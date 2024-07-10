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Авторский тур
5 дней
Роскошный и непарадный Петербург: все тайны и легенды популярных и малоизвестных локаций
Посетить Казанский собор и академию Штиглица, обойти дворы-колодцы и попасть на развод мостов
Начало: Аэропорт Санкт-Петербурга, первая половина дня
«А также познакомитесь с неформальной стороной Северной столицы, гуляя по дворам-колодцам и парадным, услышите мистические легенды, проведёте ночь, наблюдая за разводом мостов, и сможете загадать желания, которые обязательно сбудутся»
10 июля в 10:00
69 000₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
Прогуляться по мосту над водопадом, полакомиться карельскими вкусностями и увидеть Мраморный каньон
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 07:30. Дополните...
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22 июня в 08:00
26 июня в 08:00
169808 490₽ за человека
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35%
Авторский тур
3 дня
Чары Карелии: «Рускеала», Сортавала, Старая Ладога и Петрозаводск
Погулять по Олонецким мостам, увидеть величественный Мраморный каньон и узнать историю Сортавалы
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Улица Дыбенко», 07...
«В двухместных или трёхместных номерах в гостиницах «Уют», «Ладога Фьорд»/«Белые мосты»»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
1998412 990₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мосты»
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