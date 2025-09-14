Найдено 3 тура в категории « Васильевский остров » в Санкт-Петербурге, цены от 13 950 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 6 дней Северный дуэт: тур по Санкт-Петербургу и красотам Карелии Полюбоваться Ладожским озером, побывать на Валааме и погулять по «Рускеале» Начало: Аэропорт «Пулково», 13:00 «Мы проедем по оживлённому Невскому проспекту и прогуляемся по Стрелке Васильевского острова — культовому месту, которое обязательно к посещению» 69 000 ₽ за человека На автобусе 3 дня Пётр I и мегаполис: по национальному туристическому маршруту Узнать, как создавался Петербург, посетить значимые места в окрестностях и увидеть современный город Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница «Россия», отъезд на ... «Проедем по скоростному диаметру, увидим стадион «Газпром Арена», «Лахта-центр», Васильевский остров и другие значимые достопримечательности города» 13 950 ₽ за человека 2 дня Индивидуальный мини-тур по Петербургу: must-see-локации Северной столицы Прогулять по Невскому проспекту, заглянуть в Музей Фаберже и погрузиться в историю Спаса на Крови Начало: Санкт-Петербург, место вашего проживания / локация... «Мы отправляемся в маленькое путешествие, во время которого побываем на Дворцовой площади, увидим Исаакиевский собор, загадаем желание на Васильевском острове» 23 500 ₽ за всё до 4 чел. Все туры Санкт-Петербурга

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Васильевский остров»

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