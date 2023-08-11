Посетить знаменитые локации или провести время на берегу озера и погулять по легендарному каньону
Посетим живописный горный парк, и вы сможете выбрать заинтересовавшие экскурсии: к водопадам, в интерактивный «Город викингов» и другие. Будет возможность расслабиться в баньке и пожарить шашлык. Вы решаете — мы организуем и заботимся!
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 3 лет.
Программа тура по дням
Крепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», отдых в туркомплексе
Встречаемся и отправляемся в знаменитый парк «Рускеала». По пути остановимся у храма Коневской иконы Божией Матери, построенного по традициям северного деревянного зодчества. Насладимся царящей здесь атмосферой спокойствия. Пройдёмся по территории крепости Корела 14-го века и осмотрим руины кирхи Яккима, где несколько лет назад был организован музей под открытым небом «Город ангелов». Посмотрим на деревянные скульптуры ангелов в необычных образах.
После обеда едем к каскаду водопадов в окружении леса — водопадам Ахвенкоски, где снимались знаменитые фильмы. Желающие прогуляются по экотропе с подвесными мостами.
В 16:30 прибудем в парк «Рускеала». Полюбуемся легендарным Мраморным каньоном — добытый здесь материал был использован для украшения Эрмитажа и Исаакиевского собора. Затем — свободное время. Вы можете посетить Итальянский карьер и Изумрудное озеро, где можете совершить водную прогулку, зарядиться адреналином, прокатившись на зиплайне, или пройти маршрутом «Подземная Рускеала» и побывать в пещерах и штольнях.
В 21:00 поужинаем и разместимся в туристическом комплексе. Вечером желающие могут пожарить шашлык или погреться в баньке и сауне (за отдельную плату).
Отдых или экскурсии на выбор, возвращение в Санкт-Петербург
Сегодня вы можете отдохнуть на берегу озера или выбрать из вариантов экскурсий (за доплату).
Экскурсии на выбор: «Затерянный мир водопадов» (водопады Прокинкоски, Верхний и Нижний Койриноя, Белые Мосты), залив Кирьявалахти, прогулка по Сортавала, посещение интерактивного музея «Город Викингов» с мастерскими и тиром, дегустацией медовухи и фотосессией в исторических костюмах.
Во второй половине дня предлагаем побывать в Центре шунгита — уникального минерала, обладающего целебными свойствами.
В 19:00 вы поучаствуете в дегустации карельских бальзамов и настоек, а после заедем в магазин форелевого хозяйства, где желающие приобретут знаменитую карельскую рыбу. Затем — возвращение в Санкт-Петербург.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской Площади, 08:40 - отправление от станции метро «Проспект Просвещения»Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Проспект Просвещения» - 22:30-23:00, Казанская площадь - 23:00-23:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Дети в восторге!
Карелия прекрасная!