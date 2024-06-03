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К Катерина Прогулка по «Саратовскому Арбату» Очень интересная, содержательная экскурсия. Особенно понравилось чередовать изучение фасадов с заходами во дворы и парадные. Два часа пролетели незаметно. Спасибо большое!

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А Александр Знакомство с древним Саратовом Все было просто замечательно! Экскурсия была настолько интересной и увлекательной, что эти три часа пролетели просто незаметно!

Ю Юлия Прогулка по «Саратовскому Арбату» читать дальше в блеске куполов и крестов церквей, в фасадах домов, в прохладе подъездов, в солнечных бликах на старинных фресках, в очаровании чугунной ковки ворот и лестниц, в истории жизни великих людей, которые внесли свой вклад в становление нашего чудесного и невероятно красивого города. Хочу выразить благодарность Денису за прогулку. Его любовь к Саратову, является ключом сквозь пространство и время. Город оживает на глазах