Встречаемся, размещаемся в автобусе и отправляемся в наше насыщенное мини-путешествие. Первой остановкой в 12:00–12:45 станет Музей стекла «Красный май» в Вышнем Волочке. Здесь вы познакомитесь с единственной в стране экспозицией такого масштаба изделий легендарного завода: когда-то тут создали рубиновые звёзды для Кремля, а сегодня вы увидите феерию форм и оттенков — каждый стеклянный шедевр станет праздником для глаз.

13:00–14:00 — обед. 14:00–15:45 — трассовая экскурсия о Твери. Гид проведёт вас по самым примечательным местам и «оживит» старинные улицы фактами и историями. Вы увидите ключевые объекты и прочувствуете характер города.

15:45–16:15 — автобусная экскурсия по центру Твери. Вы узнаете загадку «версальского трезубца», проедете вдоль набережных Степана Разина и Афанасия Никитина, площадей и исторических кварталов. Осмотрим Императорский путевой дворец — один из девяти уцелевших дворцов для высоких гостей на главном тракте державы, где останавливались сановники и Екатерина II. Увидим и ажурный Староволжский мост, с которого открывается лучшая панорама города — идеальная точка для атмосферных кадров.

16:30–17:15 — пешеходная прогулка по главной улице. Мы пройдём по «тверскому Арбату», вдохнём волжский воздух на набережной Степана Разина и увидим памятники князю-воину Михаилу Тверскому, сатирику Михаилу Салтыкову-Щедрину и барду Михаилу Кругу — три эпохи, три лица одного города.

17:15–18:00 — свободное время. Вы сможете заглянуть в сувенирные лавки и задержаться у воды — пусть город расскажет свою историю. В 18:15 — размещение в отеле. В 19:00–19:45 ужин (самостоятельно).