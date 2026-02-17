Водная прогулка
II дворца: Воронцовский & Ливадийский, Ласточкино гнездо и морская прогулка
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
«Из Ялты совершим чудесную морскую прогулку на экскурсионном теплоходе вдоль побережья»
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 8:30
2800 ₽ за человека
Водная прогулка
Дворцовый берег: Воронцовский дворец. Ливадийский дворец. Морская прогулка
Начало: Севастополь, пл. Нахимова, Доска почета. Голубой з...
Расписание: Каждый день. Начало в 8.30
2700 ₽ за человека
Водная прогулка
Два дворца и морская прогулка от замка Ласточкино гнездо в Ялту
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
«Морская прогулка на экскурсионном теплоходе по маршруту: Ялта-Замок "Ласточкино гнездо"-Ялта»
Расписание: Понедельник, четверг, воскресенье с 08:30
2500 ₽ за человека
Водная прогулка
Ночные огни Ялты: обзорная экскурсия с прогулкой на теплоходе
Начало: Севастополь, площадь Нахимова
«Морская прогулка В Ялте ждёт теплоход для незабываемой вечерней морской прогулки вдоль побережья»
Расписание: среда и суббота в 16:00
2800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья17 февраля 2026Все объекты, заявленные в программе, осмотрели, экскурсовод замечательно сопровождал всю дорогу. Все понравилось.
- ООксана4 октября 2025Очень интересная экскурсия, огромное спасибо экскурсоводу Любовь Тимофеевне за увлекательные рассказы!!!
- ННаталья26 сентября 2025Замечательная экскурсия, очень интересная! Спасибо огромное Елене Береза, отличный гид и очень красивая женщина!
- ААнна25 сентября 2025Очень хорошая экскурсия! Однозначно советую, если хотите посетить красивые исторические места либо интересуетесь архитектурой или хотите проникнуться эстетикой знатных людей
- ЕЕлена25 сентября 2025Поездку задержали на полчаса из-за людей, который опаздывали из-за остановленных катеров с Северной стороны в связи с угрозой. Первым посетили
- ЛЛюдмила20 сентября 2025Очень понравилось, экскурсовод умничка, все интересно и с юмором, спасибо юольшое
