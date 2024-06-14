Выезжаем из Петербурга в 8 утра (в 8:30 можно сесть возле станции метро Улица Дыбенко). Примерно через полтора часа доберемся до Старой Ладоги. В дороге у вас будет небольшая экскурсия, гле вы узнаете любопытные факты о первой столице Руси.

Посетим Ладожскую крепость, а затем поедем на ферму с мини-зоопарком. Там можно будет пообедать (за дополнительную плату). После этого поедем в Александро-Свирский монастырь. И завершим сегодняшний день в заповеднике Кивач со знаменитым одноименным водопадом.

Вечером заселимся в гостиницу, поужинаем и отдохнём.