Два города, две судьбы
Погрузитесь в атмосферу Саратова и Энгельса, открывая для себя уникальные памятники и живописные виды. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления
Добро пожаловать в Саратов: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас
Саратов, история, тропики
Познакомьтесь с Саратовом через его историю и архитектуру. Посетите лимонарий, чтобы ощутить атмосферу тропиков и аромат цитрусовых
- ННелли3 ноября 2025Мы с друзьями первый раз приехали в Саратов. Экскурсию нам провела Виктория 26 октября. Всё было замечательно. Виктория нам показала
- ННаталья3 ноября 2025Благодарим Юлию за прекрасный день! Нам было интересно и комфортно. С радостью буду советовать своим знакомым)
- ССветлана2 ноября 2025Хочу высказать горячую благодарность Марии за прекрасную экскурсию! Прекрасное знание материала, точность, выверенный маршрут, великолепный рассказ - это всё о
- ААндрей8 сентября 2025Вдвоем с женой мы побывали на экскурсии с Викторией по Саратову. Передвижение по городу было на комфортабельном автомобиле с аккуратным
- ДДина27 августа 2025Большое Спасибо Виктории за увлекательное путешествие в историю Саратова 😊😊😊 Наша группа осталась Очень Довольна ☺️☺️☺️
- ГГалина7 августа 2025Хорошая экскурсия. Доброжелательный, эрудированный гид. Всем советую экскурсию.
- ММария19 июля 2025Отличная экскурсия для знакомства с Саратовом и Энгельсом)
Юлия грамотно построила маршрут поездки, мы получили достаточно полное представление об истории и
- ККарина15 июля 2025Очень понравилась прогулка по двум городам, небольшим и скромным. Но с такой интересной историей. Юлия, наш Гид, великолепный рассказчик с
- ФФёдор8 июля 2025Отличная экскурсия.
- ЕЕкатерина3 июля 2025Спасибо Юле за чудесную экскурсию - погуляли как будто с подругой)) комфортно, интересно и познавательно! Юля очень душевный человек и рассказчик, с удовольствием рекомендуем её маршруты!
- ООльга9 июня 2025Несколько дней назад посетили экскурсию по Саратову и Энгельсу. Очень понравился гид - контактная, искренняя, лёгкая. Очень хороший рассказчик с
- ООксана2 мая 2025Хотим поделиться впечатлениями… Огромное спасибо Юлии за экскурсию. Нам очень понравилась поездка. Очень гибко все спланировано в зависимости от погоды.
- ТТатьяна24 апреля 2025Огромное спасибо гиду Юлии за прекрасно проведенную экскурсию «Два города, две судьбы…». Экскурсию мы начали в Саратове у особняка Бореля,
- ЕЕкатерина12 апреля 2025Потрясающе! Были на экскурсии с дочкой (6,5 лет). Перед Юлией стояла непростая, на мой взгляд, задача - подстроить формат в
- AArtemisia23 марта 2025Всё понравилось. Юле большое спасибо! Понравилось, что за один день смогли посетить два города. Очень понравилось, что экскурсия проходила в режиме диалога. Однозначно рекомендую
- ССветлана27 августа 2024Благодарим Юлии за интересную экскурсию. Мы посмотрели историческую часть города, заглянули в переулки. Юля подробно рассказывала про историю города, архитектуру,
- ССветлана1 августа 2024Экскурсия прошла интересно и легко. Юлия не перегружала нас ненужной информацией. Весь материал подан доходчиво. Приятное общение. Мы очень довольны, что за одну экскурсию осмотрели два города.
Рекомендуем Юлию и её экскурсию.
