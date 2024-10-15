Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня ЛАЙТ

Горный парк «Рускеала» и национальный парк Ладожские шхеры: тур по Карелии
Путешествие по изумительным природным объектам Карелии. Этот тур станет настоящим мини-отпуском, из которого вы вернетесь полностью отдохнувшими!
4.64
70 отзывов
Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня ЛАЙТ
Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня ЛАЙТ
Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня ЛАЙТ
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание тура

Путешествие по изумительным природным объектам Карелии. Этот тур станет настоящим мини-отпуском, из которого вы вернетесь полностью отдохнувшими! Экотропы по лесам вдоль водопадов, сохранившаяся с древности природа, отдых для всех шести чувств – все это есть в этом туре. Вы сможете детально изучить такой масштабный туристский объект, как горный парк «Рускеала». ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель «Бюджет». Цена за человека в 2-х местном номереот 8 150 ₽
Отель «Бюджет». Одноместный номерот 11 050 ₽
Отель «Оптима. Цена за человека в 2-х местном номереот 9 250 ₽
Отель «Оптима». Одноместный номерот 12 900 ₽
Отель «Хит». Цена за человека в 2-х местном номереот 10 250 ₽
Отель «Хит». Одноместный номерот 14 950 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1-й день: Санкт-Петербург - "Долина водопадов" - Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк "Рускеала" (по желанию за доп. плату) - размещение в отелях г. Сортавала
  • 2-й день: программа на выбор:
  • Вариант 1: свободный день в Сортавала
  • Вариант 2: «Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр»: Кительское месторождение граната - посещение зимних водопадов - Карельский зоопарк - Сортавала
  • Вариант 3: Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке - Сортавала
  • Общее завершение для всех программ: Санкт-Петербург
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
  • Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь)
  • Завтраки в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)
  • Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов в Сортавала
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
  • Авторская экскурсия"Загадки парка "Ваккосалми"
  • Трассовые экскурсии на протяжении всего тура
Что не входит в цену
  • "ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.", " "Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр": 3300 руб. /взр. 2800 руб. - дети до 9 лет (включительно)
  • На период январских праздников (02.01 - 08.01.2025) стоимость услуги: 3900 руб/чел - взрослый, 3400 руб/чел - дети до 9 лет. «, » Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке 3900 руб. /взр. 3500 руб. - дети до 9 лет (включительно)
  • На период январских праздников (02.01 - 08.01.2025) стоимость услуги: 4900 руб. взрослые 4500 руб. дети до 9 лет (включительно) «, » Комплексные обеды в туре: 650-850 руб. /взр
  • На период январских праздников (02.01.2025-08.01.2025) стоимость обедов составляет 850-950 руб. ", "Входной билет в экопарк "Долина водопадов": по ценам в кассе", " Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел
  • Дети до 7 лет - бесплатно
  • Дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел., пенсионеры - 300 руб. /чел. ", "Входные билеты в горный парк "Рускеала": по ценам в кассе"
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Завершение: М. пл. Восстания; м. Озерки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 70 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
56
4
7
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2
1
1
О
15 окт 2024
Насыщенная 2-х дневная программа - знакомство с некоторыми из основных достопримечательностей республики. В версии «Лайт» вы сами можете управлять своей программой, докупая экскурсии по желанию.
Рускеала - красивейший большой мраморный каньон
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и подземная часть. В подземную часть попадёте только при самостоятельном посещении не лимитированном временем. Не хватило внутренней экскурсии про парк, потому всё остальное было не интересно. Подсветка в большом каньоне включается только с 1 ноября.
Долина водопадов - произвела впечатление своими видами. Водопады больше походят на пороги в бегущей реке, но от этого не менее впечатляющи на фоне карельских лесов. Все найдут развлечения. На территории есть вольеры с очень ухоженными хаски, лосями и северными оленями. Интересна работа кузнецов. Травяной чай с костра тоже весьма кстати.
После водопад Ахвенкоски уже не так впечатляет, но можно походить по висячим мостам. Прикольно.
Ладожские шхеры - для любителей экотроп и захватывающих пейзажей суровой северной красоты. Как сопутствующая экскурсия поездке на Валаам - идеально.
Валаам - поездка в версии этого тура не для паломников. Умиротворяющая атмосфера островов по любому не оставит равнодушными. Много кошек, много чаек. Можно взять с собой корм. Но чаек кормить стрёмно, они настоящие бандитки, хоть и красивые. Успеете дойти спокойным шагом до Никольского скита и до Спасо-Преобраденского собора. Не хватает экскурсионного рассказа.
Прекрасный край с огромным туристическим потенциалом!

О
21 сен 2024
Все понравилось, благодарю за такое путешествие, буду ещё приезжать и пользоваться вашим услугами
О
2 авг 2024
Все очень понравилось. Карелия очень красивая. Очень хочется приехать ещё раз.
Гид Наталья Воронина интересно рассказывает, много чего знает. Спасибо!
О
30 июл 2024
Все прошло прекрасно,гид Оксана замечательная,все что хотела увидеть -увидела
И
27 июл 2024
Прекрасная экскурсия, много впечатление классных фотографий и новых друзей.
О
15 июл 2024
O
11 июн 2024
Прекрасные пейзажи Карелии не перестают восхищать своей загадочной красотой и величием! Понравилось всё! Замечательная Рускеала хорошеет с каждым годом! Огромное и незабываемое впечатление получила от Ладожских шхер!
Л
26 мар 2024
Благодарность водителю и гиду. Тур дороговат.
Л
11 янв 2024
Мне понравилась программа,очень насыщенная,продумано всё до мелочей: техн. остановки,питание,проживание.
Большую информацию получили от гида. Светлана Михайловна- профессионал и просто очень внимательный позитивный человек. Огромное ей спасибо. Очень терпеливый и профессиональный водитель. Классно,что маленькая группа. Все супер! Рекомендую.
А
6 янв 2024
Все прошло хорошо. Получили эмоции, за которыми приехали. Немного подпортил впечатление автобус, в котором плохо работала печка. В первый день в 7 утра сели в холодный автобус, спустя какое-то время
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сказали водителю что очень холодно, на что он ответил что скоро прогреется. Но в итоге весь день ездили в холодном автобусе. На обратном пути во второй день в автобусе было чуть теплее, но в салоне свистел ветер всю дорогу, и сам воздух был прохладным. Да и водитель несколько раз останавливался чтобы почистить лобовое стекло. Сама экскурсия и наш гид очень понравились. Интересно рассказывала и давала советы в нужные моменты. Марина очень хороший гид.

Н
19 сен 2023
К
16 сен 2023
О
9 сен 2023
А
6 сен 2023
Тур был интересным, природа Карелии чудесная, все очень красиво и интересно, но гид попался плохой, большая зацикленность на финансовой составляющей города и тура, а так же потребительское отношение к туристам. Заселили не в центр города как обещалось ранее, а также в отеле не было завтраков, что очень огорчило. Так что, если соберётесь в поездку запаситесь едой.
Р
30 авг 2023

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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