Долина водопадов – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 4 тура в категории «Долина водопадов» в Санкт-Петербурге, цены от 12 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
37 отзывов
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
от 12 250 за человека
Сила природы: Рускеала, шхеры, Валаам и водопады Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Сила природы: Рускеала, шхеры, Валаам и водопады Карелии
Начало: Санкт-Петербург, пл. Восстания, Лиговский пр 10
Завтра в 07:30
13 июня в 07:30
от 28 950 за человека
3 сочных дня в Карелии. Лайт
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 сочных дня в Карелии. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
от 14 650 за человека
3 сочных дня в Карелии: «Рускеала», водопады, шхеры, Кижи включены
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
3 дня
3 сочных дня в Карелии: «Рускеала», водопады, шхеры, Кижи включены
Начало: М. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
от 28 450 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Долина водопадов»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
  2. Сила природы: Рускеала, шхеры, Валаам и водопады Карелии
  3. 3 сочных дня в Карелии. Лайт
  4. 3 сочных дня в Карелии: «Рускеала», водопады, шхеры, Кижи включены
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Ахвенкоски
  3. Петергоф
  4. Остров Валаам
  5. Набережная
  6. Музей Фаберже
  7. Водопад Кивач
  8. Ладожское озеро
  9. Исаакиевский собор
  10. Эрмитаж
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Долина водопадов" можно забронировать 4 тура от 12 250 до 28 950. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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