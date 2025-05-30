Медный всадник

Найдено 4 тура в категории «Медный всадник» в Санкт-Петербурге, цены от 15 050 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Выходные в граде Петра: визитные карточки, шедевры Эрмитажа и Фаберже, прогулка на теплоходе
На автобусе
На теплоходе
3 дня
Выходные в граде Петра: визитные карточки, шедевры Эрмитажа и Фаберже, прогулка на теплоходе
Посетить дворец Меншикова, проехать по каналам Невы, увидеть царские драгоценности и ювелирные яйца
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Василеостровская»,...
30 мая в 11:00
6 июн в 11:00
15 250 ₽ за человека
Императорское наследие Северной столицы с поездкой в Карелию
На автобусе
5 дней
Императорское наследие Северной столицы с поездкой в Карелию
Сходить в Эрмитаж, изучить интерьеры Исаакиевского собора и Янтарной комнаты и съездить в «Рускеалу»
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Горьковская», 14:0...
2 июн в 14:00
9 июн в 14:00
31 785 ₽ за человека
В Петергоф на осеннее закрытие фонтанов
На автобусе
3 дня
В Петергоф на осеннее закрытие фонтанов
Посмотреть фееричное шоу с фейерверком, погулять по Северной столице и увидеть работы Фаберже
Начало: Гостиница "Россия", 13:00 / гостиница "Москва", 13...
19 сен в 13:00
15 050 ₽ за человека
Вся мощь русского флота на берегах Невы: в Петербург на День ВМФ
На автобусе
3 дня
Вся мощь русского флота на берегах Невы: в Петербург на День ВМФ
Поучаствовать в грандиозном празднике, полюбоваться шедеврами Фаберже и фонтанами Петергофа
Начало: Ладожский вокзал, 10:10 и 12:30 / Московский вокза...
26 июл в 10:10
15 550 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Медный всадник»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Выходные в граде Петра: визитные карточки, шедевры Эрмитажа и Фаберже, прогулка на теплоходе
  2. Императорское наследие Северной столицы с поездкой в Карелию
  3. В Петергоф на осеннее закрытие фонтанов
  4. Вся мощь русского флота на берегах Невы: в Петербург на День ВМФ
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Рускеала
  2. Музей Фаберже
  3. Царское село
  4. Петергоф
  5. Дворцовая площадь
  6. Эрмитаж
  7. Исаакиевский собор
  8. Петропавловская крепость
  9. Невский проспект
  10. Крейсер Аврора
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в мае 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Медный всадник" можно забронировать 4 тура от 15 050 до 31 785.
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