Прогулка по русскому Версалю с осмотром фонтанов, садов и дворцов познакомит вас с историей создания и судьбой музея-заповедника.

Вы начнете экскурсию у главной достопримечательности музея-заповедника — Большого каскада, который несомненно поразит вас своим величием и красотой скульптур. Затем отправитесь в путешествие по Нижнему парку, осмотрите не менее известный каскад «Шахматная гора», увидите фонтаны-шутихи «Елочки», «Дубок» и «Зонтик». Прогуляетесь по красивому яркому Монплезирскому саду и полюбуетесь видом на Финский залив.

Вы отыщите фонтаны «Адам» и «Ева» и узнаете, кого из исторических личностей они могут символизировать. Не обойдете вниманием и скромный дворец Марли, расположенный почти на краю парка, где можно насладиться тишиной и умиротворенностью. Прогулка завершится в Верхнем саду, где тоже расположено несколько интересных фонтанов — «Дубовый», «Межеумный». А центральная композиция со статуей Нептуна точно не оставит вас равнодушными.

На экскурсии вы не только осмотрите красивый парк фонтанов, но и узнаете об их создании, символизме и судьбе после Великой Отечественной Войны. Вы познакомитесь с грандиозным творением Петра I поближе и узнаете о том, откуда император брал вдохновение на его создание. Ведь многие элементы паркового ансамбля он спроектировал лично!

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.