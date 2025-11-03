читать дальше

водителем, с пешеходными прогулками в наиболее важных местах. Виктория была полностью занята рассказом о городе и его знаковых местах и персонах. Мы посетили все, что ожидали, узнали много интересного об истории, архитектуре, жителях Саратова, многие городские легенды. Особенно запомнились посещения Троицкого собора (самый старый в городе) и Соколовой горы с мемориалом «Журавли». Все прошло строго по плану, весьма насыщенно и увлекательно. Изюминкой поездки был визит в местный лимонарий (мини-ботанический сад). Там было необычно, но возникла мысль, что внедрять этот визит в структуру обзорной экскурсии по городу было спорно. Лучше бы мы сходили туда отдельно. Также, как сразу после экскурсии посетили музей им. Радищева (по настоятельной рекомендации Виктории), где было очень познавательно и неожиданно много реально выдающихся экспонатов.

Спасибо за эту экскурсию, честно рекомендуем всем!