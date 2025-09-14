Автобусный тур из Петербурга: 7 городов Золотого кольца, Тверь и Боголюбово
Изучить Ярославль и Кострому, погулять по Суздалю и Владимиру, посетить Троице-Сергиеву лавру
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Площадь Восстания»...
14 сен в 08:00
28 сен в 08:00
34 900 ₽ за человека
Из Петербурга по Золотому кольцу, древним городам и обителям
Увидеть луковичные купола и кремлёвские стены, насладиться пейзажами и богатой историей глубинки
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Площадь Восстания»...
22 сен в 08:00
6 окт в 08:00
38 900 ₽ за человека
Рождественский тур по Золотому кольцу с интерактивными экскурсиями для всей семьи
Побывать на фабрике ёлочных игрушек, создать молодильное зелье и поиграть в русские народные игры
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 6:30
2 янв в 08:00
40 550 ₽ за человека
Путешествие по Золотому кольцу с дегустациями, ярмарочными гуляниями и мастер-классом от Бабы-яги
Познакомиться с кацкарями, приготовить молодильное зелье, отведать сыров, медовухи, печёных яблок
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская» (за па...
15 сен в 07:00
6 окт в 07:00
40 690 ₽ за человека
