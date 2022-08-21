Саратовский Лимонарий – экскурсии в Саратове

Найдено 3 экскурсии в категории «Саратовский Лимонарий» в Саратове, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Обзорная экскурсия с посещением Лимонария
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Лимонария
Подарите себе незабываемое приключение по Саратову: от исторических памятников до экзотического Лимонария
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 19:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Саратов исторический и тропический
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Саратов исторический и тропический
Погрузитесь в атмосферу Саратова: от исторических памятников до тропических растений. Незабываемые виды и уникальные лимоны ждут вас
27 мая в 11:00
28 мая в 11:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
Саратов, история, тропики: экскурсия по городу с посещением лимонария
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Саратов, история, тропики
Познакомьтесь с Саратовом через его историю и архитектуру. Посетите лимонарий, чтобы ощутить атмосферу тропиков и аромат цитрусовых
31 мая в 08:00
1 июн в 08:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Саратовский Лимонарий»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Саратов, история, тропики: экскурсия по городу с посещением лимонария
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  1. Самое главное
  2. Театральная площадь
  3. Набережная
  4. Проспект Кирова
  5. Саратовский Мост
  6. Церковь «Утоли Моя Печали»
  7. Парк «Липки»
  8. Саратовский Лимонарий
  9. Площадь Чернышевского
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Саратову в мае 2025
Сейчас в Саратове в категории "Саратовский Лимонарий" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 7500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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