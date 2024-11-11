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прилетели на выходные. Заказом экскурсий занялись поздновато, в результате субботу было выбрать уже нельзя. Забронировали «Добро пожаловать в Саратов!» на воскресенье, а в субботу погуляли с другим гидом и самостоятельно. И когда мы встретились с нашим гидом Наталией, то сразу ей рассказали, где уже успели побывать. У Наталии уже наверняка был составлен план экскурсии, но она мгновенно перестроилась под нас – и предложила показать то, куда мы и не мечтали попасть: место приземления Гагарина, замечательные «дикие» волжские берега, город Энгельс и ещё много интересного и незапланированного. И мы многое услышали о поволжских немцах (мой личный интерес к этой теме совпал с исследовательским интересом Наталии). И, вернувшись в Саратов, успели посмотреть паровые мельницы, проехаться по улицам с рассказом об интересных домах и интересных людях, подняться на Соколовую гору! В конце экскурсии Наталия подвезла нас к Музею Радищева и показала, где можно вкусно и быстро поесть (так что и музей мы не пропустили). Наталия – замечательный рассказчик, невероятно эрудированный человек, горячий патриот своей земли, эмоциональный, тёплый человек. Рекомендуем всем!!!