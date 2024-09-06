Отправимся в идеальный город в представлении Петра Первого и проследим за развитием Санкт-Петербурга в течение нескольких веков.В прошлое нам помогут вернуться технологии — на автобусной экскурсии с очками VR сможем

увидеть из окна гораздо больше, чем прохожие, а в современных музеях полное погружение обеспечат интерактивные макеты. Увидим, как жили знатные особы, рассмотрим их покои и найдём черты Версаля в «Петергофе». Посетим значимые в морской истории страны Шлиссельбург и город-порт Кронштадт. И вернёмся в настоящее — проедем по современной магистрали и рассмотрим новейшие сооружения.

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Описание тура

Организационные детали

Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.

За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.