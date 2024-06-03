1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Саратов сквозь столетия: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Саратова на рубеже XIX и XX веков, исследуйте культурное наследие и исторические достопримечательности
Начало: На ул. Лермонтова
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по «Саратовскому Арбату»: Индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому проспекту Кирова и узнайте, как Саратов стал столицей Поволжья. Посетите архитектурные сокровища и тайные дворики
Начало: У входа в цирк
12 июня в 12:00
14 июня в 12:30
3 339₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июня 2024Очень интересная экскурсия, узнали много интересных историй и исторических фактов. Время пролетело незаметно.
- ЛЛидия2 июня 2024Мария, спасибо, за интересную экскурсию по городу. Экскурсовод прислушивается к своим гостям, старается заинтересовать каждого. Мария неординарно доводит информацию, что завораживает и оставляет желание узнать больше!
- ООльга31 мая 2024Отличная экскурсия. Было интересно и познавательно как для гостей города, так и для местного жителя. Евгений Евгеньевич отличный гид. Рассказ
- ААльбина31 мая 2024Эта экскурсия превзошла все мои ожидания. Саратов как город был раскрыт полностью. Я очень благодарна экскурсоводу за глубокие знания истории региона, за красивый рассказ, за теплое и доброжелательное отношение к нам, как к гостям города. Саратов навсегда в моем сердце❤️
- ККатерина30 мая 2024Очень интересная, содержательная экскурсия. Особенно понравилось чередовать изучение фасадов с заходами во дворы и парадные. Два часа пролетели незаметно. Спасибо большое!
- ККира30 мая 2024Евгений просто влюбил меня в город рассказами о судьбах людей, связанных с Саратовым, дал столько информации в легкой манере с нотками юмора, что несколько часов пролетели как 15 минут. С удовольствием порекомендую всем своим знакомым.
- ААлександр19 мая 2024Все было просто замечательно! Экскурсия была настолько интересной и увлекательной, что эти три часа пролетели просто незаметно!
- ЮЮлия12 апреля 2024Хочу выразить благодарность Денису за прогулку. Его любовь к Саратову, является ключом сквозь пространство и время. Город оживает на глазах
- ССветлана22 марта 2024Очень понравилась экскурсия. Денис великолепный рассказчик, который чувствует настроение. Он легко перестроил материал под мои интересы и показал много архитектурных
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Крытый рынок»
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