Слышите, как тихонько плещется озеро? Как искры костра с треском взлетают в небо? Как шуршит под ногами трава у лесной тропинки? Как здорово, напарившись в баньке, сделать глоток рубинового глинтвейна!
Описание тура
Организационные детали
С собой необходимо взять спальник, банные принадлежности, посуду, термос с чаем и перекус в электричку.
Программа тура по дням
1 день
Путь до стоянки, отдых у озера
Встречаемся на вокзале и едем в Приозерском направлении до станции Капеасалми. Затем пройдём 10 км по лесу до кемпинга, сделав остановку, чтобы отдохнуть и подкрепиться бутербродами.
На месте устроимся и попаримся в бане на берегу озера. На ужин поедим ароматный шашлык под согревающий глинтвейн (возможен безалкогольный). В шатре поиграем в настольные игры и пообщаемся.
2 день
Лесная терапия, путь через лес до станции
После завтрака вы поучаствуете в сеансе лесной терапии от сертифицированного специалиста. А после обеда мы снова пройдём через лес и к 16:00 придём на станцию, чтобы сесть на обратную электричку.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|8000 ₽
|Дети 5-12 лет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Оплата организационного сбора кемпинга
- Аренда шатра на 7 человек
- Ужин в 1-й день, завтрак и обед во 2-й день, глинтвейн
- Дрова и баня на 2 часа
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Проезд до места проведения и обратно (на электричке - ок. 1000 ₽ в обе стороны)
- Питание вне программы
- Стоимость программы для детей до 12 лет - 5000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 9:00
Завершение: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 18:05
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Я профессиональный инструктор по пешеходному треккингу и туризму. Много времени провожу в лесах, это мой второй дом. Организую и провожу путешествия по самым живописным и тихим уголкам Карелии и Ленобласти. Для
