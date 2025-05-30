Выходные в граде Петра: визитные карточки, шедевры Эрмитажа и Фаберже, прогулка на теплоходе
Посетить дворец Меншикова, проехать по каналам Невы, увидеть царские драгоценности и ювелирные яйца
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Василеостровская»,...
30 мая в 11:00
6 июн в 11:00
15 250 ₽ за человека
Императорское наследие Северной столицы с поездкой в Карелию
Сходить в Эрмитаж, изучить интерьеры Исаакиевского собора и Янтарной комнаты и съездить в «Рускеалу»
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Горьковская», 14:0...
2 июн в 14:00
9 июн в 14:00
31 785 ₽ за человека
В Петергоф на осеннее закрытие фонтанов
Посмотреть фееричное шоу с фейерверком, погулять по Северной столице и увидеть работы Фаберже
Начало: Гостиница "Россия", 13:00 / гостиница "Москва", 13...
19 сен в 13:00
15 050 ₽ за человека
Вся мощь русского флота на берегах Невы: в Петербург на День ВМФ
Поучаствовать в грандиозном празднике, полюбоваться шедеврами Фаберже и фонтанами Петергофа
Начало: Ладожский вокзал, 10:10 и 12:30 / Московский вокза...
26 июл в 10:10
15 550 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Медный всадник»
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