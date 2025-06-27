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Проживание. Будем жить в отелях 3*, точное название гостиниц будет известно непосредственно перед туром, 2-местное размещение. Возможно 1-местное проживание и размещение на доп. месте.

Питание. В стоимость включены завтраки и обеды, ужины за доплату. Можно включить в цену только завтраки.

Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса Neoplan (или аналогичный) с туалетом, телевизорами и кипятком.

Дети. Участие в туре возможно с 3 лет.