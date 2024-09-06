В прошлое нам помогут вернуться технологии — на автобусной экскурсии с очками VR сможем
Описание тура
Организационные детали
Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.
За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.
Проживание. В 4-звёздочном отеле «Октябрьская». В стандартных 1-2-местных номерах (двуспальные и односпальные кровати). Возможно 3-местное размещение, в номере повышенной комфортности или самостоятельный выбор отеля (оплата только за экскурсионный пакет). А также возможна замена отеля: «Izzzi у Гостиного Двора» 3*, «Ибис» 3*, «Невский берег» 3*, «Достоевский» 4*, «Русь» 4*, «Порт Комфорт» 4*, «Бест Вестерн» 4*.
Питание. Включены завтраки в отеле по системе «шведский стол» и обеды. Остальное питание оплачивается самостоятельно. От обедов можно отказаться (стоимость тура на 3200 руб. ниже.)
Дети. От 5 лет. Для детей до 16 лет скидка 1200 руб.
Транспорт. Туристический автобус с кондиционером.
Программа тура по дням
Идеальный город Петра I - экскурсия в очках VR, Петропавловская крепость и «Петровская Акватория»
В 11:00 вас будет ждать гид на Московском вокзале. Отъезд на экскурсию от гостиницы «Октябрьская» в 11:20.
Начнём знакомиться с историей города и его достопримечательностями, но не стандартным способом, а с помощью очков VR. Сможем вернуться в прошлое, увидеть на улицах Санкт-Петербурга скрытое от глаз прохожих и проследить становление столицы Российской империи. Вы рассмотрите значимые архитектурные творения, среди которых Петропавловская крепость, Меншиковский дворец, Адмиралтейство.
В 14:00 остановимся на обед в кафе.
Экскурсия продолжится на территории Петропавловской крепости. Вы посетите собор Святых Павла и Петра, узнаете о сохранившихся и прочно вошедших в нашу жизнь петровских традициях, как отразилось стремление царя создать идеальный город. Рассмотрите макет «Петровская Акватория», на котором весь Петербург как на ладони. С помощью интерактивных кнопок панораму можно оживить, добавить света фонарей и понаблюдать за событиями города петровского времени.
В 19:00-19:30 трансфер в гостиницу.
Царские "Ораниенбаум" и "Петергоф"
Выезд на экскурсию в 9:00.
Сегодня проедем по Петергофской дороге, объединяющей резиденции членов императорской семьи, усадьбы и сады вблизи Финского залива. Вы посетите «Ораниенбаум» — дворцово-парковый ансамбль 18-20 вв. Здесь находится парадная резиденция князя Меншикова, куда обязательно заглянем и рассмотрим богатое убранство.
Далее переезжаем в «Петергоф», славящийся своими золотыми фонтанами и каскадами. После обеда вы прогуляетесь по Нижнему парку и тенистых аллеях. Отыщите черты французского Версаля в «Петергофе» и поймёте, почему здесь так любил проводить время Пётр I. Дополнительно возможно отправиться на прогулку на «Метеоре» по Финскому заливу.
В 19:00-19:30 вернёмся в отель.
Кронштадт, макет фортов и современный Петербург
Выезд на экскурсию в 9:00.
Город-порт Кронштадт играет важную роль в жизни Петербурга. Именно здесь находится «пуп земли», состоялся первый сеанс радиосвязи, отсюда моряки отправлялись в кругосветные путешествия, а ещё в Кронштадт прибыл первый в России пароход. Вы прогуляетесь по небольшому острову-крепости, посетите Морской собор и парк «Остров фортов», узнаете об истории флота и полюбуетесь видами Каботажной гавани. Дополнительно сможете прокатиться на катере.
В 13:00 запланирован обед в кафе.
Экскурсия продолжится в музее, где вы рассмотрите весьма точный макет фортов. Далее познакомитесь с вечерним Петербургом, его защитными от наводнений сооружениями, проедете по современной магистрали, увидите стадион «Газпром Арена», «Лахта-центр», Васильевский остров и другие значимые достопримечательности города в свете фонарей.
Программа завершится у Московского вокзала (метро «Площадь Восстания»).
Шлиссельбург и крепость Орешек
После завтрака необходимо освободить номера. Гид будет ждать вас в холле отеля. Точное время вы узнаете заранее.
Сегодня вернёмся в прошлое Приневских земель. Посетим Шлиссельбург, где находится заложенный при Петре I Ладожский канал, подлинный адмиралтейский якорь, Благовещенский собор. Рассмотрим шлюзы, памятник царю и посетим территорию крепости Орешек. Это одна из самых старых русский крепостей. Здесь происходили важнейшие стратегические манёвры, благодаря которым был открыт путь к Балтийскому морю.
У вас будет около часа свободного времени в крепости. В 14:30 — обратная переправа с острова в Шлиссельбург. Далее остановка на обед в кафе.
Тур завершится у Московского вокзала в 18:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-мест. номер стандарт, июль-авг (за одного)
|27 200 ₽
|1-местный номер стандарт, июль-авг
|35 150 ₽
|2-мест. номер комфорт, июль-авг (за одного)
|28 250 ₽
|1-местный номер комфорт, июль-авг
|37 100 ₽
|3-мест. номер комфорт, июль-авг (за одного)
|26 600 ₽
|Без проживания
|16 100 ₽
|2-мест. номер стандарт, осень (за одного)
|25 100 ₽
|1-местный номер стандарт, осень
|31 550 ₽
|2-мест. номер комфорт, осень (за одного)
|25 850 ₽
|1-местный номер комфорт, осень
|33 200 ₽
|3-мест. номер комфорт, осень (за одного)
|24 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле и номере
- Завтраки и обеды
- Все переезды по программе на автобусе
- Сопровождение аккредитованным экскурсоводом
- Радиооборудование (наушники)
- Входные билеты во все музеи по программе
- Групповой трансфер от Московского/Ладожского вокзала до отеля
- Предоставляются скидки пенсионерам и студентам в размере 300 руб
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Трансфер из/в аэропорт
- Размещение в другом отеле - по запросу
- Дополнительные экскурсии (по желанию)
- Курортный сбор - 100 руб. в сутки за взрослого
- Обратите внимание, стоимость тура зависит от сезона и выбранного номера. Просим уточнять стоимость перед бронированием