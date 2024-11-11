3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Саратов: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас
Начало: Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиниц...
5 дек в 09:00
6 дек в 09:00
5 600₽ за всё до 3 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Энгельс + Парк покорителей космоса
Путешествие из Саратова в Энгельс и Парк покорителей космоса подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя космическую историю и красоту природы
10 999₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Космический Саратов: по следам Гагарина
Побывать в местах, связанных с космонавтом, и отделить правду от вымысла о первом полёте в космос
Начало: На проспекте Столыпина
5 дек в 09:00
6 дек в 09:00
89008 010₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена11 ноября 2024Мы очень любим автомобильно-пешеходные экскурсии, и стараемся заказать такую на первый день пребывания в новом для нас городе. В Саратов
- ТТатьяна13 октября 2024Спасибо, Михаил. Очень довольны экскурсией
- ООльга8 октября 2024Экскурсия была увлекательной и комфортной. За 3 часа удалось познакомиться со многими значимыми местами Саратова. Спасибо Михаилу, сумевшему создать обстановку непринужденной атмосферы
- ААндрей2 октября 2024Юлия провела очень познавательную и интересную экскурсию. Все очень понравилось, хорошо когда есть такие увлеченные своим делом люди! Рекомендую! Получите массу удовольствия!
- ААнна13 августа 2024Отличная экскурсия. Юлия - интересный рассказчик. Нас забрали от места проживания, провезли по маршруту и вернули на место. Посетили место,
- ААндрей5 июня 2024Отличная экскурсия. Юлия прекрасный рассказчик. Нас забрали от гостиницы, провезли по маршруту и вернули на место) Посетили место приземления Гагарина
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Саратовский Мост»
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