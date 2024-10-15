Путешествие по изумительным природным объектам Карелии. Этот тур станет настоящим мини-отпуском, из которого вы вернетесь полностью отдохнувшими!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание тураПутешествие по изумительным природным объектам Карелии. Этот тур станет настоящим мини-отпуском, из которого вы вернетесь полностью отдохнувшими! Экотропы по лесам вдоль водопадов, сохранившаяся с древности природа, отдых для всех шести чувств – все это есть в этом туре. Вы сможете детально изучить такой масштабный туристский объект, как горный парк «Рускеала». ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель «Бюджет». Цена за человека в 2-х местном номере
|от 8 150 ₽
|Отель «Бюджет». Одноместный номер
|от 11 050 ₽
|Отель «Оптима. Цена за человека в 2-х местном номере
|от 9 250 ₽
|Отель «Оптима». Одноместный номер
|от 12 900 ₽
|Отель «Хит». Цена за человека в 2-х местном номере
|от 10 250 ₽
|Отель «Хит». Одноместный номер
|от 14 950 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1-й день: Санкт-Петербург - "Долина водопадов" - Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк "Рускеала" (по желанию за доп. плату) - размещение в отелях г. Сортавала
- 2-й день: программа на выбор:
- Вариант 1: свободный день в Сортавала
- Вариант 2: «Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр»: Кительское месторождение граната - посещение зимних водопадов - Карельский зоопарк - Сортавала
- Вариант 3: Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке - Сортавала
- Общее завершение для всех программ: Санкт-Петербург
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь)
- Завтраки в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)
- Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов в Сортавала
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
- Авторская экскурсия"Загадки парка "Ваккосалми"
- Трассовые экскурсии на протяжении всего тура
Что не входит в цену
- "ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.", " "Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр": 3300 руб. /взр. 2800 руб. - дети до 9 лет (включительно)
- На период январских праздников (02.01 - 08.01.2025) стоимость услуги: 3900 руб/чел - взрослый, 3400 руб/чел - дети до 9 лет. «, » Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке 3900 руб. /взр. 3500 руб. - дети до 9 лет (включительно)
- На период январских праздников (02.01 - 08.01.2025) стоимость услуги: 4900 руб. взрослые 4500 руб. дети до 9 лет (включительно) «, » Комплексные обеды в туре: 650-850 руб. /взр
- На период январских праздников (02.01.2025-08.01.2025) стоимость обедов составляет 850-950 руб. ", "Входной билет в экопарк "Долина водопадов": по ценам в кассе", " Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел
- Дети до 7 лет - бесплатно
- Дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел., пенсионеры - 300 руб. /чел. ", "Входные билеты в горный парк "Рускеала": по ценам в кассе"
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Завершение: М. пл. Восстания; м. Озерки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 70 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
15 окт 2024
Насыщенная 2-х дневная программа - знакомство с некоторыми из основных достопримечательностей республики. В версии «Лайт» вы сами можете управлять своей программой, докупая экскурсии по желанию.
Рускеала - красивейший большой мраморный каньон
Рускеала - красивейший большой мраморный каньон
О
Оксана
21 сен 2024
Все понравилось, благодарю за такое путешествие, буду ещё приезжать и пользоваться вашим услугами
О
Оксана
2 авг 2024
Все очень понравилось. Карелия очень красивая. Очень хочется приехать ещё раз.
Гид Наталья Воронина интересно рассказывает, много чего знает. Спасибо!
Гид Наталья Воронина интересно рассказывает, много чего знает. Спасибо!
О
Ольга
30 июл 2024
Все прошло прекрасно,гид Оксана замечательная,все что хотела увидеть -увидела
И
Ирина
27 июл 2024
Прекрасная экскурсия, много впечатление классных фотографий и новых друзей.
О
Ольга
15 июл 2024
O
Oksana
11 июн 2024
Прекрасные пейзажи Карелии не перестают восхищать своей загадочной красотой и величием! Понравилось всё! Замечательная Рускеала хорошеет с каждым годом! Огромное и незабываемое впечатление получила от Ладожских шхер!
Л
Любовь
26 мар 2024
Благодарность водителю и гиду. Тур дороговат.
Л
Людмила
11 янв 2024
Мне понравилась программа,очень насыщенная,продумано всё до мелочей: техн. остановки,питание,проживание.
Большую информацию получили от гида. Светлана Михайловна- профессионал и просто очень внимательный позитивный человек. Огромное ей спасибо. Очень терпеливый и профессиональный водитель. Классно,что маленькая группа. Все супер! Рекомендую.
Большую информацию получили от гида. Светлана Михайловна- профессионал и просто очень внимательный позитивный человек. Огромное ей спасибо. Очень терпеливый и профессиональный водитель. Классно,что маленькая группа. Все супер! Рекомендую.
А
Анна
6 янв 2024
Все прошло хорошо. Получили эмоции, за которыми приехали. Немного подпортил впечатление автобус, в котором плохо работала печка. В первый день в 7 утра сели в холодный автобус, спустя какое-то время
Н
Николай
19 сен 2023
К
Каретина
16 сен 2023
О
Ольга
9 сен 2023
А
Алина
6 сен 2023
Тур был интересным, природа Карелии чудесная, все очень красиво и интересно, но гид попался плохой, большая зацикленность на финансовой составляющей города и тура, а так же потребительское отношение к туристам. Заселили не в центр города как обещалось ранее, а также в отеле не было завтраков, что очень огорчило. Так что, если соберётесь в поездку запаситесь едой.
Р
Раиса
30 авг 2023
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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