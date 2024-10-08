Кайф и драйф! Устрой настоящее активное развлечение для себя, друзей и близких! Незабываемое прохождение высокогорного туристического маршрута по пещерным городам Крыма на внедорожниках. Призрак "Мангупского мальчика" и другие приключения. До встречи на экскурсии!
Описание экскурсии
Туристическая фирма «Зебра-тур» рекомендует устроить активное развлечение для себя, друзей и близких! Экскурсия понравится абсолютно всем, даже твоей бабуле. Поймай настоящий кайф и драйв! В этом экскурсионном туре вас ждут незабываемые впечатления от посещения пещерного города Эски Кермен, высокогорного труднодоступного пещерного монастыря Челтер Мармара, горных панорамных площадок, от видов с которых захватывает дух! . Попробуем крымско-татарскую кухню в фуд-деревне, расположившейся у подножия Мангупского озера. Здесь ждет приятный отдых, виды пещерного города Мангуп-Кале, веселое знакомство с призраком "мангупского мальчика", который блуждает между этих гор и легенда о котором жива, и другие приключения! Важная информация:
Экскурсия состоится при любой погоде •Пенсионеры, ветераны СВО, многодетная семья относятся к льготной категории туристов •Вид экскурсионного тура: групповой автобусно-пешеходный •Возрастные ограничения: нет •Сложность: легкий. Рекомендуем закрытую обувь на нескользящей основе и головные уборы от солнца, бутылочку с водой •В озере купания нет •Перед началом экскурсии следует пройти регистрацию у менеджера. Для этого подойдите к экскурсионной тумбе под КРАСНО-ЖЕЛТЫМ зонтом, которая находится слева от Городской Доски Почета •Если Вы хотите воспользоваться услугами такси, рекомендуем начать вызов за 1 час 30 минут до начала экскурсии •Время указанное в тайминге является ориентировочным, может меняться в связи с дорожной ситуацией и скоростью движения группы •В цену экскурсионного тура не входит стоимость места в джипе и входного билета в пещерный город •В течение туристического сезона цена на входные билеты может незначительно меняться •Обед в кафе, заказ по меню, оплата самостоятельная.
Экскурсия состоится при любой погоде •Пенсионеры, ветераны СВО, многодетная семья относятся к льготной категории туристов •Вид экскурсионного тура: групповой автобусно-пешеходный •Возрастные ограничения: нет •Сложность: легкий. Рекомендуем закрытую обувь на нескользящей основе и головные уборы от солнца, бутылочку с водой •В озере купания нет •Перед началом экскурсии следует пройти регистрацию у менеджера. Для этого подойдите к экскурсионной тумбе под КРАСНО-ЖЕЛТЫМ зонтом, которая находится слева от Городской Доски Почета •Если Вы хотите воспользоваться услугами такси, рекомендуем начать вызов за 1 час 30 минут до начала экскурсии •Время указанное в тайминге является ориентировочным, может меняться в связи с дорожной ситуацией и скоростью движения группы •В цену экскурсионного тура не входит стоимость места в джипе и входного билета в пещерный город •В течение туристического сезона цена на входные билеты может незначительно меняться •Обед в кафе, заказ по меню, оплата самостоятельная.
•Экскурсия состоится при любой погоде •Пенсионеры, ветераны СВО, многодетная семья относятся к льготной категории туристов •Вид экскурсионного тура: групповой автобусно-пешеходный •Возрастные ограничения: нет •Сложность: легкий. Рекомендуем закрытую обувь на нескользящей основе и головные уборы от солнца, бутылочку с водой •В озере купания нет •Перед началом экскурсии следует пройти регистрацию у менеджера. Для этого подойдите к экскурсионной тумбе под КРАСНО-ЖЕЛТЫМ зонтом, которая находится слева от Городской Доски Почета •Если Вы хотите воспользоваться услугами такси, рекомендуем начать вызов за 1 час 30 минут до начала экскурсии •Время указанное в тайминге является ориентировочным, может меняться в связи с дорожной ситуацией и скоростью движения группы •В цену экскурсионного тура не входит стоимость места в джипе и входного билета в пещерный город •В течение туристического сезона цена на входные билеты может незначительно меняться •Обед в кафе, заказ по меню, оплата самостоятельная
четверг с 8:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Достопримечательности Крыма по пути следования
- Пещерный город Эски-Кермен
- Пещерный монастырь Челтер-Мармара
- Внутреннюю гряду Крымских гор и панорамы места
- Мангупское озеро
- Фуд-деревня у Мангупского озера
- Бахчисарайский горно-лесной район
Что включено
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
- Услуги аттестованного гида-экскурсовода
- Экскурсия по всему маршруту
- Организационные услуги
Что не входит в цену
- Место в джипе (время путешествия по пещерным городам 3 часа) 1000 р, если в джипе не менее 6-ти человек
- Сбор за посещение заповедника 200 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Севастополь, площадь Нахимова
Завершение: Пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: четверг с 8:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Экскурсия состоится при любой погоде
- Пенсионеры, ветераны СВО, многодетная семья относятся к льготной категории туристов
- Вид экскурсионного тура: групповой автобусно-пешеходный
- Возрастные ограничения: нет
- Сложность: легкий. Рекомендуем закрытую обувь на нескользящей основе и головные уборы от солнца, бутылочку с водой
- В озере купания нет
- Перед началом экскурсии следует пройти регистрацию у менеджера. Для этого подойдите к экскурсионной тумбе под КРАСНО-ЖЕЛТЫМ зонтом, которая находится слева от Городской Доски Почета
- Если Вы хотите воспользоваться услугами такси, рекомендуем начать вызов за 1 час 30 минут до начала экскурсии
- Время указанное в тайминге является ориентировочным, может меняться в связи с дорожной ситуацией и скоростью движения группы
- В цену экскурсионного тура не входит стоимость места в джипе и входного билета в пещерный город
- В течение туристического сезона цена на входные билеты может незначительно меняться
- Обед в кафе, заказ по меню, оплата самостоятельная
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия очень хорошая, превосходные панорамные смотровые площадки, исторические памятники, монастырь. Недостаток один: вместо заявленных 4-х часов экскурсия длилась 3 часа. Гид торопился, Эски-Кермен пробежали за час, иначе придётся доплачивать водителю джипа за дополнительное время. Этот момент омрачил впечатление от экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Севастополя
Похожие экскурсии на «Джип-тур по пещерным городам и призрак Мангупского мальчика»
-
10%
Групповая
до 17 чел.
Весь Бахчисарай за день! Дворец, пещерный город и монастырь, лаванда
Начало: Россия, Севастополь, площадь Нахимова
Расписание: Понедельник, среда, четверг, суббота с 8:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
2250 ₽
2500 ₽ за человека
-
5%
Групповая
до 17 чел.
Инкерманский завод марочных вин и Свято-Климентовский пещерный монастырь
Начало: Россия, Севастополь, площадь Нахимова
Расписание: Ежедневно в 13:00.
Завтра в 13:00
9 авг в 13:00
1520 ₽
1600 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 17 чел.
Гранд-тур по горе Ай-Петри и морская прогулка в Ялте. Абсолютный ХИТ 2026
Начало: Площадь Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
3420 ₽
3800 ₽ за человека
-
5%
Групповая
до 17 чел.
Супер-тур: гора Ай-Петри, замок Ласточкино гнездо и имение Харакса
Начало: Россия, Севастополь, площадь Нахимова
Расписание: Ежедневно с 8:30
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
3420 ₽
3600 ₽ за человека
1900 ₽ за человека