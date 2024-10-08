Туристическая фирма «Зебра-тур» рекомендует устроить активное развлечение для себя, друзей и близких! Экскурсия понравится абсолютно всем, даже твоей бабуле. Поймай настоящий кайф и драйв! В этом экскурсионном туре вас ждут незабываемые впечатления от посещения пещерного города Эски Кермен, высокогорного труднодоступного пещерного монастыря Челтер Мармара, горных панорамных площадок, от видов с которых захватывает дух! . Попробуем крымско-татарскую кухню в фуд-деревне, расположившейся у подножия Мангупского озера. Здесь ждет приятный отдых, виды пещерного города Мангуп-Кале, веселое знакомство с призраком "мангупского мальчика", который блуждает между этих гор и легенда о котором жива, и другие приключения! Важная информация:

Экскурсия состоится при любой погоде •Пенсионеры, ветераны СВО, многодетная семья относятся к льготной категории туристов •Вид экскурсионного тура: групповой автобусно-пешеходный •Возрастные ограничения: нет •Сложность: легкий. Рекомендуем закрытую обувь на нескользящей основе и головные уборы от солнца, бутылочку с водой •В озере купания нет •Перед началом экскурсии следует пройти регистрацию у менеджера. Для этого подойдите к экскурсионной тумбе под КРАСНО-ЖЕЛТЫМ зонтом, которая находится слева от Городской Доски Почета •Если Вы хотите воспользоваться услугами такси, рекомендуем начать вызов за 1 час 30 минут до начала экскурсии •Время указанное в тайминге является ориентировочным, может меняться в связи с дорожной ситуацией и скоростью движения группы •В цену экскурсионного тура не входит стоимость места в джипе и входного билета в пещерный город •В течение туристического сезона цена на входные билеты может незначительно меняться •Обед в кафе, заказ по меню, оплата самостоятельная.

Экскурсия состоится при любой погоде •Пенсионеры, ветераны СВО, многодетная семья относятся к льготной категории туристов •Вид экскурсионного тура: групповой автобусно-пешеходный •Возрастные ограничения: нет •Сложность: легкий. Рекомендуем закрытую обувь на нескользящей основе и головные уборы от солнца, бутылочку с водой •В озере купания нет •Перед началом экскурсии следует пройти регистрацию у менеджера. Для этого подойдите к экскурсионной тумбе под КРАСНО-ЖЕЛТЫМ зонтом, которая находится слева от Городской Доски Почета •Если Вы хотите воспользоваться услугами такси, рекомендуем начать вызов за 1 час 30 минут до начала экскурсии •Время указанное в тайминге является ориентировочным, может меняться в связи с дорожной ситуацией и скоростью движения группы •В цену экскурсионного тура не входит стоимость места в джипе и входного билета в пещерный город •В течение туристического сезона цена на входные билеты может незначительно меняться •Обед в кафе, заказ по меню, оплата самостоятельная.

•Экскурсия состоится при любой погоде •Пенсионеры, ветераны СВО, многодетная семья относятся к льготной категории туристов •Вид экскурсионного тура: групповой автобусно-пешеходный •Возрастные ограничения: нет •Сложность: легкий. Рекомендуем закрытую обувь на нескользящей основе и головные уборы от солнца, бутылочку с водой •В озере купания нет •Перед началом экскурсии следует пройти регистрацию у менеджера. Для этого подойдите к экскурсионной тумбе под КРАСНО-ЖЕЛТЫМ зонтом, которая находится слева от Городской Доски Почета •Если Вы хотите воспользоваться услугами такси, рекомендуем начать вызов за 1 час 30 минут до начала экскурсии •Время указанное в тайминге является ориентировочным, может меняться в связи с дорожной ситуацией и скоростью движения группы •В цену экскурсионного тура не входит стоимость места в джипе и входного билета в пещерный город •В течение туристического сезона цена на входные билеты может незначительно меняться •Обед в кафе, заказ по меню, оплата самостоятельная