Саратов удивляет своими контрастами: исторические здания соседствуют с природными чудесами. Экскурсия начинается с прогулки по центральным улицам, где вас ждут Свято-Троицкий собор, консерватория и другие памятники. Затем вас ждёт Соколовая гора с её захватывающим видом. В завершение - лимонарий, где растут экзотические растения и обитают удивительные животные. Это путешествие станет настоящим открытием для всех, кто хочет увидеть Саратов с новой стороны

Описание экскурсии

Поездка по городу

Наш путь лежит по главным улицам Саратова — я расскажу интересные факты и покажу главные архитектурные памятники. Среди них — Свято-Троицкий собор, консерватория, Крытый рынок, цирк, дом с летающим автомобилем и многое другое. Сделаем остановку на Соколовой горе — с её смотровой площадки которой открывается захватывающий вид.

Посещение лимонария

Вы окунётесь в мир тропиков и увидите, как растут авокадо, гранаты, кофе и фейхоа. На одном дереве здесь зреют лимоны, вес которых достигает 1 кг! А ещё тут обитают удивительные животные — дети (да и взрослые тоже!) с азартом отправятся на поиски игуаны.

