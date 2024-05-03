Дегустации на экскурсиях в Севастополе – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Севастополе, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Личный гид с авто - Массандра: императорский дворец, дегустация вин
Пешая
На автобусе
4 отзыва
9 часов
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
Посетите Форосский храм, Массандровский дворец, винзавод «Массандра» или Никитский ботанический сад, завершив путешествие отдыхом в Ялте
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
«В его состав входит головное предприятие на улице Винодела Егорова, где проводятся дегустации и экскурсии, и девять дочерних фабрик»
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1 100 за человека
«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
Пешая
На автобусе
6 отзывов
9 часов
Групповая
до 18 чел.
«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
Путешествие в солнечную Ялту с посещением Форосского храма, Ласточкиного гнезда и дегустацией вин в Массандре. Насладитесь красотой Крыма и его вкусами
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
«Дегустационный зал вин «Массандра»Широкую известность массандровские вина получили давно»
Расписание: Вторник, четверг воскресенье 9:00
Завтра в 08:30
21 июля в 08:30
1 899 за человека
Дегустация в Массандре или Никитский ботанический сад
Пешая
На автобусе
8 часов
Групповая
до 20 чел.
Дегустация в Массандре или Никитский ботанический сад
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
2 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    3 мая 2024
    «Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
    Хочу поблагодарить Любовь Тимофеевну за увлекательные и познавательные рассказы о дворцах Воронцовский, Ливадийский и Массандровский!!! Экскурсовод от Бога!!! Передайте большое спасибо и благодарность!
  • З
    Зайцева
    9 марта 2024
    «Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
    Несмотря на небольшой дождь, который придавал особую пикантность этому путешествию, делая краски окружающей природы более яркими, путешествие очень понравилось! Впервые
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    мы с коллегами так отмечали 8 Марта: Ласточкино гнездо, Массандра с дегустацией вин и конечно прогулка по набережной теплой Ялты. Отдельная благодарность нашему гиду - Светлане, которая с увлекательным очарованием и нотками юмора рассказывала нам о достопримечательностями и с комфортом провезла на машине. Оренбург (нас четверо) рекомендует эту экскурсию!!!

  • А
    Алексей
    23 августа 2023
    Личный гид с авто - Массандра: императорский дворец, дегустация вин
    Отличная экскурсия, все понравилось! Путешествие на комфортабельном микроавтобусе, по пути узнали много нового и интересного от нашего экскурсовода, побывали на винзаводе
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    «Массандра» (рекомендовал бы участникам плотно позавтракать, если планируете пойти на дегустацию вин 😉), посетили одноименный дворец и даже успели на морскую прогулку на катере до замка «Ласточкино гнездо»! Спасибо организаторам, экскурсоводу Виктории и водителю Александру 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Личный гид с авто - Массандра: императорский дворец, дегустация вин
  2. «Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
  3. Дегустация в Массандре или Никитский ботанический сад
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мыс Фиолент
  2. Гора Сапун
  3. Ай-Петри
  4. Херсонес Таврический
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Никитский ботанический сад
  7. Лавандовые поля
  8. Маковые поля
  9. Завод вин Инкерман
  10. Пещеры «Таврида»
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июле 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 1 100 до 2 200. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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