Вы увидите must-see достопримечательности Севастополя
А я расскажу о его хрониках. В нашем кофейном маршруте будут оживленная площадь Нахимова
Площади Лазарева и Ушакова (Городское кольцо) Приморский и Матросский бульвары
Улица Большая Морская и Ленина
Малахов курган
Музей под открытым небом Херсонес Таврический
Увидим бухты и военные корабли. Кроме того
По желанию
Прокатимся на катере по Южной и Севастопольским бухтам
А также увидим Аполлонову бухту – одну из самых романтичных и загадочных бухточек Севастополя
Кофейный Севастополь… Вы почувствуете себя будто на съемках кинофильма: солёный морской ветер в лицо, яркие пейзажи, интересные локации, дух свободы, бесконечное счастье и аромагия южного города. Я проведу вас по самым интересным улочкам Севастополя и его окрестностей, а также покажу лучшие точки для фотосъемки.
Севастополь – город-праздник… Яркий, сочный, солнечный и манящий! Предлагаю вам соприкоснуться с его историей и колоритом со стаканчиком кофе to go. На кофейной прогулке мы посетим с вами лучшие городские кофейни, узнаем историю самого популярного напитка в мире. В уютной атмосфере за чашкой ароматного капучино или рафа поговорим о современных кофейных тенденциях, культуре потребления и традиции «подвешенного кофе». А еще вы поучаствуете в мастер-классе от бариста и розыгрыше кофе, продегустируете самые интересные лоты и узнаете альтернативные способы заваривания кофе.
Гуляя по городу, будем заходить в атмосферные кофейни, пить кофе, общаться и наслаждаться уютом. А наш фотограф сделает для Вас классные фото на память в кофейне! Переходя и переезжая от одной кофейни до другой, вы увидите must-see достопримечательности Севастополя, а я расскажу о его хрониках. Со мной вы полюбите этот удивительный черноморский город!
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Мастер-класс в кофейне и дегустация
Фотосопровождение
Что не входит
Это пешеходная экскурсия
Но нам нужно будет несколько раз проехать на транспорте (автобус – 26 руб. или такси – около 200 руб.) Дополнительные расходы: напитки и еда в кофейнях и с собой по желанию оплачиваются отдельно Входные билеты не включены в стоимость: Херсонес Таврический – 300 руб.
Военно-исторический музей Черноморского флота – 100 руб. По желанию прогулка на катере по бухтам Севастополя – 600 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: памятник адмиралу П. Нахимову на площади Нахимова
Завершение: площадь Лазарева, автобусная остановка
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 11.00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Севастополе
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