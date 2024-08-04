3 дня
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, пройтись по «Острову фортов», попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 9:15, памятник Петру I
8 мар в 09:15
9 мая в 09:15
19 900₽ за человека
9 дней
7 городов Марокко и Атласские горы: тур с включёнными перелётами
Рассмотреть шедевры имперского времени, посетить рынки и увидеть самый большой водопад страны
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт, перелёт с пересадкой в ...
16 ноя в 02:10
14 дек в 02:10
€1 132 за человека
3 дня
Пётр I и мегаполис: по национальному туристическому маршруту
Узнать, как создавался Петербург, посетить значимые места в окрестностях и увидеть современный город
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница «Россия», отъезд на ...
8 ноя в 10:20
6 дек в 10:20
13 950₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина4 августа 2024Мне очень понравился ваш тур в Петербург, Выборг и Кронштадт. Для меня все было отлично: четкость и точность в организации
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В марте»
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