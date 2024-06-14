Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала

Увидеть все топовые места Карелии за три дня и насладиться шедеврами деревянного зодчества
Это насыщенное осеннее путешествие, которое охватывает все лучшие места Карелии: в первый день отправимся в первую столицу Руси — Старую Ладогу.

Во второй день вас ждет захватывающее приключение по острову Кижи
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— месту, которое входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И в завершение программы помчим в горный парк Рускеала и старинный город Сортавала.

Программа построена так, что вы можете выбирать: отправиться в музей живой истории эпохи викингов или в музей Кронида Гоголева, к Мраморному каньону или в зоопарк. Вы решаете, а мы все организуем!

Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь.

Проживание. Комфортабельная гостиница в Петрозаводске. Размещение двухместное (одноместное размещение возможно за дополнительную плату).

Питание. В стоимость входят горячие завтраки в отеле. Обеды и ужины за дополнительную плату. Будет возможность попробовать карельские блюда: например, вкуснейший обед с ухой от карельской форелевой фермы.

Программа тура по дням

1 день

Старая Ладога

Выезжаем из Петербурга в 8 утра (в 8:30 можно сесть возле станции метро Улица Дыбенко). Примерно через полтора часа доберемся до Старой Ладоги. В дороге у вас будет небольшая экскурсия, гле вы узнаете любопытные факты о первой столице Руси.

Посетим Ладожскую крепость, а затем поедем на ферму с мини-зоопарком. Там можно будет пообедать (за дополнительную плату). После этого поедем в Александро-Свирский монастырь. И завершим сегодняшний день в заповеднике Кивач со знаменитым одноименным водопадом.

Вечером заселимся в гостиницу, поужинаем и отдохнём.

Старая ЛадогаСтарая ЛадогаСтарая ЛадогаСтарая Ладога
2 день

Остров Кижи и Петрозаводск

Позавтракаем и поедем на остров Кижи. Там у вас будет экскурсия «Шедевры острова Кижи», а потом свободное время для прогулок по острову и обеда. В 16:45 выезжаем обратно в Петрозаводск. Гид проведет обзорную экскурсию по Петрозаводску и расскажет о самых интересных местах города. Прогуляемся по Онежской набережной и поужинаем. При желании можно сходить в аквапарк «Акватика». В 22 вечера мы организуем для вас трансфер в гостиницу.

Остров Кижи и ПетрозаводскОстров Кижи и ПетрозаводскОстров Кижи и ПетрозаводскОстров Кижи и ПетрозаводскОстров Кижи и Петрозаводск
3 день

Залив Кирьявалахти и горный парк Рускеала

Завтракаем в 7 утра и выезжаем к заливу Кирьявалахти. Там будет программа по выбору: можно сходить в зоопарк или отдохнуть на территории турбазы «Черные Камни». Затем поедем в горный парк Рускеала и Мраморный каньон. Вы увидите водопады Ахвенкоски и пройдете экотропу с подвесными мостами (за дополнительную плату).

Пообедаем (за дополнительную плату), затем можно выбрать активность на свое усмотрение: посетить Город Викингов — музей живой истории «Крепость Черного Медведя», сходить в музей Кронида Гоголева или просто погулять по Сортавале.

В конце путешествия заедем в фирменный магазин форелевого хозяйства, где можно будет купить карельскую рыбу. Около 23 – 23:30 вечера вернемся в Петербург (ст. м. «Проспект Просвещения» и затем Казанский собор)

Залив Кирьявалахти и горный парк РускеалаЗалив Кирьявалахти и горный парк РускеалаЗалив Кирьявалахти и горный парк РускеалаЗалив Кирьявалахти и горный парк Рускеала

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет18 990 ₽
Пенсионеры13 040 ₽
Школьники13 040 ₽
Студенты13 040 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Обслуживание профессионального гида на протяжении всего маршрута
  • Экскурсионная программа (обзорные в городах и трассовые экскурсии в дороге)
  • Проживание в комфортабельных гостиницах Карелии
  • Горячие завтраки
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины - 500-550 руб
  • Входной билет в парк Рускеала - взрослые 550 руб., лица 60+ и студенты 350 руб., школьники (7+) - 300 руб., дети до 7 лет бесплатно
  • Доплата за одноместное размещение - 4000 руб
  • Проход по экотропе над водопадом - 400 руб взрослые 300 руб. - пенсионеры, студенты, дети до 14 лет включительно
  • Музей Кронида Гоголева - от 300 руб
  • Вход в «Город викингов» - 550 руб. взрослые 450 руб. школьники, студенты, пенсионеры
  • Тировая зона - от 150 руб
  • Полет на троллее - 2000 руб
  • Экскурсия «Подземная Рускеала» - 2000 руб. взрослые, 750 руб. школьники, 1000 руб. студенты
  • Прокат лодки в Рускеала - 1200 руб. /40 мин. за лодку до 4 чел
  • Водная прогулка на самоходной платформе в Рускеала (30 мин.): 400 руб. /чел
  • Вход в Карельский зоопарк - 700 руб. взрослые, 400 руб. дети от 3 до 12 лет
  • Активный отдых на турбазе «Черные Камни»: по ценам турбазы
  • Аквапарк «Акватика» - взрослые 380 руб. /час пенсионеры, студенты, дети от 12 лет 330 руб. /час дети от 7 до 12 лет 300 руб. /час дети от 4 до 7 лет 150 руб. /час
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 8:00
Завершение: Санкт-Петербург, Казанский собор, 23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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