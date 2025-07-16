Найдено 3 экскурсии в категории « Фотопрогулки » в Севастополе, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности 8 часов Фотопрогулка до 6 чел. Фототур: Крымские маковые поля в мае - путешествие и фотосессия Погрузитесь в мир красоты Крыма: фототур по цветущим маковым полям. Впечатления и профессиональные фото гарантированы Начало: Г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 2 «Этот фототур не только для фотографов» Расписание: по договоренности 16 000 ₽ за всё до 6 чел. 3 часа Фотопрогулка до 4 чел. Фототур: Фиолент+Балаклава Начало: Севастополь, Парковая 11 «услуги гида и фотографа, • трансфер из Севастополя (из других городов дополнительно), • профессиональная фотосессия от фотографа (25 кадров в обработке и все фото со съемки)» Расписание: Ежедневно в 14:00 15 000 ₽ за всё до 4 чел. 8 часов Фотопрогулка до 6 чел. Фототур «Лавандовые поля в Крыму» - волшебство на закате Погрузитесь в атмосферу цветущего Крыма с эксклюзивной фото-прогулкой по лавандовым полям и историческим местам Начало: Г. Севастополь, улица Гоголя, 2 «Аксессуары для фотосессии (если Вы дополнительно заказываете фотосессию)» 17 000 ₽ за всё до 6 чел. Другие экскурсии Севастополя

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Фотопрогулки»

Купите фотосессию с прогулкой по улицам Севастополя, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025