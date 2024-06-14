Во второй день вас ждет захватывающее приключение по острову Кижи
Описание тура
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь.
Проживание. Комфортабельная гостиница в Петрозаводске. Размещение двухместное (одноместное размещение возможно за дополнительную плату).
Питание. В стоимость входят горячие завтраки в отеле. Обеды и ужины за дополнительную плату. Будет возможность попробовать карельские блюда: например, вкуснейший обед с ухой от карельской форелевой фермы.
Программа тура по дням
Старая Ладога
Выезжаем из Петербурга в 8 утра (в 8:30 можно сесть возле станции метро Улица Дыбенко). Примерно через полтора часа доберемся до Старой Ладоги. В дороге у вас будет небольшая экскурсия, гле вы узнаете любопытные факты о первой столице Руси.
Посетим Ладожскую крепость, а затем поедем на ферму с мини-зоопарком. Там можно будет пообедать (за дополнительную плату). После этого поедем в Александро-Свирский монастырь. И завершим сегодняшний день в заповеднике Кивач со знаменитым одноименным водопадом.
Вечером заселимся в гостиницу, поужинаем и отдохнём.
Остров Кижи и Петрозаводск
Позавтракаем и поедем на остров Кижи. Там у вас будет экскурсия «Шедевры острова Кижи», а потом свободное время для прогулок по острову и обеда. В 16:45 выезжаем обратно в Петрозаводск. Гид проведет обзорную экскурсию по Петрозаводску и расскажет о самых интересных местах города. Прогуляемся по Онежской набережной и поужинаем. При желании можно сходить в аквапарк «Акватика». В 22 вечера мы организуем для вас трансфер в гостиницу.
Залив Кирьявалахти и горный парк Рускеала
Завтракаем в 7 утра и выезжаем к заливу Кирьявалахти. Там будет программа по выбору: можно сходить в зоопарк или отдохнуть на территории турбазы «Черные Камни». Затем поедем в горный парк Рускеала и Мраморный каньон. Вы увидите водопады Ахвенкоски и пройдете экотропу с подвесными мостами (за дополнительную плату).
Пообедаем (за дополнительную плату), затем можно выбрать активность на свое усмотрение: посетить Город Викингов — музей живой истории «Крепость Черного Медведя», сходить в музей Кронида Гоголева или просто погулять по Сортавале.
В конце путешествия заедем в фирменный магазин форелевого хозяйства, где можно будет купить карельскую рыбу. Около 23 – 23:30 вечера вернемся в Петербург (ст. м. «Проспект Просвещения» и затем Казанский собор)
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|18 990 ₽
|Пенсионеры
|13 040 ₽
|Школьники
|13 040 ₽
|Студенты
|13 040 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Обслуживание профессионального гида на протяжении всего маршрута
- Экскурсионная программа (обзорные в городах и трассовые экскурсии в дороге)
- Проживание в комфортабельных гостиницах Карелии
- Горячие завтраки
Что не входит в цену
- Обеды и ужины - 500-550 руб
- Входной билет в парк Рускеала - взрослые 550 руб., лица 60+ и студенты 350 руб., школьники (7+) - 300 руб., дети до 7 лет бесплатно
- Доплата за одноместное размещение - 4000 руб
- Проход по экотропе над водопадом - 400 руб взрослые 300 руб. - пенсионеры, студенты, дети до 14 лет включительно
- Музей Кронида Гоголева - от 300 руб
- Вход в «Город викингов» - 550 руб. взрослые 450 руб. школьники, студенты, пенсионеры
- Тировая зона - от 150 руб
- Полет на троллее - 2000 руб
- Экскурсия «Подземная Рускеала» - 2000 руб. взрослые, 750 руб. школьники, 1000 руб. студенты
- Прокат лодки в Рускеала - 1200 руб. /40 мин. за лодку до 4 чел
- Водная прогулка на самоходной платформе в Рускеала (30 мин.): 400 руб. /чел
- Вход в Карельский зоопарк - 700 руб. взрослые, 400 руб. дети от 3 до 12 лет
- Активный отдых на турбазе «Черные Камни»: по ценам турбазы
- Аквапарк «Акватика» - взрослые 380 руб. /час пенсионеры, студенты, дети от 12 лет 330 руб. /час дети от 7 до 12 лет 300 руб. /час дети от 4 до 7 лет 150 руб. /час