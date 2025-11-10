Саратов удивляет своими контрастами: исторические здания соседствуют с природными чудесами.
Экскурсия начинается с прогулки по центральным улицам, где вас ждут Свято-Троицкий собор, консерватория и другие памятники. Затем вас ждёт Соколовая гора с её захватывающим видом. В завершение - лимонарий, где растут экзотические растения и обитают удивительные животные. Это путешествие станет настоящим открытием для всех, кто хочет увидеть Саратов с новой стороны
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические памятники
- 🌄 Панорамные виды
- 🍋 Экзотические растения
- 🐍 Удивительные животные
- 🚗 Комфортное путешествие
Что можно увидеть
- Свято-Троицкий собор
- Консерватория
- Крытый рынок
- Цирк
- Дом с летающим автомобилем
- Соколовая гора
Описание экскурсии
Поездка по городу
Наш путь лежит по главным улицам Саратова — я расскажу интересные факты и покажу главные архитектурные памятники. Среди них — Свято-Троицкий собор, консерватория, Крытый рынок, цирк, дом с летающим автомобилем и многое другое. Сделаем остановку на Соколовой горе — с её смотровой площадки которой открывается захватывающий вид.
Посещение лимонария
Вы окунётесь в мир тропиков и увидите, как растут авокадо, гранаты, кофе и фейхоа. На одном дереве здесь зреют лимоны, вес которых достигает 1 кг! А ещё тут обитают удивительные животные — дети (да и взрослые тоже!) с азартом отправятся на поиски игуаны.
Организационные детали
- Дополнительные расходы — билеты в лимонарий: взрослые — 450 ₽, пенсионеры — 390 ₽, дети от 14 до 18 лет — 340 ₽, дети от 7 до 14 лет — 280 ₽
- Дату и время экскурсии нужно предварительно согласовать — за 3–5 дней, так как свободных мест в лимонарии может не быть. Если на желаемую дату нет мест, я предложу другие варианты
- Едем на автомобиле Mitsubishi Space Star. Детского кресла нет
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Саратове
Провела экскурсии для 231 туриста
Добрый день, рада знакомству! Я Юлия, гид в Саратове. Представьте, что вы приехали к хорошей подруге и она показывает вам родной город. Вот такой и будет наша экскурсия: дружеской, лёгкой, без лишних дат (вы же на отдыхе, а не на уроке), но с интересными рассказами.Задать вопрос
