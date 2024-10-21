2 дня
Секреты мистического Петербурга: загадочные места, городские легенды и гадание на Таро
Получить предсказание судьбы, попить чай в квартире Распутина и узнать мрачные тайны города на Неве
Начало: Санкт-Петербург, 11:00
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
35 000₽ за всё до 4 чел.
9 дней
7 городов Марокко и Атласские горы: тур с включёнными перелётами
Рассмотреть шедевры имперского времени, посетить рынки и увидеть самый большой водопад страны
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт, перелёт с пересадкой в ...
16 ноя в 02:10
14 дек в 02:10
€1 132 за человека
3 дня
Пётр I и мегаполис: по национальному туристическому маршруту
Узнать, как создавался Петербург, посетить значимые места в окрестностях и увидеть современный город
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница «Россия», отъезд на ...
8 ноя в 10:20
6 дек в 10:20
13 950₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В феврале»
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