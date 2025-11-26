Приглашаем в путешествие по городам, где история живёт в каждом камне старинной крепости и в блеске куполов церквей, а улочки сохранили атмосферу средневековья.В Великом Новгороде мы осмотрим Перынский скит и

Юрьев монастырь, заглянем в музей деревянного зодчества «Витославлицы» и полюбуемся настоящими шедеврами местных плотников. Обязательно побываем в Софийском соборе и сделаем фото у памятника «Тысячелетие России». Дальше отправимся в Псков: исследуем кремль и Троицкий собор. Продолжим тур в Печорах, где нас ждёт знакомство со Свято-Успенским монастырём и Ближними пещерами. А завершим программу в Изборске, который поразит нас мощными стенами древней крепости и восхитит Словенскими ключами — родниками, о которых впервые упоминалось ещё в 17 веке.

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!

Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии.

Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно обращайте внимание на погоду в регионах проведения экскурсионной программы.