45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Исследовать город в вашем ритме

Это ваша встреча с Петербургом — и она будет спланирована специально для вас. Я с радостью открою вам свои любые места этого прекрасного города. Вы заранее напишите о своих пожеланиях и интересах, и мы составим индивидуальную программу. Вот возможные тематики, каждой из которых можно посвятить все 4 часа или скомбинировать их между собой:

Классический Петербург : вы проедете по Невскому проспекту, ощутите величие Дворцовой площади и постоите на Стрелке Васильевского острова. Подниметесь на колоннаду Исаакиевского собора, полюбуетесь Смольным, прикоснетесь к мистике Михайловского замка и к истокам города у Петропавловской крепости. На фоне этих и других знаковых мест вы узнаете главное из истории Северной столицы, услышите необычные городские сюжеты и легенды.

: вы проедете по Невскому проспекту, ощутите величие Дворцовой площади и постоите на Стрелке Васильевского острова. Подниметесь на колоннаду Исаакиевского собора, полюбуетесь Смольным, прикоснетесь к мистике Михайловского замка и к истокам города у Петропавловской крепости. На фоне этих и других знаковых мест вы узнаете главное из истории Северной столицы, услышите необычные городские сюжеты и легенды. Белые ночи и разводные мосты : период белых ночей — особенное состояние города на Неве. По набережным мы последуем за разводными мостами — от Благовещенского до Финляндского: остановимся у каждого, и я подскажу ракурсы для фото. Вы послушаете музыку «Поющих мостов», удивитесь вертикальному крылу Троицкого моста, увидите почти космический Большеохтинский. По пути поговорим об истории мостов, о том, почему их разводят и за что все любят белые ночи. По желанию, вы полюбуетесь ночным Петербургом с колоннады Исаакия.

: период белых ночей — особенное состояние города на Неве. По набережным мы последуем за разводными мостами — от Благовещенского до Финляндского: остановимся у каждого, и я подскажу ракурсы для фото. Вы послушаете музыку «Поющих мостов», удивитесь вертикальному крылу Троицкого моста, увидите почти космический Большеохтинский. По пути поговорим об истории мостов, о том, почему их разводят и за что все любят белые ночи. По желанию, вы полюбуетесь ночным Петербургом с колоннады Исаакия. Переулки, дворы и парадные — пеший маршрут, который с головой погрузит вас в настоящий Петербург. Это прогулка по местам, где на каждом втором доме висит табличка о том, что здесь жил великий поэт или революционер. Прогулка мимо старинных фасадов и двориков с советскими внешними лифтами, через роскошные парадные и скромные обшарпанные подвортни. Помимо этого вы увидите дворы-колодцы, ставшие символом города, и проходные дворы. Такой маршрут идеально дополнит прогулка по питерским крышам в компании лучших панорам.

— пеший маршрут, который с головой погрузит вас в настоящий Петербург. Это прогулка по местам, где на каждом втором доме висит табличка о том, что здесь жил великий поэт или революционер. Прогулка мимо старинных фасадов и двориков с советскими внешними лифтами, через роскошные парадные и скромные обшарпанные подвортни. Помимо этого вы увидите дворы-колодцы, ставшие символом города, и проходные дворы. Такой маршрут идеально дополнит прогулка по питерским крышам в компании лучших панорам. Креативные пространства — модные арт-кварталы, лофты, центры современного искусства и стилизованные дворы. Вы сможете заглянуть в дизайнерские магазинчики, кафе и мастерские, в лавки hand-made и на небольшие выставки. Услышите о появлении каждого места, о том, что было здесь раньше, и о том, когда и кто создавал новые питерские пространства. Весной и летом в эту тему впишутся уличные фестивали и праздники: например, фестиваль тюльпанов на Елагином острове, уличный маркет в Новой Голландии, вкусный фестиваль «Ода! Еда!» и поэтический в пространстве «Севкабель Порт».

— модные арт-кварталы, лофты, центры современного искусства и стилизованные дворы. Вы сможете заглянуть в дизайнерские магазинчики, кафе и мастерские, в лавки hand-made и на небольшие выставки. Услышите о появлении каждого места, о том, что было здесь раньше, и о том, когда и кто создавал новые питерские пространства. Весной и летом в эту тему впишутся уличные фестивали и праздники: например, фестиваль тюльпанов на Елагином острове, уличный маркет в Новой Голландии, вкусный фестиваль «Ода! Еда!» и поэтический в пространстве «Севкабель Порт». Петербург — гастро-столица : мы любим вкусно поесть и знаем о местных заведениях все! Выбирайте любую кухню или тематику — и мы отвезем вас в отличные места. Вы заглянете на главную ресторанную улицу; узнаете, где найти лучшее вино, крафтовое и бельгийское пиво, легендарные пышки и стильные уютные кофейни.

: мы любим вкусно поесть и знаем о местных заведениях все! Выбирайте любую кухню или тематику — и мы отвезем вас в отличные места. Вы заглянете на главную ресторанную улицу; узнаете, где найти лучшее вино, крафтовое и бельгийское пиво, легендарные пышки и стильные уютные кофейни. Ночная жизнь Петербурга: мы подскажем, где классно провести время, потанцевать и пообщаться. Улица Рубинштейна, где ночью не пройти от веселящейся толпы, Думская улица с танцами до упаду, лучшие клубы и вечеринки в необычных местах — Северная столица тоже не спит!

Как приручить Питер

Какой бы маршрут и тему вы ни выбрали, с нами вы ощутите себя не туристами, а друзьями. Мы избежим скучных лекций с датами, поговорим о том, что значит жить в Петербурге. Вы сориентируетесь в городе и почувствуете себя местными, а еще получите полезные рекомендации — что посмотреть, где вкусно поесть, куда съездить самим и где что купить.

Кому подойдет экскурсия

Всем-всем активным путешественникам, ведь прогулка учитывает ваши пожелания. И тем, кто впервые в Петербурге, и тем, кто уже бывал здесь. Возрастных ограничений нет.