Рождественский тур по Золотому кольцу с интерактивными экскурсиями для всей семьи
Побывать на фабрике ёлочных игрушек, создать молодильное зелье и поиграть в русские народные игры
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 6:30
2 янв в 08:00
39 950 ₽ за человека
Экспресс-тур по городам на Волге: Ярославль, Мышкин, Рыбинск и Переславль-Залесский
Увидеть памятник с 1000-рублёвой купюры и посетить родину Александра Невского
Начало: Санкт-Петербург, ТЦ «Галерея» (Лиговский пр., дом ...
21 авг в 22:00
18 сен в 22:00
21 570 ₽ за человека
Путешествие по Золотому кольцу с дегустациями, ярмарочными гуляниями и мастер-классом от Бабы-яги
Познакомиться с кацкарями, приготовить молодильное зелье, отведать сыров, медовухи, печёных яблок
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская» (за па...
14 июл в 07:00
28 июл в 07:00
40 690 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ярославль»
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