В апреле – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «В апреле» в Санкт-Петербурге, цены от 13 950 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
На автобусе
4 отзыва
7 дней
Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
Посетить завод БелАЗ, погулять по Беловежской пуще и побывать в любимом городе Шагала
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
2 янв в 08:00
27 апр в 08:00
38 800 за человека
Секреты мистического Петербурга: загадочные места, городские легенды и гадание на Таро
На машине
2 дня
Секреты мистического Петербурга: загадочные места, городские легенды и гадание на Таро
Получить предсказание судьбы, попить чай в квартире Распутина и узнать мрачные тайны города на Неве
Начало: Санкт-Петербург, 11:00
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
35 000 за всё до 4 чел.
Пётр I и мегаполис: по национальному туристическому маршруту
На автобусе
3 дня
Пётр I и мегаполис: по национальному туристическому маршруту
Узнать, как создавался Петербург, посетить значимые места в окрестностях и увидеть современный город
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница «Россия», отъезд на ...
8 ноя в 10:20
6 дек в 10:20
13 950 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алла
    26 сентября 2024
    Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
    В туре была в августе. Впечатлений и положительных эмоций очень много! Программа тура понравилась. Видно, что работает команда профессионалов, которая
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    постаралась сделать путешествие содержательны и незабываемым. Отдельная благодарность водителям автобуса - Александру и Владимиру. Непросто совсем везти группу из 45 человек. Автобус был комфортабельным, вождение - выше всяких похвал! Особенно наш переход границы из Белоруссии в Россию! Сопровождала нас в туре Марина, заботливая, внимательная, доброжелательная. Помимо сопровождения, Марина умело вела трассовую экскурсию. Умница просто! Каждый день был очень познавательным, насыщенным. В этом туре работают супер гиды, которые проводят обзорные экскурсии по городам Беларуссии. Столько занимательно информации они дали нам, показали все местные достопримечательности! Мне лично очень понравились Мир, Несвиж и завод Белаз (самая лучшая экскурсия 😁). Что кажется проживания, отели были неплохими. Огорчил очень отель "Интурист" в Бресте. Но иногда так бывает. Питание не особо впечатлило, хотелось попробовать национальную кухню, но то, что предлагали не понравилось. Я не любитель холодного свекольного супа да и драники были далеко не драники 🤣! Есть повод вернуться в Белоруссию, чтобы насладиться по-настоящему кухней! Личного времени практически не было, потому что переезды постоянно. Но это не критично. Тур посетить рекомендую. Но надо быть готовым к поезкам на автобусе в составе большой группы 🤣!

  • К
    Константин
    26 августа 2024
    Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
    Отличный тур,хорошая организация,отличная команда!
  • С
    Светлана
    5 июля 2024
    Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
    Тур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени в городах, так как переезды
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    каждый день, но это не критично. Оба водителя профессионалы, с ними безопасно, приятно после экскурсии возвращаться в чистый и прохладный автобус(жара была +30-33). Некоторые экскурсоводы "эрудиты, которые знают наверное всё". Гид Марина доброжелательна, решает вопросы, учитывает пожелания. Хотелось бы ей пожелать быть более твердой, настойчивой. Однозначно буду рекомендовать знакомым это путешествие, которое подарило много впечатлений и эмоций.

    Тур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени вТур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени вТур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени вТур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени вТур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени вТур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени вТур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени вТур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени вТур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени вТур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени в

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В апреле»

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  3. Пётр I и мегаполис: по национальному туристическому маршруту
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Музей Фаберже
  4. Эрмитаж
  5. Царское село
  6. Исаакиевский собор
  7. Петропавловская крепость
  8. Петропавловский собор
  9. Набережная
  10. Ладожское озеро
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в октябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "В апреле" можно забронировать 3 тура от 13 950 до 38 800. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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