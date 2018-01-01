Кофейный Севастополь… Вы почувствуете себя будто на съемках кинофильма: солёный морской ветер в лицо, яркие пейзажи, интересные локации, дух свободы, бесконечное счастье и аромагия южного города. Я проведу вас по самым интересным улочкам Севастополя и его окрестностей, а также покажу лучшие точки для фотосъемки.

Севастополь – город-праздник… Яркий, сочный, солнечный и манящий! Предлагаю вам соприкоснуться с его историей и колоритом со стаканчиком кофе to go. На кофейной прогулке мы посетим с вами лучшие городские кофейни, узнаем историю самого популярного напитка в мире. В уютной атмосфере за чашкой ароматного капучино или рафа поговорим о современных кофейных тенденциях, культуре потребления и традиции «подвешенного кофе». А еще вы поучаствуете в мастер-классе от бариста и розыгрыше кофе, продегустируете самые интересные лоты и узнаете альтернативные способы заваривания кофе.

Гуляя по городу, будем заходить в атмосферные кофейни, пить кофе, общаться и наслаждаться уютом. А наш фотограф сделает для Вас классные фото на память в кофейне! Переходя и переезжая от одной кофейни до другой, вы увидите must-see достопримечательности Севастополя, а я расскажу о его хрониках. Со мной вы полюбите этот удивительный черноморский город!