ТОП-5 локаций Карелии: каньон Рускеала, хаски-питомник, зоопарк, долина Водопадов и Сортавала.
Новогодний банкет в гостиничном ресторане — ваш номер рядом! Интерактив с карельским Дедом Морозом Джухани, конкурсы для всех и письмо на Северный полюс.
Новогодний банкет в гостиничном ресторане — ваш номер рядом! Интерактив с карельским Дедом Морозом Джухани, конкурсы для всех и письмо на Северный полюс.
Описание тураТОП-5 карельских локаций: каньон Рускеала, питомник хаски, Карельский зоопарк, долина Водопадов, г. Сортавала Новогодний банкет в ресторане гостиницы — в любой момент сможете быстро добраться до своего номера! Интерактивная программа с Дедом Морозом Джухани, игры и конкурсы для любого возраста, письмо Деду на север!
31 декабря 2025
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горный парк Рускеала
- Водопады Ахвенкоски
- Яккиманская кирха
- Город ангелов
- Шунгитовый центр
- Долина водопадов
- Ферма осликов
- Парк Белая руна
- Музей Иван-чая
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанская площадь/м. Проспект Просвещения
Завершение: М. Проспект Просвещения/Казанская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: 31 декабря 2025
Экскурсия длится около 2 дней 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Уик-энд в Карелии: автобусный тур в Сортавалу и парк «Рускеала», дегустации и экскурсии на выбор
Полюбоваться водопадами Ахвенкоски, попробовать настойки и иван-чай, осмотреть крепость Карела
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00; станц...
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
9450 ₽ за человека
Отмечаем Новый год в Карелии: встреча с Дедом Морозом, «Рускеала», Сортвала и дегустации
Увидеть водопады Ахвенкоски, отведать чая, рыбы и настоек, полюбоваться финской архитектурой
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 10:00, стан...
31 дек в 10:00
25 950 ₽ за человека
В Карелию - на Новый год с гидом-историком: Дед Мороз, «Рускеала», дегустации и интерактивы
Встретиться с хаски и оленями, посетить «Долину водопадов», отведать настоек, погулять по Сортвале
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 9:00, станц...
31 дек в 09:00
26 450 ₽ за человека