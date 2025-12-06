Мои заказы

Из Твери в Торжок: автобусный тур выходного дня из Санкт-Петербурга

Погулять по старинным городам, посетить музеи золотного шитья и стекла, узнать всё о варке мармелада
В нашем коротком, но насыщенном путешествии вас ждёт удивительный мир цвета и формы — мы побываем в музее завода «Красный май», крупнейшего производителя стекла в России.

Познакомимся с главными достопримечательностями Твери
читать дальше

— любимого города Екатерины II, Пушкина и Достоевского.

Проезжая по пути русских царей, посетим один из старейших городов страны — Торжок, чья история насчитывает более 1000 лет.

Рассмотрим изысканные аксессуары, иконы и парадные портреты, созданные мастерицами «Торжокских золотошвей». А в Лихославле вы сможете попробовать вкуснейший мармелад, приготовленный по старинным рецептам. Интересно будет и детям, и взрослым!

Описание экскурсии

Организационные детали

СМС с номером автобуса и контактом гида приходит за день до тура.
Туроператор может вносить изменения в порядок посещения объектов, сохраняя общее количество включённых экскурсий.
Рекомендуется взять паспорт, деньги наличными, удобную одежду и обувь.

Питание. В стоимость включён завтрак в гостинице. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный автобус экскурсионного класса. Оборудован мягкими креслами, климат-контролем, аудио- и видеооборудованием, ремнями безопасности. Водители работают по установленным правилам отдыха и безопасности.

Возраст участников. 3+.

Уровень сложности. Минимальный, автобусный тур с пешими экскурсиями.

Программа тура по дням

1 день

Музей стекла, знакомство с достопримечательностями Твери

Встречаемся, размещаемся в автобусе и отправляемся в наше насыщенное мини-путешествие. Первой остановкой в 12:00–12:45 станет Музей стекла «Красный май» в Вышнем Волочке. Здесь вы познакомитесь с единственной в стране экспозицией такого масштаба изделий легендарного завода: когда-то тут создали рубиновые звёзды для Кремля, а сегодня вы увидите феерию форм и оттенков — каждый стеклянный шедевр станет праздником для глаз.

13:00–14:00 — обед. 14:00–15:45 — трассовая экскурсия о Твери. Гид проведёт вас по самым примечательным местам и «оживит» старинные улицы фактами и историями. Вы увидите ключевые объекты и прочувствуете характер города.

15:45–16:15 — автобусная экскурсия по центру Твери. Вы узнаете загадку «версальского трезубца», проедете вдоль набережных Степана Разина и Афанасия Никитина, площадей и исторических кварталов. Осмотрим Императорский путевой дворец — один из девяти уцелевших дворцов для высоких гостей на главном тракте державы, где останавливались сановники и Екатерина II. Увидим и ажурный Староволжский мост, с которого открывается лучшая панорама города — идеальная точка для атмосферных кадров.

16:30–17:15 — пешеходная прогулка по главной улице. Мы пройдём по «тверскому Арбату», вдохнём волжский воздух на набережной Степана Разина и увидим памятники князю-воину Михаилу Тверскому, сатирику Михаилу Салтыкову-Щедрину и барду Михаилу Кругу — три эпохи, три лица одного города.

17:15–18:00 — свободное время. Вы сможете заглянуть в сувенирные лавки и задержаться у воды — пусть город расскажет свою историю. В 18:15 — размещение в отеле. В 19:00–19:45 ужин (самостоятельно).

2 день

Тверь, Торжок, музеи и дегустации

После завтрака в 8:40–9:25 состоится пешеходная экскурсия по Твери. Мы проследуем от Путевого дворца к Спасо-Преображенскому собору, пройдём по аллеям Городского сада и снова оценим филигранные пролёты Староволжского моста. С 9:25 до 10:00 — свободное время.

11:00–12:30 — «Мармеладная сказка» Лихославля. Вы окажетесь в «пряничном» замке с Бабой-Ягой, увидите действующее производство и узнаете секреты варки фирменного мармелада. А после вас ждёт чаепитие с дегустацией. Вы попробуете 5 видов угощений: от классики до смелых сочетаний, приготовленных по старинным рецептам из натуральных ингредиентов.

13:30–14:15 — обед в Торжке. 14:30–15:30 — посещение Музея золотного шитья. Вы познакомитесь с единственным в России центром, где бережно сохраняют древнюю технику лицевого шитья, и осмотрите экспонаты — от изысканных аксессуаров до икон и парадных портретов, созданных мастерицами «Торжокских золотошвей».

15:30–17:30 — прогуляемся с экскурсией по Торжку — городу, бывшему звеном пути «из варяг в арабы», пережившему разорение Батыя, приём у Ивана Грозного и расцвет как торгового узла при Петре I, — здесь каждый камень хранит вехи истории. Поднимемся на смотровую площадку у Борисоглебского монастыря (осн. в 1038 году) и увидим завораживающую панораму окрестностей.

22:30–23:00 — возвращение в Санкт-Петербург.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Трансфер на автобусе
  • Трассовая экскурсия по маршруту
  • Услуги профессионального гида
  • Экскурсия в музее стекла «Красный май»
  • Автобусная экскурсия по Твери
  • Фотоостановка у памятника Афанасию Никитину
  • Внешний осмотр Императорского путевого дворца
  • Пешеходная экскурсия по Твери
  • Осмотр памятников Михаила Тверского, Михаила Круга и Михаила Салтыкова-Щедрина
  • Посещение набережной Степана Разина
  • Внешний осмотр Спасо-Преображенского собора
  • Экскурсия в музее Золотного шитья
  • Пешеходная обзорная экскурсия по Торжку
  • Внешний осмотр Борисоглебского монастыря
  • Осмотр церкви Тихвинской иконы Божией матери, часовни и бюста Львова
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины - около 650-700 ₽ за приём
  • Экскурсия с чаепитием и дегустацией в музее «Мармеладная сказка» - 800 ₽ с человека
  • Доплата за 1-местное размещение - 3500 ₽
  • При бронировании тура более чем за 30 дней до старта его стоимость составляет 9950 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 7:00. Время подачи автобуса - за 20 минут до отправления (в 6:40)
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 22:30-23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1132 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
читать дальше

маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

