В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
Авторский тур в Санкт-Петербурге

Узнать тайну Мирского приведения, спуститься в подземелье и погулять по Минску

Приготовьтесь, машина времени отправляется. Первая остановка — Минск.

Полюбуемся дореволюционным архитектурным наследием столицы, познакомимся со сталинским ампиром и стилем «триумф» или советским неоклассицизмом. Продолжим путешествие в прошлое погружением в средние века.

Вы побываете в Несвижском замке и узнаете легенду о легендарных сокровищах Радзивиллов, а в Мирском замке выясним, какие тайны хранит в себе пруд.

Будем гулять по роскошным паркам, любоваться фресками и мозаикой, заберёмся на высокую башню по винтовой лестнице и почувствуем себя знатными особами Великого княжества Литовского.
В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет10 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Для поездки требуется всего лишь паспорт РФ.
В аквазону SPA входят: 20-метровый бассейн на 3 дорожки, водопад с водными пушками, сауна, хаммам, 2 джакузи, ледяной душ, зона отдыха, кардиотренажеры.
На территории Беларуси принимают к оплате карты платежной системы МИР.
Для обмена наличных денег лучше брать с собой рубли.
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.
Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от графика.

Проживание. Будем жить 1 ночь в отеле «Victoria SPA» 4* в Минске, 2-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, обязательно оплачивается 1-местное размещение.

2 ночи проведём в пути, в автобусе.

Обратите внимание: в даты 23.02-26.02.2024; 28.04-01.05.2024; 02.11-05.11.2024 — проживание в отеле «Спутник» без SPA.

Питание. В программу включён континентальный завтрак в отеле.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и отправление в Минск

Отправимся в Минск из Санкт-Петербурга в 20:00. Ехать будем всю ночь.

Встреча и отправление в Минск
2 день

Экскурсия по Минску

Приедем в Минск утром и отправимся на экскурсию. Начнём с Верхнего города, исторического центра, где будем любоваться архитектурным наследием дореволюционных времён. Погуляем по кварталу Троицкого предместья — здесь перед вами предстанут здания уже советского периода в стиле сталинского ампира: вы увидите Ворота Минска, площадь Победы.

Знакомиться с архитектурой продолжим на проспекте Независимости, застроенном в стиле «триумф». Полюбуемся и современными зданиями столицы: национальной библиотекой Беларуси, музеем истории Великой Отечественной войны, дворцом Независимости — резиденцией Президента.

Заселимся в отель, после чего — свободное время.

Экскурсия по МинскуЭкскурсия по МинскуЭкскурсия по МинскуЭкскурсия по МинскуЭкскурсия по МинскуЭкскурсия по МинскуЭкскурсия по МинскуЭкскурсия по Минску
3 день

Замки Мира и Несвижа

После завтрака выселимся и отправимся в путешествие по замкам Мира и Несвижа. Входные билеты оплачиваются дополнительно (около 30 бел. рублей).

Начнём с Несвижа — резиденции знатного магнатского рода Великого княжества Литовского. Это один из старейших городов в Беларуси! Побываем в Фарном костёле, первом в Восточной Европе памятнике в стиле барокко. Полюбуемся фресками внутри, увидим картину «Тайная вечеря» над алтарём.

Рассмотрим Слуцкую браму и городскую ратушу, пройдём по торговым рядам и выйдем на рыночную площадь, увидим дом ремесленника и костёл Святой Ефимии.

Посетим Нескижский замок, о котором ходит множество легенд о сокровищах Радзивиллов и Чёрной даме. Рассмотрим архитектуру, познакомимся с историей его владельцев и прогуляемся по парковым аллеям.

Дальше отправимся в Мирский замок — образец средневекового зодчества Беларуси, включённый в список культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Здесь есть чем полюбоваться: английский и итальянский сады, пруд, резиденция-крепость, часовня-усыпальница, домик сторожа и придорожная каплица.

Мы спустимся в подземелье, осмотрим музейные экспозиции, по узкой винтовой лестнице поднимемся на вершину башни и полюбуемся мозаикой. Какие тайны хранит в себе пруд, что стережёт замковое привидение и какие загадки скрывают старинные стены — узнаете на экскурсии.

Затем поедем в Санкт-Петербург.

Замки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и Несвижа
4 день

Возвращение в Санкт-Петербург

Прибудем в Санкт-Петербург ночью или рано утром.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 4* (1 ночь)
  • Континентальный завтрак в отеле
  • Место в автобусе туристического класса
  • Сопровождение гида
  • Экскурсионный пакет (1200 руб., входит в стоимость, оплачивается наличными на месте): обзорная экскурсия по Минску и экскурсионная поездка «Замки Мира и Несвижа»
Что не входит в цену
  • Входные билеты на объекты экскурсий - 38 бел. рублей
  • Посещение аквазоны в отеле «Victoria SPA» - 16 бел. рублей
  • Выбор фиксированного места в автобусе - 200 рублей
  • Доплата за 1-местное размещение, если вы путешествуете в одиночку
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галерея"), станция метро "Площадь Восстания", 20:00
Завершение: Санкт-Петербург, прибудем ночью или рано утром
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные туры4-дневные турыПерезагрузкаПодземныеДворцы, замки и особняки

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