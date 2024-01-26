Попробовать карельский бальзам, познакомиться с бытом саамов, потрогать носы хаски и оленей
Вы побываете в парке «Рускеала», где когда-то добывали мрамор для соборов и дворцов Петербурга, и деревнях коренных народов Севера, полюбуетесь каскадами водопадов и сделаете фото в ретропоезде. И, конечно, вы познакомитесь с местной кухней, продегустируете биттер-настойку или медовуху.
янв
фев
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|28 500 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Программа тура по дням
Крепость Корела и питомник хаски
Мы встретимся на Московском вокзале и отправимся в Карелию. По пути остановимся у каменной крепости Корела, заложенной новгородцами на исходе 13-го века и позже перестроенной шведами.
Во время обеда в кафе у нас будет время познакомиться поближе. Продегустируем традиционные спиртовые карельские бальзамы, в состав которых входят местные травы, коренья, ягодные морсы, гриб чага и мёд.
Заглянем в питомник хаски и устроим треккинг вглубь леса с этими пушистыми проводниками. После заселения в гостиницу поужинаем, проведём конкурсы, сыграем в настольные игры и споём в караоке.
Сортавала, "Бастiонъ", "Рускеала" и ретропоезд
После завтрака поедем в средневековый городок Сортавалу, чьими живописными видами вдохновлялись Иван Шишкин и Николай Рерих. Зайдём в исторический парк «Бастiонъ», который ещё называют деревней викингов. Здесь познакомимся с костюмами, бытом, ремёслами коренных народов, желающие смогут попробовать медовуху или примерить кольчугу.
Пообедав, посетим мраморное царство — завораживающий горный ландшафтный парк «Рускеала», где есть множество активностей на любой вкус: от катания на квадроциклах до погружения под лёд для опытных дайверов. Остановимся на фотосессию в старинных интерьерах ретропоезда. По возвращении в отель поужинаем, а поздний вечер снова проведём вместе: устроим караоке, конкурсы и танцы.
Городище Паасо и «Долина водопадов»
Позавтракав, поднимемся к месту силы древних корел — городищу Паасо, обладающему особой энергетикой, откуда открывается великолепная панорама. Станем ещё ближе к заповедной северной природе в парке «Долина водопадов», маршрут тут простой, но очень живописный. Узнаем, как живут саамы, и познакомимся на местной ферме с очаровательными оленями, которых можно гладить и кормить с рук. После обеда отправимся обратно в Санкт-Петербург и завершим путешествие на Московском вокзале.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, с 9:00 до 10:00Завершение: Санкт-Петербург, Московский вокзал, до 21:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.