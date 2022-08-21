Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Лимонария
Подарите себе незабываемое приключение по Саратову: от исторических памятников до экзотического Лимонария
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 19:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 4 чел.
Саратов исторический и тропический
Погрузитесь в атмосферу Саратова: от исторических памятников до тропических растений. Незабываемые виды и уникальные лимоны ждут вас
27 мая в 11:00
28 мая в 11:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Саратов, история, тропики
Познакомьтесь с Саратовом через его историю и архитектуру. Посетите лимонарий, чтобы ощутить атмосферу тропиков и аромат цитрусовых
31 мая в 08:00
1 июн в 08:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББорис21 августа 2022Спасибо замечательному гиду Евгению! До Лимонария, правда, так и не дошли:)
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Саратовский Лимонарий»
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