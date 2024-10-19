2 дня
На сапбордах по реке Оредеж
Пройти около 30 км на сапах и насладиться живописными видами природы и Сиверской и Вырицкой ГЭС
Начало: Сиверская ГЭС, 11:00 (можно добраться от станции С...
19 окт в 10:00
26 апр в 10:00
8 000₽ за человека
7 дней
Морская экспедиция на паруснике: из Санкт-Петербурга в Калининград
Стать членом экипажа корабля, подняться на мачту, научиться вязать узлы и управлять парусами
Начало: Г. Санкт-Петербург или г. Кронштадт, точно место и...
8 мая в 08:00
136 000₽ за человека
скидка
3%
1.5 день
Двухдневный сплав на sup бордах по реке Оредеж
Начало: Сиверская ГЭС
Расписание: Это ДВУХДНЕВНЫЙ сплав на SUP бордах
19 окт в 10:00
от 70006 790₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Речные прогулки»
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