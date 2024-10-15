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и подземная часть. В подземную часть попадёте только при самостоятельном посещении не лимитированном временем. Не хватило внутренней экскурсии про парк, потому всё остальное было не интересно. Подсветка в большом каньоне включается только с 1 ноября.

Долина водопадов - произвела впечатление своими видами. Водопады больше походят на пороги в бегущей реке, но от этого не менее впечатляющи на фоне карельских лесов. Все найдут развлечения. На территории есть вольеры с очень ухоженными хаски, лосями и северными оленями. Интересна работа кузнецов. Травяной чай с костра тоже весьма кстати.

После водопад Ахвенкоски уже не так впечатляет, но можно походить по висячим мостам. Прикольно.

Ладожские шхеры - для любителей экотроп и захватывающих пейзажей суровой северной красоты. Как сопутствующая экскурсия поездке на Валаам - идеально.

Валаам - поездка в версии этого тура не для паломников. Умиротворяющая атмосфера островов по любому не оставит равнодушными. Много кошек, много чаек. Можно взять с собой корм. Но чаек кормить стрёмно, они настоящие бандитки, хоть и красивые. Успеете дойти спокойным шагом до Никольского скита и до Спасо-Преобраденского собора. Не хватает экскурсионного рассказа.

Прекрасный край с огромным туристическим потенциалом!