7 дней
Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
Посетить завод БелАЗ, погулять по Беловежской пуще и побывать в любимом городе Шагала
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
2 янв в 08:00
27 апр в 08:00
38 800₽ за человека
2 дня
Секреты мистического Петербурга: загадочные места, городские легенды и гадание на Таро
Получить предсказание судьбы, попить чай в квартире Распутина и узнать мрачные тайны города на Неве
Начало: Санкт-Петербург, 11:00
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
35 000₽ за всё до 4 чел.
3 дня
Пётр I и мегаполис: по национальному туристическому маршруту
Узнать, как создавался Петербург, посетить значимые места в окрестностях и увидеть современный город
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница «Россия», отъезд на ...
8 ноя в 10:20
6 дек в 10:20
13 950₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлла26 сентября 2024В туре была в августе. Впечатлений и положительных эмоций очень много! Программа тура понравилась. Видно, что работает команда профессионалов, которая
- ККонстантин26 августа 2024Отличный тур,хорошая организация,отличная команда!
- ССветлана5 июля 2024Тур понравился, мы объехали почти всю Беларусь. Очень насыщенная программа, разнообразная, интересная. Мало свободного времени в городах, так как переезды
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В апреле»
Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в октябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "В апреле" можно забронировать 3 тура от 13 950 до 38 800. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «В апреле», 4 ⭐ отзыва, цены от 13950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь