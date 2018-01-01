Севастополь со вкусом кофе

Севастополь со вкусом кофе
Севастополь со вкусом кофе
Севастополь со вкусом кофе
Севастополь со вкусом кофе
Севастополь со вкусом кофе
Севастополь со вкусом кофе
Севастополь со вкусом кофе

Что вас ожидает 🤩

  • Вы увидите must-see достопримечательности Севастополя
  • А я расскажу о его хрониках. В нашем кофейном маршруте будут оживленная площадь Нахимова
  • Площади Лазарева и Ушакова (Городское кольцо) Приморский и Матросский бульвары
  • Улица Большая Морская и Ленина
  • Малахов курган
  • Музей под открытым небом Херсонес Таврический
  • Увидим бухты и военные корабли. Кроме того
  • По желанию
  • Прокатимся на катере по Южной и Севастопольским бухтам
  • А также увидим Аполлонову бухту – одну из самых романтичных и загадочных бухточек Севастополя
Кофейный Севастополь… Вы почувствуете себя будто на съемках кинофильма: солёный морской ветер в лицо, яркие пейзажи, интересные локации, дух свободы, бесконечное счастье и аромагия южного города. Я проведу вас по самым интересным улочкам Севастополя и его окрестностей, а также покажу лучшие точки для фотосъемки.
Севастополь – город-праздник… Яркий, сочный, солнечный и манящий! Предлагаю вам соприкоснуться с его историей и колоритом со стаканчиком кофе to go. На кофейной прогулке мы посетим с вами лучшие городские кофейни, узнаем историю самого популярного напитка в мире. В уютной атмосфере за чашкой ароматного капучино или рафа поговорим о современных кофейных тенденциях, культуре потребления и традиции «подвешенного кофе». А еще вы поучаствуете в мастер-классе от бариста и розыгрыше кофе, продегустируете самые интересные лоты и узнаете альтернативные способы заваривания кофе.
Гуляя по городу, будем заходить в атмосферные кофейни, пить кофе, общаться и наслаждаться уютом. А наш фотограф сделает для Вас классные фото на память в кофейне! Переходя и переезжая от одной кофейни до другой, вы увидите must-see достопримечательности Севастополя, а я расскажу о его хрониках. Со мной вы полюбите этот удивительный черноморский город!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Мастер-класс в кофейне и дегустация
  • Фотосопровождение
Что не входит
  • Это пешеходная экскурсия
  • Но нам нужно будет несколько раз проехать на транспорте (автобус – 26 руб. или такси – около 200 руб.) Дополнительные расходы: напитки и еда в кофейнях и с собой по желанию оплачиваются отдельно Входные билеты не включены в стоимость: Херсонес Таврический – 300 руб.
  • Военно-исторический музей Черноморского флота – 100 руб. По желанию прогулка на катере по бухтам Севастополя – 600 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: памятник адмиралу П. Нахимову на площади Нахимова
Завершение: площадь Лазарева, автобусная остановка
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 11.00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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