Восхититься ослепительной красотой резиденции русских царей

Если машина времени и существует, то это, пожалуй, наш экскурсионный автобус. Побалуйте себя посещением Петергофа, и вы не только получите массу впечатлений, но и узнаете то, о чём умалчивают учебники российской истории 📖 вас ожидает

Самое детальное знакомство с великолепным Петродворцом. Мы с вами проедем вдоль Петергофского шоссе, и наш гид расскажет вам об истории застройки и формирования дворцово-паркового ансамбля. После мы с вами отправимся в Большой Императорский Дворец, где вы узнаете о тайнах императорского двора, жизни монархов в “российском Версале” и окажетесь в залах, где века назад творилась история нашей страны. Спустившись в Нижний парк 🌳, мы с вами осмотрим знаменитые на весь мир фонтаны и дворцы, обязательно охватив и менее известные сооружения и памятники архитектуры. Мы любим внимание к деталям, поэтому после нашей экскурсии 🧭 вы сможете удивить любого собеседника глубиной ваших знаний и любопытными фактами о событиях, происходивших в самом сердце Российской Империи.

Непрекращающееся эстетическое удовольствие. Вы сможете подробно рассмотреть великолепное убранство Большого Императорского Дворца в стиле “зрелого барокко”. В окружении ярких красок и позолоты вы легко почувствуете себя монаршей особой. Поражающие своей красотой фонтаны дополнят атмосферу царственной неспешности зрелищными водными каскадами. Вы не только ближе познакомитесь с российской историей и искусством, но и прикоснётесь к прекрасному. Петергоф входит в список семи чудес России, и во время нашей экскурсии вы воочию увидите, почему.

Отдых от большого города. Усыпанные дорожками и стройными рядами деревьев парки идеально подходят для созерцательных прогулок, а весной и летом — для небольших пикников. Свернув к воде, Вы сможете насладиться потрясающим видом на Финский залив, открывающимся с берега Петродворца. Петергоф — это не только перемещение в роскошные имперские декорации и пополнение багажа знаний, но и место вашего побега от городской суеты в другую эпоху.

Кому подойдёт экскурсия

Гостям города, впервые прибывшим в Санкт-Петербург

Семьям с самыми любопытными детьми на свете

Парам, ищущим незабываемую обстановку для романтических свиданий

Любителям российской истории

Ценителям искусства, готовым ко встрече с завораживающим и изысканным

Организационные детали

Перед отправкой на экскурсию ⛳ проверьте, взяли ли вы паспорт — он необходим для посещения дворцово-паркового комплекса.

Приобретение билетов по льготной цене возможно только при наличии соответствующих документов (свидетельство о рождении, студенческий билет 🎫 дневного отделения или ученический билет, справка школьника, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалидности).

Дополнительные расходы: питание и сувениры 🎁 не входят в стоимость экскурсии.

Обратите внимание, что фонтаны Нижнего парка работают с 28 апреля!!