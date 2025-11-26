К истокам Руси: автобусный тур в Великий Новгород, Псков, Печоры и Изборск
Увидеть памятник «Тысячелетие России», посетить Псково-Печерский монастырь и Словенские ключи
Приглашаем в путешествие по городам, где история живёт в каждом камне старинной крепости и в блеске куполов церквей, а улочки сохранили атмосферу средневековья.
В Великом Новгороде мы осмотрим Перынский скит и читать дальше
Юрьев монастырь, заглянем в музей деревянного зодчества «Витославлицы» и полюбуемся настоящими шедеврами местных плотников. Обязательно побываем в Софийском соборе и сделаем фото у памятника «Тысячелетие России». Дальше отправимся в Псков: исследуем кремль и Троицкий собор. Продолжим тур в Печорах, где нас ждёт знакомство со Свято-Успенским монастырём и Ближними пещерами.
А завершим программу в Изборске, который поразит нас мощными стенами древней крепости и восхитит Словенскими ключами — родниками, о которых впервые упоминалось ещё в 17 веке.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!
Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии.
Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно обращайте внимание на погоду в регионах проведения экскурсионной программы.
1 день
Юрьев монастырь, музей деревянного зодчества "Витославлицы", Софийский собор, памятник "Тысячелетие России"
В 7:00 начнётся наше путешествие от Казанского собора, автобус подадут за 15 минут до выезда. Возможна посадка у станции метро «Московская» в 7:30. Если вы из Москвы, вы можете добраться до Новгорода на поезде «Легендарный Маресьев» с прибытием в 6:24, мы встретим вас в городе.
По пути вы услышите об истории Новгородской республики, князьях и памятниках города — Детинце и Ярославовом дворище. Первая остановка — Перынский скит с церковью Рождества Пресвятой Богородицы 10 века. Затем мы посетим Юрьев монастырь и увидим напротив руины Рюрикова городища.
Следующая экскурсия — в музей деревянного зодчества «Витославлицы», где собраны избы, часовни и церкви. С 13:30 до 14:15 — обед. После мы отправимся в Детинец: осмотрим Софийский собор 11 века и памятник «Тысячелетие России». Посетим Ярославово дворище, где в прошлом располагался Торг и собиралось вече.
В 16:30 разместимся в гостинице Великого Новгорода. А с 17:30 до 18:30 нас ждёт экскурсия в Варлаамо-Хутынский монастырь со Спасо-Преображенским собором.
Вечером будет свободное время для прогулки и ужина.
2 день
Псковский кремль, Троицкий собор, Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь, крепость Изборска и Словенские ключи
Завтрак в 7:00. В 11:15 начнём экскурсию по кремлю — главной крепости города. Мы поднимемся к Троицкому собору, расположенному на самой высокой точке Пскова. После обеда отправимся в Печоры. С 14:00 до 15:00 посетим Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь и Ближние пещеры, где покоятся мощи основателей обители. С 16:20 до 17:50 состоится экскурсия в Изборск. Мы увидим крепость 14 века и природный комплекс Словенские ключи.
Ориентировочное возвращение в Санкт-Петербург — 22:40–23:15 к метро «Московская» и 23:30–00:00 к Казанскому собору.
Что включено
Проживание
Завтрак
Трансферы по маршруту
Услуги профессионального гида
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
Питание вне программы - ок. 550-650 ₽
Входной билет в музей деревянного зодчества «Витославлицы» (оплачивается при посадке в автобус): взрослые - 300 ₽, студенты и дети с 15 лет - 200 ₽
Доплата за 1-местное размещение - 3500 ₽
Активности и экскурсии по желанию
Катание на лошадях в музее «Витославлицы» - 250 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка
Посещение хозяйственного уголка в музее «Витославлицы» - 120 ₽
Стоимость тура указана за тариф "Лайт" (без питания и входных билетов), стоимость программы за тариф "Всё включено" (с питанием и входными билетами) - от 10 750 ₽. Также действует скидка при раннем бронировании (за 30 дней). Возможно выбрать тип размещения: стандарт, комфорт или премиум - стоимость запрашивайте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 7:00; станция метро «Московская», 7:30
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 22:40-23:15; Казанская площадь, 2, 23:30-0:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1132 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот.
Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый читать дальше
маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением.
Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах.
Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища.
Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!
Отзывы и рейтинг
Т
Третьякова
26 ноя 2025
было очень интересно увидеть средневековые крепости, просто дух захватывает! Псков - это просто нечто, очень красивый исторический центр у реки.