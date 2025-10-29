Я художник и реставратор монументальной живописи. Владею разной техникой письма. На экскурсии открою секреты реставрационного мастерства.
Расскажу, как появилась живопись на Руси, как менялась эстетика искусства и стиль иконописи на протяжении веков.
Поговорим о том, зачем нужно реставрировать памятники архитектуры и живописи, и какое важное значение имеют иконы в жизни человека.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Пятницкое подворье и Келарские пруды, Пафнутьевский сад.
- Черниговский Гефсиманский скит, чудотворную икону Черниговской Божией матери и мощи святого Варнавы Гефсиманского.
- город Хотьково, женский Покровский монастырь, мощи святых родителей Кирилла и Марии.
- село Радонеж — родину святой семьи преподобного Сергия Радонежского.
- Гремячие ключи с живой водой и красивыми видами.
Я расскажу:
- об основании Троице-Сергиевой Лавры и Сергиева Посада.
- окружающих сёлах и монастырях.
- жизни святого Сергия Радонежского.
- кто реставрировал и сохранял великие памятники на протяжении веков.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на автомобиле HAVAL F7 вместимостью до 4 человек.
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников на вашем транспорте.
- По желанию можно менять или сокращать маршрут экскурсии — цена не меняется.
- Дополнительные экскурсии оплачиваются отдельно (музеи, церковные экспозиции, выставки).
- Перерыв на обед по желанию.
- Программа ориентирована на участников старше 14 лет.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сергей — ваш гид в Сергиевом Посаде
Я художник и реставратор церковной живописи. Живу в Сергиевом Посаде. Творческий и открытый человек. С 2013 года работаю гидом в церковном и светском направлениях. Разбираюсь в искусстве и реставрации монументальной и станковой живописи. Провожу авторские экскурсии по Сергиеву Посадскому округу и городу, а также по святыням церковной истории.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Светлана
29 окт 2025
Замечательное путешествие по земле святого Сергия, насыщенное историческими фактами, увлекательными рассказами и волшебными видами.
Огромное спасибо Сергею за внимание, заботу о пожилых гостях и отличное владение материалом. Побольше бы таких гидов👍
От души рекомендуем эту экскурсию!
