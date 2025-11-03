Мои заказы

Мемориал «Журавли» – экскурсии в Саратове

Найдено 3 экскурсии в категории «Мемориал «Журавли»» в Саратове, цены от 7200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Два города, две судьбы
На машине
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Два города, две судьбы
Погрузитесь в атмосферу Саратова и Энгельса, открывая для себя уникальные памятники и живописные виды. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
9900 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Саратов
На машине
3 часа
147 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Саратов: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас
Начало: Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиниц...
10 дек в 09:00
11 дек в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Саратов, история, тропики: экскурсия по городу с посещением лимонария
На машине
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Саратов, история, тропики
Познакомьтесь с Саратовом через его историю и архитектуру. Посетите лимонарий, чтобы ощутить атмосферу тропиков и аромат цитрусовых
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нелли
    3 ноября 2025
    Саратов, история, тропики: экскурсия по городу с посещением лимонария
    Мы с друзьями первый раз приехали в Саратов. Экскурсию нам провела Виктория 26 октября. Всё было замечательно. Виктория нам показала
    основные достопримечательности города: около диаграммы она очень интересно рассказала про прошлое и настоящее Саратова. На Соколовой горе мы увидели Саратов с высоты птичьего полёта, полюбовались красотами, узнали историю создания памятника «Журавли». С удовольствием посетили Саратовский лимонарий. Всем рекомендую эту экскурсию, которая будет интересна и детям, и взрослым.

  • Н
    Наталья
    3 ноября 2025
    Два города, две судьбы
    Благодарим Юлию за прекрасный день! Нам было интересно и комфортно. С радостью буду советовать своим знакомым)
  • С
    Светлана
    2 ноября 2025
    Саратов, история, тропики: экскурсия по городу с посещением лимонария
    Хочу высказать горячую благодарность Марии за прекрасную экскурсию! Прекрасное знание материала, точность, выверенный маршрут, великолепный рассказ - это всё о
    чудесной экскурсии по Саратову. Мария невероятно обаятельна и умеет заинтересовать увлекательными историческими фактами. Ещё раз спасибо большое за чудесно проведённое время!

    Хочу высказать горячую благодарность Марии за прекрасную экскурсию! Прекрасное знание материала, точность, выверенный маршрут, великолепный рассказ
  • А
    Андрей
    8 сентября 2025
    Саратов, история, тропики: экскурсия по городу с посещением лимонария
    Вдвоем с женой мы побывали на экскурсии с Викторией по Саратову. Передвижение по городу было на комфортабельном автомобиле с аккуратным
    водителем, с пешеходными прогулками в наиболее важных местах. Виктория была полностью занята рассказом о городе и его знаковых местах и персонах. Мы посетили все, что ожидали, узнали много интересного об истории, архитектуре, жителях Саратова, многие городские легенды. Особенно запомнились посещения Троицкого собора (самый старый в городе) и Соколовой горы с мемориалом «Журавли». Все прошло строго по плану, весьма насыщенно и увлекательно. Изюминкой поездки был визит в местный лимонарий (мини-ботанический сад). Там было необычно, но возникла мысль, что внедрять этот визит в структуру обзорной экскурсии по городу было спорно. Лучше бы мы сходили туда отдельно. Также, как сразу после экскурсии посетили музей им. Радищева (по настоятельной рекомендации Виктории), где было очень познавательно и неожиданно много реально выдающихся экспонатов.
    Спасибо за эту экскурсию, честно рекомендуем всем!

  • Д
    Дина
    27 августа 2025
    Саратов, история, тропики: экскурсия по городу с посещением лимонария
    Большое Спасибо Виктории за увлекательное путешествие в историю Саратова 😊😊😊 Наша группа осталась Очень Довольна ☺️☺️☺️
  • Г
    Галина
    7 августа 2025
    Два города, две судьбы
    Хорошая экскурсия. Доброжелательный, эрудированный гид. Всем советую экскурсию.
  • М
    Мария
    19 июля 2025
    Два города, две судьбы
    Отличная экскурсия для знакомства с Саратовом и Энгельсом)
    Юлия грамотно построила маршрут поездки, мы получили достаточно полное представление об истории и
    современной жизни обоих городов. Гид очень приятная в общении, подстраивается под интересы гостей, чувствуется её любовь и интерес к родному городу)
    Спасибо) Рекомендую)

  • К
    Карина
    15 июля 2025
    Два города, две судьбы
    Очень понравилась прогулка по двум городам, небольшим и скромным. Но с такой интересной историей. Юлия, наш Гид, великолепный рассказчик с
    огромным багажом исторических событий. Легко и не навязчиво делиться информацией могут только люди искренне любящие города, в которых они живут. Спасибо большое!
    P.S. Планируя поездку в Саратов, обязательно найдите Юлию! Вам обязательно понравится экскурсия.

  • Ф
    Фёдор
    8 июля 2025
    Два города, две судьбы
    Отличная экскурсия.
  • Е
    Екатерина
    3 июля 2025
    Два города, две судьбы
    Спасибо Юле за чудесную экскурсию - погуляли как будто с подругой)) комфортно, интересно и познавательно! Юля очень душевный человек и рассказчик, с удовольствием рекомендуем её маршруты!
  • О
    Ольга
    9 июня 2025
    Два города, две судьбы
    Несколько дней назад посетили экскурсию по Саратову и Энгельсу. Очень понравился гид - контактная, искренняя, лёгкая. Очень хороший рассказчик с
    немалым опытом. Помимо стандартных достопримечательностей посмотрели и те, на которые, гуляя по городу, не обратили внимания. Ездили через мост в Энгельс, посетили центральную площадь и набережную и даже местный торговый центр:) На последок простояли на смотровой площадке соколиной горы, возле памятника Журавли, откуда видно весь город. В целом экскурсия отличная, рекомендую.

  • О
    Оксана
    2 мая 2025
    Два города, две судьбы
    Хотим поделиться впечатлениями… Огромное спасибо Юлии за экскурсию. Нам очень понравилась поездка. Очень гибко все спланировано в зависимости от погоды.
    Посетили все запланированные места, даже больше. Рассказы очень интересные. Очень большой плюс,что Юлия очень аккуратно водит, не напрягаешся, не отвлекаешься. Забрали нас из отеля, по окончании отвезли куда просили. Впечатления очень, очень положительные. Много ездим, поэтому есть с чем сравнить. Очень рекомендуем прекрасную экскурсию с прекрасным гидом.

  • Т
    Татьяна
    24 апреля 2025
    Два города, две судьбы
    Огромное спасибо гиду Юлии за прекрасно проведенную экскурсию «Два города, две судьбы…». Экскурсию мы начали в Саратове у особняка Бореля,
    прошлись по пешеходной Волжской улице и проспекту Столыпина, рассмотрели диораму города и полюбовались на здание Консерватории, напоминающее замок. Далее, проехав по историческому центру Саратова, оказались на другом берегу Волги – в Энгельсе. Там также проехались и прошлись по историческому центру, побывали на набережной. Вернувшись в Саратов, посетили мемориал «Журавли» и еще раз рассмотрели со смотровой площадки, как разрастался город.
    Юлия подстраивалась под наш темп и наши интересы, по ходу экскурсии рассказывала много фактов из истории Саратова и Энгельса, об известных людях, демонстрировала старые фотографии мест, которые мы посещали, а также порекомендовала, куда еще стоит сходить.
    Четыре часа пролетели незаметно. Однозначно рекомендуем данную экскурсию к посещению!

  • Е
    Екатерина
    12 апреля 2025
    Два города, две судьбы
    Потрясающе! Были на экскурсии с дочкой (6,5 лет). Перед Юлией стояла непростая, на мой взгляд, задача - подстроить формат в
    большей степени под ребенка, ибо занять 6-летку на несколько часов достаточно сложно. И Юлия сделала невероятная - дочка все 4 часа была вовлечена в процесс и просто влюбилась в Саратов. Юлия прекрасный и легкий рассказчик, обладает глубокими знаниями об истории региона и умеет интересно подать информацию. И для меня город открылся с новой стороны, хотя я уже много лет достаточно часто приезжаю в Саратов по работе, но таким красивым с наполненными событиями историей я увидела его впервые - благодаря нашему экскурсоводу.

  • A
    Artemisia
    23 марта 2025
    Два города, две судьбы
    Всё понравилось. Юле большое спасибо! Понравилось, что за один день смогли посетить два города. Очень понравилось, что экскурсия проходила в режиме диалога. Однозначно рекомендую
  • С
    Светлана
    27 августа 2024
    Два города, две судьбы
    Благодарим Юлии за интересную экскурсию. Мы посмотрели историческую часть города, заглянули в переулки. Юля подробно рассказывала про историю города, архитектуру,
    известные семьи. Узнали много нового и интересного. Побывали в Энгельсе, посетили историческую часть города, погуляли на набережной. Окончание экскурсии было в Саратове в Парке Победы на смотровой площадке. Вид завораживает. Всем рекомендую посетить эту экскурсию.

  • С
    Светлана
    1 августа 2024
    Два города, две судьбы
    Экскурсия прошла интересно и легко. Юлия не перегружала нас ненужной информацией. Весь материал подан доходчиво. Приятное общение. Мы очень довольны, что за одну экскурсию осмотрели два города.
    Рекомендуем Юлию и её экскурсию.

