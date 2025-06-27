Вы встретитесь с Дедом Морозом и Бабой-Ягой, насладитесь представлением в домашнем театре-усадьбе и побываете в роли кухарки у купчихи Прасковьи
янв
Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Будем жить в отелях 3*, точное название гостиниц будет известно непосредственно перед туром, 2-местное размещение. Возможно 1-местное проживание и размещение на доп. месте.
Питание. В стоимость включены завтраки и обеды, ужины за доплату. Можно включить в цену только завтраки.
Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса Neoplan (или аналогичный) с туалетом, телевизорами и кипятком.
Дети. Участие в туре возможно с 3 лет.
Программа тура по дням
Фабрика ёлочных игрушек в Клине
Встречаемся в Санкт-Петербурге в 6:30 и отправимся в Клин. Расстояние — около 600 км. По приезде пообедаем и посетим Музей-фабрику ёлочных игрушек. Увидим, как простая стеклянная заготовка как по мановению волшебной палочки станет красивым серебряным украшением. А ещё здесь нас встретит Дед Мороз собственной персоной!
Переедем во Владимир и заселимся в отель. Ужин за доплату.
Музей-сказка «Бабуся-Ягуся», прогулка по Владимиру и Суздалю и домашний театр
После завтрака побываем в Музее-сказке «Бабуся-Ягуся». Здесь вы сможете не только познакомиться со сказочной героиней, но и создать молодильное зелье и отведать местные настойки.
Затем проведём для вас экскурсию по Владимиру. Вы узнаете, как ему удалось стать одним из самых сильных княжеств на Руси и почему учёные до сих пор спорят о том, кто основал город. Увидите Золотые ворота и Козлов вал, пройдёте по Георгиевской пешеходной улице и осмотрите Дмитриевский собор.
Пообедаем и поедем в Суздаль. Продолжим наше путешествие в прошлое: будем любоваться Вознесенским, Ризоположенским и Спасо-Преображенским соборами. А ещё посетим места, где снимали известные фильмы, сделаем красивые кадры со смотровых площадок и заглянем в Музей деревянного зодчества.
Затем побываем в домашнем театре «Усадьба Марьи-Искусницы» и насладимся представлением, которое перенесёт нас во времена Древней Руси.
Переедем в Иваново и заселимся в гостиницу.
Экскурсия по Костроме и Ярославлю и интерактивная программа «Кушать подано»
Позавтракаем и отправимся в Кострому. Экскурсию начнём с посещения Сусанинской площади, которую в народе прозвали сковородкой — на прогулке расскажем, почему. Увидим губернские присутственные места (приёмную для граждан), дом Борщова в стиле классицизм, гауптвахту и пожарную каланчу. Из беседки Островского полюбуемся видом на Волгу. А ещё вы узнаете о знаменитых уроженцах Суздали.
В тереме Берендея познакомимся со старинными развлечениями и поиграем в русские народные игры. Весело будет и детям, и взрослым. После обеда поедем в Ярославль. Здесь осмотрим Спасо-Преображенский монастырь, где собиралось ополчение Минина и Пожарского, Успенский собор, церковь Ильи Пророка и церковь Казанской иконы Божией Матери. Полюбуемся слиянием Которосли и Волги со Стрелки, а ещё расскажем удивительные истории про Ярославль. Например, вы узнаете, почему герцог Бирон запрещал местным зажигать камины и существует ли на самом деле подземное сообщение под Губернаторским дворцом.
Затем примерим на себя роль кухарки во время интерактивной программы «Кушать подано». Станем ненадолго слугами у купчихи Прасковьи Павловны, а в это время нам расскажут, почему ярославцев называли водохлёбами, что означает «пара чая» и с помощью какого специального столового прибора ели дичь.
Ночевать будем в гостинице.
Углич, фольклорная программа "Рождество в дворянской семье" и музей "Русские валенки" в Мышкине
После завтрака поедем в Углич. Увидим местный кремль и церковь Димитрия на Крови, где погиб последний правитель из династии Рюриковичей. Посетим палаты угличских удельных князей 15 века, а затем вас ждёт фольклорная программа «Рождество в дворянской семье». В старинном поместье нас встретит радушная хозяйка и проводит в зал 19 века, с ёлкой, свечами и огнями. Мы насладимся театрализованным представлением и узнаем, как праздновали Рождество раньше, как украшали дом и что дарили друг другу. Ещё сможем поиграть в игры того времени.
После обеда — в Мышкин. Проведём для вас обзорную экскурсию, а затем заглянем в Музей мыши. Здесь узнаем, почему город так назван, и услышим удивительную легенду про маленькую мышку. Дальше посетим музей «Мышкинский СамоходЪ», где познакомимся с бытом крестьян и осмотрим старинную технику. Побываем в Доме ремёсел, кузнице и гончарной мастерской. А в музее «Русские валенки» осмотрим варианты этой обуви невообразимых форм и размеров и узнаем, как валенок создаётся.
Вернёмся в Углич и заселимся в отель.
Кацкари в Мартыново и экскурсия по Вышнему Волочку
Позавтракаем и отправимся в деревню Мартыново, чтобы посетить этнографический музей кацкарей — местной этнической группы. Познакомимся с их бытом и традициями и послушаем кацкарский диалект. Переедем в Вышний Волочек, пообедаем и устроим экскурсию по городку. Погуляем по Ванчаковской линии, осмотрим Богоявленский собор, Цнинский канал и Казанский женский монастырь.
Поедем обратно в Санкт-Петербург. Расстояние — 400 км, прибудем поздно вечером.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение с завтраками
|39 950 ₽
|2-местное размещение с завтраками и обедами
|44 450 ₽
|1-местное размещение с завтраками и обедами
|54 350 ₽
|1-местное размещение с завтраками
|49 850 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии и интерактивные программы
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Ужины - 3900 ₽
- Стоимость тура при 1-местном размещении с завтраками - 44 300 ₽ с завтраками и обедами - 48 000 ₽
- Стоимость тура при 2-местном размещении с завтраками - 37 600 ₽
- Скидка при размещении на дополнительном месте - 400 ₽
- Скидка на ребёнка до 14 лет - 300 ₽