. На фоне этих и других знаковых мест вы узнаете главное из истории Северной столицы, услышите необычные городские сюжеты и легенды.
  • Белые ночи и разводные мосты: период белых ночей — особенное состояние города на Неве. По набережным мы последуем за разводными мостами — от Благовещенского до Финляндского: остановимся у каждого, и я подскажу ракурсы для фото. Вы послушаете музыку «Поющих мостов», удивитесь вертикальному крылу Троицкого моста, увидите почти космический Большеохтинский. По пути поговорим об истории мостов, о том, почему их разводят и за что все любят белые ночи. По желанию, вы полюбуетесь ночным Петербургом с колоннады Исаакия.
  • Переулки, дворы и парадные — пеший маршрут, который с головой погрузит вас в настоящий Петербург. Это прогулка по местам, где на каждом втором доме висит табличка о том, что здесь жил великий поэт или революционер. Прогулка мимо старинных фасадов и двориков с советскими внешними лифтами, через роскошные парадные и скромные обшарпанные подвортни. Помимо этого вы увидите дворы-колодцы, ставшие символом города, и проходные дворы. Такой маршрут идеально дополнит прогулка по питерским крышам в компании лучших панорам.
  • Креативные пространства — модные арт-кварталы, лофты, центры современного искусства и стилизованные дворы. Вы сможете заглянуть в дизайнерские магазинчики, кафе и мастерские, в лавки hand-made и на небольшие выставки. Услышите о появлении каждого места, о том, что было здесь раньше, и о том, когда и кто создавал новые питерские пространства. Весной и летом в эту тему впишутся уличные фестивали и праздники: например, фестиваль тюльпанов на Елагином острове, уличный маркет в Новой Голландии, вкусный фестиваль «Ода! Еда!» и поэтический в пространстве «Севкабель Порт».
  • Петербург — гастро-столица: мы любим вкусно поесть и знаем о местных заведениях все! Выбирайте любую кухню или тематику — и мы отвезем вас в отличные места. Вы заглянете на главную ресторанную улицу; узнаете, где найти лучшее вино, крафтовое и бельгийское пиво, легендарные пышки и стильные уютные кофейни.
  • Ночная жизнь Петербурга: мы подскажем, где классно провести время, потанцевать и пообщаться. Улица Рубинштейна, где ночью не пройти от веселящейся толпы, Думская улица с танцами до упаду, лучшие клубы и вечеринки в необычных местах — Северная столица тоже не спит!

Как приручить Питер
Какой бы маршрут и тему вы ни выбрали, с нами вы ощутите себя не туристами, а друзьями. Мы избежим скучных лекций с датами, поговорим о том, что значит жить в Петербурге. Вы сориентируетесь в городе и почувствуете себя местными, а еще получите полезные рекомендации — что посмотреть, где вкусно поесть, куда съездить самим и где что купить.

Кому подойдет экскурсия

Всем-всем активным путешественникам, ведь прогулка учитывает ваши пожелания. И тем, кто впервые в Петербурге, и тем, кто уже бывал здесь. Возрастных ограничений нет.

Организационные детали

  • Мы заберем вас из отеля в центре города или около станции метро
  • Экскурсию можно провести и для 4 путешественников (уточняйте в переписке)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Фотосессия включена в стоимость. Вы получите 20 обработанных фото (цвето- и свето-коррекция) и все исходники (100-150).
  • Еда, билет на колоннаду Исаакия (200 руб. днем, 400 руб. ночью; подъем по желанию) и официальная прогулка по крышам (750 руб.; по желанию) оплачиваются дополнительно
  • Вода включена в стоимость
Ваш идеальный день в Петербурге
Ваш идеальный день в Петербурге
Ваш идеальный день в Петербурге
Ваш идеальный день в Петербурге
Ваш идеальный день в Петербурге
Ваш идеальный день в Петербурге
Ваш идеальный день в Петербурге
Ваш идеальный день в Петербурге
Ваш идеальный день в Петербурге
Ваш идеальный день в Петербурге
Ваш идеальный день в Петербурге
Ваш идеальный день в Петербурге
Ваш идеальный день в Петербурге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл
Кирилл
Привет, меня зовут Кирилл, мне 35, я путешественник и фотограф. За плечами 13 лет работы в офисе в крупных госкорпорациях на руководящих должностях. Я без капли сожаления оборвал карьеру и уехал путешествовать по миру. Автопутешественник. Посетил более 20 стран. Жил в Грузии, Непале и в Таиланде. В высокий сезон со своей супругой провожу мото-туры и авто-экскурсии в Таиланде, а также профессиональные фотосессии. Летом мы возвращаемся на родину в любимый Петербург. Бонус нашей экскурсии — фотосессия на протяжении всего времени. Основной принцип маршрутов — полная адаптивность под запрос путешественника, так называемая программа-конструктор. На наших дружеских экскурсиях вы будете не туристами-отпускниками, а полноценными жителями страны и города, о которых мы будем вам без умолку рассказывать. До встречи!
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45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась и нам, и нашему 12-летнему сыну. Живо, ненавязчиво и при этом очень познавательно. Кирилл замечательный гид и очень приятный человек, умеющий сразу установить контакт и создать нужное настроение. День, проведенный с ним в Питере, запомним надолго, Большое спасибо.
11 декабря 2019
Кирилл просто волшебник!!! Я знала, что Санкт-Петербург многогранен, но Кириллу удалось не только усилить это убеждение, но и открыть для меня и моих спутников те удивительные места, в которые обязательно хочется вернуться, они попали в мою "копилочку"!!! Повествование (сухое слово "информация" тут неуместно) легкое, и, соответственно оседает в памяти, несмотря на "разношерстность" нашей компании: два поколения разместившись в комфортабельном авто (родители и студенты) зарядились положительными эмоциями от проведенного дня, переполненного шутками, историей и легкой, очаровательной фотосессией. Расставались как старые друзья. А на память остались мгновения этого веселого и яркого дня в виде отличных фотографий!!! Настоятельно рекомендую проверить мои слова проведя чудесную экскурсию с Кириллом!,Ну а вся наша команда с удовольствием подписывается под каждым из этих слов!!!
2 декабря 2019
Если вы хотите лёгкую, интересную прогулку-экскурсию, тогда вам к Кириллу. Я увидела основные достопримечательности С-Петербурга, послушала интересные истории, увидела новые локации. Во время прогулки не покидало чувство что гуляешь по городу со старым приятелем.
Я в городе не первый раз, но эта экскурсия открывает город с новых сторон.
25 ноября 2019
Кирилл очень доходчиво и увлекательно рассказал о Петербурге. Показал достопримечательности, которые являются популярными у туристов и места, любимые у жителей города. Манера общения очень доходчивая, без перегруза сухими историческими фактами. Отношение к нам было очень бережное, терпеливое и совсем не формальное. Могу с всей ответственностью заявить, что Кирилл не только классный гид, но и очень порядочный человек. Спасибо!
18 ноября 2019
Интересная мысль сама по себе: совместить фотосессию с рассказом о городе. Маршрут не стандартный, увидели город таким, каким ещё никогда не видели, хотя бывали здесь не раз. Четыре часа пролетели незаметно. Впечатлений много, позитивных. Кирилл рассказывал интересные детали и истории. Мы много смеялись и вообще прекрасно провели время. Город стал чуть ближе и понятней. Это повод приехать сюда снова.
11 ноября 2019
Кирилл, 35-летний молодой мужчина с весьма интересной и уникальной историей, показал мне все значимые места Питера. Это не просто гид... познакомившись с этим человеком, создаётся атмосфера совершено непринуждённого общения и мне казалось что мы знаем друг друга уже очень долго. 4 часа то пешком то на белом БМВ познавали все красоты Питера.
От Исаакиевского собора до Петропавловской крепости были упомянуты все важные подробности истории города и его особого значения в развитии нашей страны.
В силу жизненных обстоятельств, Кирилл научился профессионально снимать на камеру и занимается этим уже больше года, причём получается у него это просто потрясающе! Во время экскурсии было снято огромное количество разных фотографий, и каждая из них просто восхитительна. Отличная задумка для тех, кто хочет себе несколько классных фоток в альбом путешествий но при этом не обычных селфи с телефона, а профессиональных снимок на фоне всех достопримечательностей города. Завершением этого насыщенного дня стала прогулка вокруг заячьего острова и Петропавловской крепости с ночным видом на огни Питера, освещающие роскошные здания и разводные мосты.... Название экскурсии не с потолка взята, этот день был действительно идеальным! Спасибо большое, Кирилл! До скорой встречи в Таиланде!
10 ноября 2019
В Петербурге я бывала не раз, но эта экскурсия была очень приятным дополнением к увиденному раньше, кроме того, хотелось показать город мужу, который видел только самый центр. Кирилл - замечательный рассказчик, не было монотонного монолога с многочисленными датами, мы сразу договорились, что хотели бы посмотреть и чего мы ждем от экскурсии и поэтому прекрасно провели время. Удалось посмотреть за эти 4 часа много интереснейших мест, если бы мы не были ограничены временем, с удовольствием бы поехали с Кириллом на его другие экскурсии, надеемся это сделать в следующий приезд. Ну и конечно же большая благодарность за чудесные фотографии. Кирилл, спасибо за эту увлекательную поездку!
2 ноября 2019
Огромное спасибо Кирилл за прекрасную экскурсию по Питеру! Столько нового, неизвестного, забавного мы узнали о Питере. Истории расказанные Вами произвели глубокое впечатление. Сложилось ощущение что мы приехали к другу, который предложил нам показать город немного с другой стороны. Благодаря Вам, наш сын заинтересовался историей Питера, а память о Вашей экскурсии останется у нас благодаря вашей шикарной фотосессии. Ждём в гости в Минске.
1 ноября 2019
Лучшей экскурсии можно и не искать!... Как показать человеку, который ни разу не был в Санкт-Петербурге, всю прелесть Питера, понять его дух, разнообразие, и самое главное - красоту?... И когда на всё только один день, или, вернее, только несколько часов. Нам с подругой очень повезло найти именно эту экскурсию, а точнее сказать этих ребят - Кирилла и Светлану, во всех своих "смыслах" индивидуальную экскурсию (любое направление, любое пожелание и море (!) позитива).
Надо ли рассказывать про весь наш маршрут? Навряд ли) поскольку Ваш маршрут будет зависеть от вашего настроения и пожеланий. НО, 4 часа пролетели незаметно и как же хотелось продолжать этот "праздник"...
Только представьте - вы разъезжаете по Питеру на белом БМВ (фото на его фоне просто шикарны)))… Светлана (и да, экскурсию проводила именно она – и водитель, и экскурсовод, и фотограф в одном лице)))) показала нам как исторические красоты Питера, так и современные арт-объекты – насколько Санкт-Петербург прекрасен, разнообразен и неповторим. Да, мы не посетили ни одного музея, но запоминающееся впечатление от Питера остались, как и огромное желание вернуться сюда еще ни раз…
И да, про фото, во время экскурсии вы забудете про ваши телефоны (по крайней мере у нас так и было), вы получаете эмоции, удовольствие, ощущения от мест, видов и присутствия себя в Питере, в то время как Светлана запечатлевала наши моменты на профессиональном фотоаппарате - вы даже не представляете насколько полученные после экскурсии фотографии превзошли наши ожидания))) Мы просто в диком восторге (такого искреннего ощущения от себя в Питере ни на один телефон не передать) - мы гуляли, наслаждались - а нас просто "ловили" (это же самые лучшие кадры!)
Если кратко, то наша экскурсия – это впечатления, эмоции, отличное настроение, приятное общение и заряд позитива на много дней… Уверена, никто не пожалел о выбранной экскурсии со Светланой и Кириллом)
Ребята, спасибо огромное за великолепную экскурсию со всеми вытекающими «последствиями»!!! Удачи Вам и везения во всём!!!
25 октября 2019
Индивидуальную экскурсию мы заказали впервые и остались очень довольны. В Петербург мы приехали с детьми, чтобы показать им город, который сами уже видели. Однако благодаря Кириллу мы сами увидели город с другой стороны и смогли открыть для себя много нового. Кирилл - замечательный рассказчик и собеседник, мы провели прекрасный день в очень непринуждённой, дружеской атмосфере и получили массу хороших впечатлений и великолепных фотографий. Побывав на следующий день на групповой экскурсии в Царском селе, наш сын (14 лет) был очень разочарован и сказал, что экскурсия с Кириллом была намного интереснее. Это о многом говорит, потому что заинтересовать нашего сына не так-то просто. Спасибо большое Кириллу за прекрасный день!
Ещё 35 отзывов

Кирилл проводит ещё 1 экскурсию

Романтика белых ночей и разводных мостовРомантика белых ночей и разводных мостовРомантика белых ночей и разводных мостов
10000 за экскурсию
3.5 часа
10 отзывов
Прочувствовать пульс летнего Петербурга и получить профессиональные фото на дружеской авто-экскурсии
Проезжая по освященным набережным и широким проспектам, вы погрузитесь в романтичную атмосферу Питера. Будут остановки с видом на крылья мостов, качественные фотографии, рассказы от коренного жителя и полезные петербуржские «инструкции». И не будет многочисленных дат и имен!

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