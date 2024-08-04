7 дней
Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
Посетить завод БелАЗ, погулять по Беловежской пуще и побывать в любимом городе Шагала
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
2 янв в 08:00
27 апр в 08:00
38 800₽ за человека
3 дня
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, пройтись по «Острову фортов», попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 9:15, памятник Петру I
8 мар в 09:15
9 мая в 09:15
19 900₽ за человека
5 дней
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
28 840₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина4 августа 2024Мне очень понравился ваш тур в Петербург, Выборг и Кронштадт. Для меня все было отлично: четкость и точность в организации
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В июле»
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