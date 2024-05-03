1 чел.
По популярности
9 часов
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
Посетите Форосский храм, Массандровский дворец, винзавод «Массандра» или Никитский ботанический сад, завершив путешествие отдыхом в Ялте
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
«В его состав входит головное предприятие на улице Винодела Егорова, где проводятся дегустации и экскурсии, и девять дочерних фабрик»
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1 100₽ за человека
9 часов
Групповая
до 18 чел.
«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
Путешествие в солнечную Ялту с посещением Форосского храма, Ласточкиного гнезда и дегустацией вин в Массандре. Насладитесь красотой Крыма и его вкусами
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
«Дегустационный зал вин «Массандра»Широкую известность массандровские вина получили давно»
Расписание: Вторник, четверг воскресенье 9:00
Завтра в 08:30
21 июля в 08:30
1 899₽ за человека
8 часов
Групповая
до 20 чел.
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
2 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла3 мая 2024Хочу поблагодарить Любовь Тимофеевну за увлекательные и познавательные рассказы о дворцах Воронцовский, Ливадийский и Массандровский!!! Экскурсовод от Бога!!! Передайте большое спасибо и благодарность!
- ЗЗайцева9 марта 2024Несмотря на небольшой дождь, который придавал особую пикантность этому путешествию, делая краски окружающей природы более яркими, путешествие очень понравилось! Впервые
- ААлексей23 августа 2023Отличная экскурсия, все понравилось! Путешествие на комфортабельном микроавтобусе, по пути узнали много нового и интересного от нашего экскурсовода, побывали на винзаводе
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Дегустационные туры»
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