Царский и современный Петербург: тур по знаковым местам города и области

Проследить становление столицы империи, вернуться в прошлое с помощью технологий и посетить дворец
Отправимся в идеальный город в представлении Петра Первого и проследим за развитием Санкт-Петербурга в течение нескольких веков.

В прошлое нам помогут вернуться технологии — на автобусной экскурсии с очками VR сможем
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увидеть из окна гораздо больше, чем прохожие, а в современных музеях полное погружение обеспечат интерактивные макеты. Увидим, как жили знатные особы, рассмотрим их покои и найдём черты Версаля в «Петергофе». Посетим значимые в морской истории страны Шлиссельбург и город-порт Кронштадт. И вернёмся в настоящее — проедем по современной магистрали и рассмотрим новейшие сооружения.

Царский и современный Петербург: тур по знаковым местам города и области
Царский и современный Петербург: тур по знаковым местам города и области
Царский и современный Петербург: тур по знаковым местам города и области
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.

За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.

Проживание. В 4-звёздочном отеле «Октябрьская». В стандартных 1-2-местных номерах (двуспальные и односпальные кровати). Возможно 3-местное размещение, в номере повышенной комфортности или самостоятельный выбор отеля (оплата только за экскурсионный пакет). А также возможна замена отеля: «Izzzi у Гостиного Двора» 3*, «Ибис» 3*, «Невский берег» 3*, «Достоевский» 4*, «Русь» 4*, «Порт Комфорт» 4*, «Бест Вестерн» 4*.

Питание. Включены завтраки в отеле по системе «шведский стол» и обеды. Остальное питание оплачивается самостоятельно. От обедов можно отказаться (стоимость тура на 3200 руб. ниже.)

Дети. От 5 лет. Для детей до 16 лет скидка 1200 руб.

Транспорт. Туристический автобус с кондиционером.

Программа тура по дням

1 день

Идеальный город Петра I - экскурсия в очках VR, Петропавловская крепость и «Петровская Акватория»

В 11:00 вас будет ждать гид на Московском вокзале. Отъезд на экскурсию от гостиницы «Октябрьская» в 11:20.

Начнём знакомиться с историей города и его достопримечательностями, но не стандартным способом, а с помощью очков VR. Сможем вернуться в прошлое, увидеть на улицах Санкт-Петербурга скрытое от глаз прохожих и проследить становление столицы Российской империи. Вы рассмотрите значимые архитектурные творения, среди которых Петропавловская крепость, Меншиковский дворец, Адмиралтейство.

В 14:00 остановимся на обед в кафе.

Экскурсия продолжится на территории Петропавловской крепости. Вы посетите собор Святых Павла и Петра, узнаете о сохранившихся и прочно вошедших в нашу жизнь петровских традициях, как отразилось стремление царя создать идеальный город. Рассмотрите макет «Петровская Акватория», на котором весь Петербург как на ладони. С помощью интерактивных кнопок панораму можно оживить, добавить света фонарей и понаблюдать за событиями города петровского времени.

В 19:00-19:30 трансфер в гостиницу.

Идеальный город Петра I - экскурсия в очках VR, Петропавловская крепость и «Петровская Акватория»Идеальный город Петра I - экскурсия в очках VR, Петропавловская крепость и «Петровская Акватория»Идеальный город Петра I - экскурсия в очках VR, Петропавловская крепость и «Петровская Акватория»Идеальный город Петра I - экскурсия в очках VR, Петропавловская крепость и «Петровская Акватория»Идеальный город Петра I - экскурсия в очках VR, Петропавловская крепость и «Петровская Акватория»Идеальный город Петра I - экскурсия в очках VR, Петропавловская крепость и «Петровская Акватория»Идеальный город Петра I - экскурсия в очках VR, Петропавловская крепость и «Петровская Акватория»Идеальный город Петра I - экскурсия в очках VR, Петропавловская крепость и «Петровская Акватория»Идеальный город Петра I - экскурсия в очках VR, Петропавловская крепость и «Петровская Акватория»Идеальный город Петра I - экскурсия в очках VR, Петропавловская крепость и «Петровская Акватория»
2 день

Царские "Ораниенбаум" и "Петергоф"

Выезд на экскурсию в 9:00.

Сегодня проедем по Петергофской дороге, объединяющей резиденции членов императорской семьи, усадьбы и сады вблизи Финского залива. Вы посетите «Ораниенбаум» — дворцово-парковый ансамбль 18-20 вв. Здесь находится парадная резиденция князя Меншикова, куда обязательно заглянем и рассмотрим богатое убранство.

Далее переезжаем в «Петергоф», славящийся своими золотыми фонтанами и каскадами. После обеда вы прогуляетесь по Нижнему парку и тенистых аллеях. Отыщите черты французского Версаля в «Петергофе» и поймёте, почему здесь так любил проводить время Пётр I. Дополнительно возможно отправиться на прогулку на «Метеоре» по Финскому заливу.

В 19:00-19:30 вернёмся в отель.

Царские "Ораниенбаум" и "Петергоф"Царские "Ораниенбаум" и "Петергоф"Царские "Ораниенбаум" и "Петергоф"Царские "Ораниенбаум" и "Петергоф"Царские "Ораниенбаум" и "Петергоф"Царские "Ораниенбаум" и "Петергоф"Царские "Ораниенбаум" и "Петергоф"Царские "Ораниенбаум" и "Петергоф"Царские "Ораниенбаум" и "Петергоф"Царские "Ораниенбаум" и "Петергоф"Царские "Ораниенбаум" и "Петергоф"
3 день

Кронштадт, макет фортов и современный Петербург

Выезд на экскурсию в 9:00.

Город-порт Кронштадт играет важную роль в жизни Петербурга. Именно здесь находится «пуп земли», состоялся первый сеанс радиосвязи, отсюда моряки отправлялись в кругосветные путешествия, а ещё в Кронштадт прибыл первый в России пароход. Вы прогуляетесь по небольшому острову-крепости, посетите Морской собор и парк «Остров фортов», узнаете об истории флота и полюбуетесь видами Каботажной гавани. Дополнительно сможете прокатиться на катере.

В 13:00 запланирован обед в кафе.

Экскурсия продолжится в музее, где вы рассмотрите весьма точный макет фортов. Далее познакомитесь с вечерним Петербургом, его защитными от наводнений сооружениями, проедете по современной магистрали, увидите стадион «Газпром Арена», «Лахта-центр», Васильевский остров и другие значимые достопримечательности города в свете фонарей.

Программа завершится у Московского вокзала (метро «Площадь Восстания»).

Кронштадт, макет фортов и современный ПетербургКронштадт, макет фортов и современный ПетербургКронштадт, макет фортов и современный ПетербургКронштадт, макет фортов и современный ПетербургКронштадт, макет фортов и современный ПетербургКронштадт, макет фортов и современный ПетербургКронштадт, макет фортов и современный ПетербургКронштадт, макет фортов и современный ПетербургКронштадт, макет фортов и современный Петербург
4 день

Шлиссельбург и крепость Орешек

После завтрака необходимо освободить номера. Гид будет ждать вас в холле отеля. Точное время вы узнаете заранее.

Сегодня вернёмся в прошлое Приневских земель. Посетим Шлиссельбург, где находится заложенный при Петре I Ладожский канал, подлинный адмиралтейский якорь, Благовещенский собор. Рассмотрим шлюзы, памятник царю и посетим территорию крепости Орешек. Это одна из самых старых русский крепостей. Здесь происходили важнейшие стратегические манёвры, благодаря которым был открыт путь к Балтийскому морю.

У вас будет около часа свободного времени в крепости. В 14:30 — обратная переправа с острова в Шлиссельбург. Далее остановка на обед в кафе.

Тур завершится у Московского вокзала в 18:00.

Шлиссельбург и крепость ОрешекШлиссельбург и крепость ОрешекШлиссельбург и крепость ОрешекШлиссельбург и крепость Орешек

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-мест. номер стандарт, июль-авг (за одного)27 200 ₽
1-местный номер стандарт, июль-авг35 150 ₽
2-мест. номер комфорт, июль-авг (за одного)28 250 ₽
1-местный номер комфорт, июль-авг37 100 ₽
3-мест. номер комфорт, июль-авг (за одного)26 600 ₽
Без проживания16 100 ₽
2-мест. номер стандарт, осень (за одного)25 100 ₽
1-местный номер стандарт, осень31 550 ₽
2-мест. номер комфорт, осень (за одного)25 850 ₽
1-местный номер комфорт, осень33 200 ₽
3-мест. номер комфорт, осень (за одного)24 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле и номере
  • Завтраки и обеды
  • Все переезды по программе на автобусе
  • Сопровождение аккредитованным экскурсоводом
  • Радиооборудование (наушники)
  • Входные билеты во все музеи по программе
  • Групповой трансфер от Московского/Ладожского вокзала до отеля
  • Предоставляются скидки пенсионерам и студентам в размере 300 руб
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Размещение в другом отеле - по запросу
  • Дополнительные экскурсии (по желанию)
  • Курортный сбор - 100 руб. в сутки за взрослого
  • Обратите внимание, стоимость тура зависит от сезона и выбранного номера. Просим уточнять стоимость перед бронированием
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, 11:00
Завершение: Г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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