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35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя

3.7
6 отзывов
Марина К.
Марина К. – Гид из Севастополя
Нет места на побережье Крыма более патриотического, чем 35-я береговая батарея.

Через крупные форты и памятник героям обороны я проведу вас к мемориальному комплексу на мысе Херсонес и погружу в хроники военных событий.

Эта встреча несомненно оставит след в душе и даст прочувствовать всю боль Великой Отечественной войны.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 900 ₽ за человека

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35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя

Что вы увидите

  • Площадь Нахимова
  • памятник "Солдату и Матросу"
  • 35 батарея
  • Голубая бухта
«Ворота» города, форты и Мемориал славыЭкскурсия начнётся в центре города-героя — на площади П. С. Нахимова. Прежде всего мы отправимся к одному из самых грандиозных монументов на территории бывшего СССР — Мемориалу славы. Он возвышается на Хрустальном мысе и просматривается почти из любой точки в городе. После пройдём к месту, откуда откроется широкая панорама Севастопольской бухты. Здесь вы поймёте, почему её зовут главной морской ареной Севастополя. Кроме того, вы осмотрите два фортификационных сооружения, Михайловскую и Константиновскую батареи, а также посетите подземный каземат мощного строения бронебашенной береговой батареи. История 📖 35-ой батареиПо пути вы узнаете, как последние из защитников города стояли насмерть во время второй обороны Севастополя. С того события прошло уже много лет, но героический подвиг до сих пор в памяти местных жителей. На месте батареи расположился музей 🖼, который свидетельствует о мужестве людей, обороняющих Севастополь до последней капли крови. 35-я батарея раскинулась на берегу Чёрного моря 🌊, неподалеку от Голубой бухты, где мы с вами пройдёмся, чтобы подкрепить рассказы реальными картинками — и на секунду представить, как разворачивались те страшные события.
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание и входные билеты
Что не входит
  • питание
  • сувениры
Начало и место завершения
🚩 площадь Нахимова (доска Почёта)
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея — последний рубеж обороны Севастополя

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Марина К.
Марина К.
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6 отзывов оставили туристы

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