Мои заказы

К истокам Руси: автобусный тур в Великий Новгород, Псков, Печоры и Изборск

Увидеть памятник «Тысячелетие России», посетить Псково-Печерский монастырь и Словенские ключи
Приглашаем в путешествие по городам, где история живёт в каждом камне старинной крепости и в блеске куполов церквей, а улочки сохранили атмосферу средневековья.

В Великом Новгороде мы осмотрим Перынский скит и
читать дальше

Юрьев монастырь, заглянем в музей деревянного зодчества «Витославлицы» и полюбуемся настоящими шедеврами местных плотников. Обязательно побываем в Софийском соборе и сделаем фото у памятника «Тысячелетие России». Дальше отправимся в Псков: исследуем кремль и Троицкий собор. Продолжим тур в Печорах, где нас ждёт знакомство со Свято-Успенским монастырём и Ближними пещерами.

А завершим программу в Изборске, который поразит нас мощными стенами древней крепости и восхитит Словенскими ключами — родниками, о которых впервые упоминалось ещё в 17 веке.

5
1 отзыв
К истокам Руси: автобусный тур в Великий Новгород, Псков, Печоры и Изборск
К истокам Руси: автобусный тур в Великий Новгород, Псков, Печоры и Изборск

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!

Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии.

Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно обращайте внимание на погоду в регионах проведения экскурсионной программы.

Программа тура по дням

1 день

Юрьев монастырь, музей деревянного зодчества "Витославлицы", Софийский собор, памятник "Тысячелетие России"

В 7:00 начнётся наше путешествие от Казанского собора, автобус подадут за 15 минут до выезда. Возможна посадка у станции метро «Московская» в 7:30. Если вы из Москвы, вы можете добраться до Новгорода на поезде «Легендарный Маресьев» с прибытием в 6:24, мы встретим вас в городе.

По пути вы услышите об истории Новгородской республики, князьях и памятниках города — Детинце и Ярославовом дворище. Первая остановка — Перынский скит с церковью Рождества Пресвятой Богородицы 10 века. Затем мы посетим Юрьев монастырь и увидим напротив руины Рюрикова городища.

Следующая экскурсия — в музей деревянного зодчества «Витославлицы», где собраны избы, часовни и церкви. С 13:30 до 14:15 — обед. После мы отправимся в Детинец: осмотрим Софийский собор 11 века и памятник «Тысячелетие России». Посетим Ярославово дворище, где в прошлом располагался Торг и собиралось вече.

В 16:30 разместимся в гостинице Великого Новгорода. А с 17:30 до 18:30 нас ждёт экскурсия в Варлаамо-Хутынский монастырь со Спасо-Преображенским собором.

Вечером будет свободное время для прогулки и ужина.

Юрьев монастырь, музей деревянного зодчества "Витославлицы", Софийский собор, памятник "Тысячелетие России"Юрьев монастырь, музей деревянного зодчества "Витославлицы", Софийский собор, памятник "Тысячелетие России"Юрьев монастырь, музей деревянного зодчества "Витославлицы", Софийский собор, памятник "Тысячелетие России"Юрьев монастырь, музей деревянного зодчества "Витославлицы", Софийский собор, памятник "Тысячелетие России"Юрьев монастырь, музей деревянного зодчества "Витославлицы", Софийский собор, памятник "Тысячелетие России"
2 день

Псковский кремль, Троицкий собор, Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь, крепость Изборска и Словенские ключи

Завтрак в 7:00. В 11:15 начнём экскурсию по кремлю — главной крепости города. Мы поднимемся к Троицкому собору, расположенному на самой высокой точке Пскова. После обеда отправимся в Печоры. С 14:00 до 15:00 посетим Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь и Ближние пещеры, где покоятся мощи основателей обители. С 16:20 до 17:50 состоится экскурсия в Изборск. Мы увидим крепость 14 века и природный комплекс Словенские ключи.

Ориентировочное возвращение в Санкт-Петербург — 22:40–23:15 к метро «Московская» и 23:30–00:00 к Казанскому собору.

Псковский кремль, Троицкий собор, Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь, крепость Изборска и Словенские ключиПсковский кремль, Троицкий собор, Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь, крепость Изборска и Словенские ключиПсковский кремль, Троицкий собор, Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь, крепость Изборска и Словенские ключиПсковский кремль, Троицкий собор, Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь, крепость Изборска и Словенские ключиПсковский кремль, Троицкий собор, Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь, крепость Изборска и Словенские ключиПсковский кремль, Троицкий собор, Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь, крепость Изборска и Словенские ключи

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги профессионального гида
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание вне программы - ок. 550-650 ₽
  • Входной билет в музей деревянного зодчества «Витославлицы» (оплачивается при посадке в автобус): взрослые - 300 ₽, студенты и дети с 15 лет - 200 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - 3500 ₽
  • Активности и экскурсии по желанию
  • Катание на лошадях в музее «Витославлицы» - 250 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка
  • Посещение хозяйственного уголка в музее «Витославлицы» - 120 ₽
  • Стоимость тура указана за тариф "Лайт" (без питания и входных билетов), стоимость программы за тариф "Всё включено" (с питанием и входными билетами) - от 10 750 ₽. Также действует скидка при раннем бронировании (за 30 дней). Возможно выбрать тип размещения: стандарт, комфорт или премиум - стоимость запрашивайте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 7:00; станция метро «Московская», 7:30
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 22:40-23:15; Казанская площадь, 2, 23:30-0:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1132 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
читать дальше

маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Т
Третьякова
26 ноя 2025
было очень интересно увидеть средневековые крепости, просто дух захватывает! Псков - это просто нечто, очень красивый исторический центр у реки.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
На автобусе
1 день 16 часов
104 отзыва
Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
Начало: Казанская площадь/м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:00
6 дек в 07:00
20 дек в 07:00
7950 ₽ за человека
Портрет великого города. Осенне-зимний тур в Санкт-Петербург на 7 дней
На автобусе
7 дней
1 отзыв
Портрет великого города. Осенне-зимний тур в Санкт-Петербург на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
от 43 625 ₽ за человека
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
На автобусе
7 дней
1 отзыв
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
25 апр в 10:00
2 мая в 10:00
от 40 380 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга