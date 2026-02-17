Мои заказы

Теплоходные прогулки в Севастополе

Найдено 4 экскурсии в категории «На теплоходе» в Севастополе, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
II дворца: Воронцовский & Ливадийский, Ласточкино гнездо и морская прогулка
На автобусе
На теплоходе
11 часов
6 отзывов
Водная прогулка
II дворца: Воронцовский & Ливадийский, Ласточкино гнездо и морская прогулка
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
«Из Ялты совершим чудесную морскую прогулку на экскурсионном теплоходе вдоль побережья»
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 8:30
2800 ₽ за человека
Дворцовый берег: Воронцовский дворец. Ливадийский дворец. Морская прогулка
Пешая
На автобусе
На теплоходе
9 часов
32 отзыва
Водная прогулка
Дворцовый берег: Воронцовский дворец. Ливадийский дворец. Морская прогулка
Начало: Севастополь, пл. Нахимова, Доска почета. Голубой з...
Расписание: Каждый день. Начало в 8.30
2700 ₽ за человека
Два дворца и морская прогулка от замка Ласточкино гнездо в Ялту
На автобусе
На теплоходе
10 часов
Водная прогулка
Два дворца и морская прогулка от замка Ласточкино гнездо в Ялту
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
«Морская прогулка на экскурсионном теплоходе по маршруту: Ялта-Замок "Ласточкино гнездо"-Ялта»
Расписание: Понедельник, четверг, воскресенье с 08:30
2500 ₽ за человека
Ночные огни Ялты: обзорная экскурсия с прогулкой на теплоходе
На автобусе
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
8 часов
Водная прогулка
Ночные огни Ялты: обзорная экскурсия с прогулкой на теплоходе
Начало: Севастополь, площадь Нахимова
«Морская прогулка В Ялте ждёт теплоход для незабываемой вечерней морской прогулки вдоль побережья»
Расписание: среда и суббота в 16:00
2800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    17 февраля 2026
    Дворцовый берег: Воронцовский дворец. Ливадийский дворец. Морская прогулка
    Все объекты, заявленные в программе, осмотрели, экскурсовод замечательно сопровождал всю дорогу. Все понравилось.
  • О
    Оксана
    4 октября 2025
    Дворцовый берег: Воронцовский дворец. Ливадийский дворец. Морская прогулка
    Очень интересная экскурсия, огромное спасибо экскурсоводу Любовь Тимофеевне за увлекательные рассказы!!!
  • Н
    Наталья
    26 сентября 2025
    Дворцовый берег: Воронцовский дворец. Ливадийский дворец. Морская прогулка
    Замечательная экскурсия, очень интересная! Спасибо огромное Елене Береза, отличный гид и очень красивая женщина!
  • А
    Анна
    25 сентября 2025
    Дворцовый берег: Воронцовский дворец. Ливадийский дворец. Морская прогулка
    Очень хорошая экскурсия! Однозначно советую, если хотите посетить красивые исторические места либо интересуетесь архитектурой или хотите проникнуться эстетикой знатных людей
    читать дальше

    минувших веков.
    Экскурсию проводила очень крутая экскурсовод Ирина. Не успели мы тронуться, как наш путь начали сопровождать ее рассказы и множество интересных фактов про Севастополь, дорогу, горы и прочее.
    Дворцы безусловно впечатлили, но не менее потрясающее впечатление оставил парк на подходе к Воронцовскому дворцу. Потрясающий парк! Если бы не ограничение по времени экскурсионной группой, то я бы там задержалась на часок-другой.
    Одно лишь огорчение: не смогли попасть на морскую прогулку из-за погодных условий. Понятно, что вины организатора тут нет, однако соответствующей альтернативы развлекательного характера не было предложено. Если бы не отменилась морская прогулка, то можно было бы ставить даже 6 звезд.

  • Е
    Елена
    25 сентября 2025
    Дворцовый берег: Воронцовский дворец. Ливадийский дворец. Морская прогулка
    Поездку задержали на полчаса из-за людей, который опаздывали из-за остановленных катеров с Северной стороны в связи с угрозой. Первым посетили
    читать дальше

    Воронцовский дворец, внутрь можно попасть за отдельную плату. По парку прогулялись немного, к морю не спускались. Далее поехали покушать в кафе с видом на Ласточкино гнездо. Кафе на тройку, скорее это просто столовая с высокими ценами. После по плану у нас была морская прогулка и там мы должны были посмотреть еще раз на Ласточкино гнездо с моря, и на южный берег, но мы на нее так и не попали из-за угрозы… Просто погуляли 45 минут по набережной самостоятельно. Далее мы поехали в Ливадийский дворец, совсем немного прогулялись по территории, отдельно оплатили экскурсию чтобы попасть внутрь дворца. Там был свой экскурсовод, которая очень быстро поводила по залам, я толком не успела рассмотреть даже. Приходилось выбирать: или слушаешь экскурсовода или рассматриваешь комнаты. Потом поехали обратно в Севастополь. Экскурсовод Елена Береза очень приятный человек, отзывчивый, тактичный, хорошо знает места и их историю, было интересно слушать. Спасибо коллективу за экскурсию.

  • Л
    Людмила
    20 сентября 2025
    Дворцовый берег: Воронцовский дворец. Ливадийский дворец. Морская прогулка
    Очень понравилось, экскурсовод умничка, все интересно и с юмором, спасибо юольшое

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «На теплоходе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. II дворца: Воронцовский & Ливадийский, Ласточкино гнездо и морская прогулка;
  2. Дворцовый берег: Воронцовский дворец. Ливадийский дворец. Морская прогулка;
  3. Два дворца и морская прогулка от замка Ласточкино гнездо в Ялту;
  4. Ночные огни Ялты: обзорная экскурсия с прогулкой на теплоходе.
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Ласточкино гнездо;
  2. Графская пристань;
  3. Мыс Фиолент;
  4. Ливадийский дворец;
  5. Херсонес Таврический;
  6. Крепость Чембало;
  7. Ай-Петри;
  8. Малахов Курган;
  9. Винзавод «Массандра»;
  10. Байдарская долина.
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в марте 2026
Сейчас в Севастополе в категории "На теплоходе" можно забронировать 4 экскурсии от 2500 до 2800. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Забронируйте экскурсию в Севастополе на 2026 год на теплоходе, 39 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май