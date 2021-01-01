Петергоф: обзорная аудиоэкскурсия с билетом в Нижний парк

Петергоф - одна из красивейших загородных резиденций императоров

4.3
10 отзывов
Петергоф — одна из красивейших загородных резиденций императоров.

Сюда приезжают, чтобы прогуляться по аллеям парка и увидеть самые разнообразные фонтаны.

Если вас смущают групповые экскурсии, но вы хотите больше узнать о Петергофе — у нас есть выход.

Скачивайте наше приложение и отправляйтесь на прогулку с аудиогидом.

Приложение проведет вас по маршруту — вы не заблудитесь.
Петергоф: обзорная аудиоэкскурсия с билетом в Нижний парк
Петергоф: обзорная аудиоэкскурсия с билетом в Нижний парк
Петергоф: обзорная аудиоэкскурсия с билетом в Нижний парк
Петергоф: обзорная аудиоэкскурсия с билетом в Нижний парк
Петергоф: обзорная аудиоэкскурсия с билетом в Нижний парк
Петергоф: обзорная аудиоэкскурсия с билетом в Нижний парк
Петергоф: обзорная аудиоэкскурсия с билетом в Нижний парк

Что вы увидите 🤩

  • Музей-заповедник Петергоф
  • Нижний парк
  • Верхний парк
  • Большой петергофский дворец
  • Большой каскад
  • Каскад «Шахматная гора»
  • Монплезирский сад
  • Павильон «Эрмитаж»
  • Дворец Марли
Прогулка по русскому Версалю с осмотром фонтанов, садов и дворцов познакомит вас с историей создания и судьбой музея-заповедника.
Вы начнете экскурсию у главной достопримечательности музея-заповедника — Большого каскада, который несомненно поразит вас своим величием и красотой скульптур. Затем отправитесь в путешествие по Нижнему парку, осмотрите не менее известный каскад «Шахматная гора», увидите фонтаны-шутихи «Елочки», «Дубок» и «Зонтик». Прогуляетесь по красивому яркому Монплезирскому саду и полюбуетесь видом на Финский залив.
Вы отыщите фонтаны «Адам» и «Ева» и узнаете, кого из исторических личностей они могут символизировать. Не обойдете вниманием и скромный дворец Марли, расположенный почти на краю парка, где можно насладиться тишиной и умиротворенностью. Прогулка завершится в Верхнем саду, где тоже расположено несколько интересных фонтанов — «Дубовый», «Межеумный». А центральная композиция со статуей Нептуна точно не оставит вас равнодушными.
На экскурсии вы не только осмотрите красивый парк фонтанов, но и узнаете об их создании, символизме и судьбе после Великой Отечественной Войны. Вы познакомитесь с грандиозным творением Петра I поближе и узнаете о том, откуда император брал вдохновение на его создание. Ведь многие элементы паркового ансамбля он спроектировал лично!
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.
🚩 Начало: Вход в Нижний парк (ул. Правленская, 1)
🏁 Место завершения: Верхний парк
 Что входит
  • Входные билеты в Нижний парк (для оформления потребуются паспортные данные)
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
 Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда: Парк работает ежедневно с 9:00 до 20:00
  • Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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