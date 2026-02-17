читать дальше

Воронцовский дворец, внутрь можно попасть за отдельную плату. По парку прогулялись немного, к морю не спускались. Далее поехали покушать в кафе с видом на Ласточкино гнездо. Кафе на тройку, скорее это просто столовая с высокими ценами. После по плану у нас была морская прогулка и там мы должны были посмотреть еще раз на Ласточкино гнездо с моря, и на южный берег, но мы на нее так и не попали из-за угрозы… Просто погуляли 45 минут по набережной самостоятельно. Далее мы поехали в Ливадийский дворец, совсем немного прогулялись по территории, отдельно оплатили экскурсию чтобы попасть внутрь дворца. Там был свой экскурсовод, которая очень быстро поводила по залам, я толком не успела рассмотреть даже. Приходилось выбирать: или слушаешь экскурсовода или рассматриваешь комнаты. Потом поехали обратно в Севастополь. Экскурсовод Елена Береза очень приятный человек, отзывчивый, тактичный, хорошо знает места и их историю, было интересно слушать. Спасибо коллективу за экскурсию.