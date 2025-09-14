6 дней
Северный дуэт: тур по Санкт-Петербургу и красотам Карелии
Полюбоваться Ладожским озером, побывать на Валааме и погулять по «Рускеале»
Начало: Аэропорт «Пулково», 13:00
«Мы проедем по оживлённому Невскому проспекту и прогуляемся по Стрелке Васильевского острова — культовому месту, которое обязательно к посещению»
14 сен в 13:00
69 000₽ за человека
3 дня
Пётр I и мегаполис: по национальному туристическому маршруту
Узнать, как создавался Петербург, посетить значимые места в окрестностях и увидеть современный город
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница «Россия», отъезд на ...
«Проедем по скоростному диаметру, увидим стадион «Газпром Арена», «Лахта-центр», Васильевский остров и другие значимые достопримечательности города»
7 мар в 10:20
4 апр в 10:20
13 950₽ за человека
2 дня
Индивидуальный мини-тур по Петербургу: must-see-локации Северной столицы
Прогулять по Невскому проспекту, заглянуть в Музей Фаберже и погрузиться в историю Спаса на Крови
Начало: Санкт-Петербург, место вашего проживания / локация...
«Мы отправляемся в маленькое путешествие, во время которого побываем на Дворцовой площади, увидим Исаакиевский собор, загадаем желание на Васильевском острове»
27 фев в 10:30
28 фев в 10:30
23 500₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Васильевский остров»
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