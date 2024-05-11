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Авторский тур
2 дня
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
от 12 250₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Сила природы: Рускеала, шхеры, Валаам и водопады Карелии
Начало: Санкт-Петербург, пл. Восстания, Лиговский пр 10
Завтра в 07:30
13 июня в 07:30
от 28 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3 сочных дня в Карелии. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
от 14 650₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3 сочных дня в Карелии: «Рускеала», водопады, шхеры, Кижи включены
Начало: М. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
от 28 450₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛилия11 мая 2024Очень интересная экскурсия, все понравилось, спасибо экскурсоводу Светлане!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Долина водопадов»
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