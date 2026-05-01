Мои заказы

Ладога и звуки леса: побег на природу в небольшой компании от шума и суеты Петербурга

Посидеть у воды под треск костра, вдохнуть ароматы трав и листвы и поучаствовать в лесной терапии
Слышите, как тихонько плещется озеро? Как искры костра с треском взлетают в небо? Как шуршит под ногами трава у лесной тропинки? Как здорово, напарившись в баньке, сделать глоток рубинового глинтвейна!
читать дальшеуменьшить

Хочется дышать полной грудью и смеяться — настолько хорошо! Мы проведём ночь в большом шатре с печкой, погуляем по лесу и побережью.

Едем на Ладогу, чтобы слиться с природой, душевно пообщаться и на время забыть, что где-то существуют дела и всепоглощающий ритм мегаполиса.

Ладога и звуки леса: побег на природу в небольшой компании от шума и суеты Петербурга
Ладога и звуки леса: побег на природу в небольшой компании от шума и суеты Петербурга
Ладога и звуки леса: побег на природу в небольшой компании от шума и суеты Петербурга

Описание тура

Организационные детали

С собой необходимо взять спальник, банные принадлежности, посуду, термос с чаем и перекус в электричку.

Программа тура по дням

1 день

Путь до стоянки, отдых у озера

Встречаемся на вокзале и едем в Приозерском направлении до станции Капеасалми. Затем пройдём 10 км по лесу до кемпинга, сделав остановку, чтобы отдохнуть и подкрепиться бутербродами.

На месте устроимся и попаримся в бане на берегу озера. На ужин поедим ароматный шашлык под согревающий глинтвейн (возможен безалкогольный). В шатре поиграем в настольные игры и пообщаемся.

Путь до стоянки, отдых у озераПуть до стоянки, отдых у озераПуть до стоянки, отдых у озераПуть до стоянки, отдых у озераПуть до стоянки, отдых у озера
2 день

Лесная терапия, путь через лес до станции

После завтрака вы поучаствуете в сеансе лесной терапии от сертифицированного специалиста. А после обеда мы снова пройдём через лес и к 16:00 придём на станцию, чтобы сесть на обратную электричку.

Лесная терапия, путь через лес до станцииЛесная терапия, путь через лес до станции

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый8000 ₽
Дети 5-12 лет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Оплата организационного сбора кемпинга
  • Аренда шатра на 7 человек
  • Ужин в 1-й день, завтрак и обед во 2-й день, глинтвейн
  • Дрова и баня на 2 часа
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Проезд до места проведения и обратно (на электричке - ок. 1000 ₽ в обе стороны)
  • Питание вне программы
  • Стоимость программы для детей до 12 лет - 5000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 9:00
Завершение: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 18:05
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Я профессиональный инструктор по пешеходному треккингу и туризму. Много времени провожу в лесах, это мой второй дом. Организую и провожу путешествия по самым живописным и тихим уголкам Карелии и Ленобласти. Для
читать дальшеуменьшить

меня важно, чтобы вы не просто увидели красоты севера, а прочувствовали всю их мощь и умиротворяющую энергетику. Моя цель — подарить вам настоящее погружение в природу, где можно перезагрузиться и обрести гармонию.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры на «Ладога и звуки леса: побег на природу в небольшой компании от шума и суеты Петербурга»

Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
На автобусе
3 дня
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Увидеть все топовые места Карелии за 3 дня и насладиться шедеврами деревянного зодчества
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 8:00 или метро У...
29 мая в 08:00
5 июн в 08:00
22 450 ₽ за человека
Топ-3. Санкт-Петербург, Выборг, Карелия в одном путешествии
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Топ-3. Санкт-Петербург, Выборг, Карелия в одном путешествии
Начало: Санкт-Петербург
1 июн в 10:00
15 июн в 10:00
от 40 170 ₽ за человека
Сапсёрфинг на Ладожских шхерах. Активные выходные с трансфером из Петербурга
Пешая
SUP-прогулки
3 дня
2 отзыва
Сапсёрфинг на Ладожских шхерах. Активные выходные с трансфером из Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
12 июн в 10:00
26 июн в 10:00
19 300 ₽ за человека
Индивидуальная поездка в Северное Приладожье из Санкт-Петербурга
На машине
2 дня
Индивидуальная поездка в Северное Приладожье из Санкт-Петербурга
Полюбоваться сочетанием воды и мрамора в парке «Рускеала», заглянуть в музеи и погулять по Сортавале
Начало: Санкт-Петербург, 7:00
30 мая в 07:00
2 июн в 07:00
44 000 ₽ за всё до 4 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга
8000 ₽ за человека