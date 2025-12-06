Познакомимся с главными достопримечательностями Твери
Описание экскурсии
Организационные детали
СМС с номером автобуса и контактом гида приходит за день до тура.
Туроператор может вносить изменения в порядок посещения объектов, сохраняя общее количество включённых экскурсий.
Рекомендуется взять паспорт, деньги наличными, удобную одежду и обувь.
Питание. В стоимость включён завтрак в гостинице. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Комфортабельный автобус экскурсионного класса. Оборудован мягкими креслами, климат-контролем, аудио- и видеооборудованием, ремнями безопасности. Водители работают по установленным правилам отдыха и безопасности.
Возраст участников. 3+.
Уровень сложности. Минимальный, автобусный тур с пешими экскурсиями.
Программа тура по дням
Музей стекла, знакомство с достопримечательностями Твери
Встречаемся, размещаемся в автобусе и отправляемся в наше насыщенное мини-путешествие. Первой остановкой в 12:00–12:45 станет Музей стекла «Красный май» в Вышнем Волочке. Здесь вы познакомитесь с единственной в стране экспозицией такого масштаба изделий легендарного завода: когда-то тут создали рубиновые звёзды для Кремля, а сегодня вы увидите феерию форм и оттенков — каждый стеклянный шедевр станет праздником для глаз.
13:00–14:00 — обед. 14:00–15:45 — трассовая экскурсия о Твери. Гид проведёт вас по самым примечательным местам и «оживит» старинные улицы фактами и историями. Вы увидите ключевые объекты и прочувствуете характер города.
15:45–16:15 — автобусная экскурсия по центру Твери. Вы узнаете загадку «версальского трезубца», проедете вдоль набережных Степана Разина и Афанасия Никитина, площадей и исторических кварталов. Осмотрим Императорский путевой дворец — один из девяти уцелевших дворцов для высоких гостей на главном тракте державы, где останавливались сановники и Екатерина II. Увидим и ажурный Староволжский мост, с которого открывается лучшая панорама города — идеальная точка для атмосферных кадров.
16:30–17:15 — пешеходная прогулка по главной улице. Мы пройдём по «тверскому Арбату», вдохнём волжский воздух на набережной Степана Разина и увидим памятники князю-воину Михаилу Тверскому, сатирику Михаилу Салтыкову-Щедрину и барду Михаилу Кругу — три эпохи, три лица одного города.
17:15–18:00 — свободное время. Вы сможете заглянуть в сувенирные лавки и задержаться у воды — пусть город расскажет свою историю. В 18:15 — размещение в отеле. В 19:00–19:45 ужин (самостоятельно).
Тверь, Торжок, музеи и дегустации
После завтрака в 8:40–9:25 состоится пешеходная экскурсия по Твери. Мы проследуем от Путевого дворца к Спасо-Преображенскому собору, пройдём по аллеям Городского сада и снова оценим филигранные пролёты Староволжского моста. С 9:25 до 10:00 — свободное время.
11:00–12:30 — «Мармеладная сказка» Лихославля. Вы окажетесь в «пряничном» замке с Бабой-Ягой, увидите действующее производство и узнаете секреты варки фирменного мармелада. А после вас ждёт чаепитие с дегустацией. Вы попробуете 5 видов угощений: от классики до смелых сочетаний, приготовленных по старинным рецептам из натуральных ингредиентов.
13:30–14:15 — обед в Торжке. 14:30–15:30 — посещение Музея золотного шитья. Вы познакомитесь с единственным в России центром, где бережно сохраняют древнюю технику лицевого шитья, и осмотрите экспонаты — от изысканных аксессуаров до икон и парадных портретов, созданных мастерицами «Торжокских золотошвей».
15:30–17:30 — прогуляемся с экскурсией по Торжку — городу, бывшему звеном пути «из варяг в арабы», пережившему разорение Батыя, приём у Ивана Грозного и расцвет как торгового узла при Петре I, — здесь каждый камень хранит вехи истории. Поднимемся на смотровую площадку у Борисоглебского монастыря (осн. в 1038 году) и увидим завораживающую панораму окрестностей.
22:30–23:00 — возвращение в Санкт-Петербург.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак
- Трансфер на автобусе
- Трассовая экскурсия по маршруту
- Услуги профессионального гида
- Экскурсия в музее стекла «Красный май»
- Автобусная экскурсия по Твери
- Фотоостановка у памятника Афанасию Никитину
- Внешний осмотр Императорского путевого дворца
- Пешеходная экскурсия по Твери
- Осмотр памятников Михаила Тверского, Михаила Круга и Михаила Салтыкова-Щедрина
- Посещение набережной Степана Разина
- Внешний осмотр Спасо-Преображенского собора
- Экскурсия в музее Золотного шитья
- Пешеходная обзорная экскурсия по Торжку
- Внешний осмотр Борисоглебского монастыря
- Осмотр церкви Тихвинской иконы Божией матери, часовни и бюста Львова
Что не входит в цену
- Обеды и ужины - около 650-700 ₽ за приём
- Экскурсия с чаепитием и дегустацией в музее «Мармеладная сказка» - 800 ₽ с человека
- Доплата за 1-местное размещение - 3500 ₽
- При бронировании тура более чем за 30 дней до старта его стоимость составляет 9950 ₽