Саратовский Мост – экскурсии в Саратове

Найдено 3 экскурсии в категории «Саратовский Мост» в Саратове, цены от 5 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Добро пожаловать в Саратов
На машине
124 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Саратов: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас
Начало: Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиниц...
5 дек в 09:00
6 дек в 09:00
5 600 за всё до 3 чел.
Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
На машине
3 отзыва
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Энгельс + Парк покорителей космоса
Путешествие из Саратова в Энгельс и Парк покорителей космоса подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя космическую историю и красоту природы
10 999 за всё до 4 чел.
Космический Саратов: по следам Гагарина
На машине
скидка
10%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Космический Саратов: по следам Гагарина
Побывать в местах, связанных с космонавтом, и отделить правду от вымысла о первом полёте в космос
Начало: На проспекте Столыпина
5 дек в 09:00
6 дек в 09:00
89008 010 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    11 ноября 2024
    Добро пожаловать в Саратов
    Мы очень любим автомобильно-пешеходные экскурсии, и стараемся заказать такую на первый день пребывания в новом для нас городе. В Саратов
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    прилетели на выходные. Заказом экскурсий занялись поздновато, в результате субботу было выбрать уже нельзя. Забронировали «Добро пожаловать в Саратов!» на воскресенье, а в субботу погуляли с другим гидом и самостоятельно. И когда мы встретились с нашим гидом Наталией, то сразу ей рассказали, где уже успели побывать. У Наталии уже наверняка был составлен план экскурсии, но она мгновенно перестроилась под нас – и предложила показать то, куда мы и не мечтали попасть: место приземления Гагарина, замечательные «дикие» волжские берега, город Энгельс и ещё много интересного и незапланированного. И мы многое услышали о поволжских немцах (мой личный интерес к этой теме совпал с исследовательским интересом Наталии). И, вернувшись в Саратов, успели посмотреть паровые мельницы, проехаться по улицам с рассказом об интересных домах и интересных людях, подняться на Соколовую гору! В конце экскурсии Наталия подвезла нас к Музею Радищева и показала, где можно вкусно и быстро поесть (так что и музей мы не пропустили). Наталия – замечательный рассказчик, невероятно эрудированный человек, горячий патриот своей земли, эмоциональный, тёплый человек. Рекомендуем всем!!!

  • Т
    Татьяна
    13 октября 2024
    Добро пожаловать в Саратов
    Спасибо, Михаил. Очень довольны экскурсией
  • О
    Ольга
    8 октября 2024
    Добро пожаловать в Саратов
    Экскурсия была увлекательной и комфортной. За 3 часа удалось познакомиться со многими значимыми местами Саратова. Спасибо Михаилу, сумевшему создать обстановку непринужденной атмосферы
  • А
    Андрей
    2 октября 2024
    Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
    Юлия провела очень познавательную и интересную экскурсию. Все очень понравилось, хорошо когда есть такие увлеченные своим делом люди! Рекомендую! Получите массу удовольствия!
  • А
    Анна
    13 августа 2024
    Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
    Отличная экскурсия. Юлия - интересный рассказчик. Нас забрали от места проживания, провезли по маршруту и вернули на место. Посетили место,
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    где приземлился Ю. А. Гагарин, и место приземления капсулы. Узнали много новых фактов, связанных с темой космоса (но теперь хочется узнать еще больше). На обратном пути была экскурсия по исторической части города Энгельса. Рады, что за такое короткое время смогли посетить столько локаций. Рекомендуем Юлию и ее экскурсию.

  • А
    Андрей
    5 июня 2024
    Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
    Отличная экскурсия. Юлия прекрасный рассказчик. Нас забрали от гостиницы, провезли по маршруту и вернули на место) Посетили место приземления Гагарина
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    и место приземления капсулы. На обратном пути провели экскурсию по исторической части города Энгельса. Всё проходило в тёплой и непринуждённой обстановке. Рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Саратовский Мост»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саратове
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Саратов
  2. Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
  3. Космический Саратов: по следам Гагарина
Какие места ещё посмотреть в Саратове
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Проспект Кирова
  3. Набережная
  4. Театральная площадь
  5. Саратовский Мост
  6. Площадь Чернышевского
  7. Церковь «Утоли Моя Печали»
  8. Парк «Липки»
Сколько стоит экскурсия по Саратову в декабре 2024
Сейчас в Саратове в категории "Саратовский Мост" можно забронировать 3 экскурсии от 5 600 до 10 999 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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