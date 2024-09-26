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постаралась сделать путешествие содержательны и незабываемым. Отдельная благодарность водителям автобуса - Александру и Владимиру. Непросто совсем везти группу из 45 человек. Автобус был комфортабельным, вождение - выше всяких похвал! Особенно наш переход границы из Белоруссии в Россию! Сопровождала нас в туре Марина, заботливая, внимательная, доброжелательная. Помимо сопровождения, Марина умело вела трассовую экскурсию. Умница просто! Каждый день был очень познавательным, насыщенным. В этом туре работают супер гиды, которые проводят обзорные экскурсии по городам Беларуссии. Столько занимательно информации они дали нам, показали все местные достопримечательности! Мне лично очень понравились Мир, Несвиж и завод Белаз (самая лучшая экскурсия 😁). Что кажется проживания, отели были неплохими. Огорчил очень отель "Интурист" в Бресте. Но иногда так бывает. Питание не особо впечатлило, хотелось попробовать национальную кухню, но то, что предлагали не понравилось. Я не любитель холодного свекольного супа да и драники были далеко не драники 🤣! Есть повод вернуться в Белоруссию, чтобы насладиться по-настоящему кухней! Личного времени практически не было, потому что переезды постоянно. Но это не критично. Тур посетить рекомендую. Но надо быть готовым к поезкам на автобусе в составе большой группы 🤣!