Фотопрогулка
до 6 чел.
Фототур: Крымские маковые поля в мае - путешествие и фотосессия
Погрузитесь в мир красоты Крыма: фототур по цветущим маковым полям. Впечатления и профессиональные фото гарантированы
Начало: Г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 2
«Этот фототур не только для фотографов»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фототур: Фиолент+Балаклава
Начало: Севастополь, Парковая 11
«услуги гида и фотографа, • трансфер из Севастополя (из других городов дополнительно), • профессиональная фотосессия от фотографа (25 кадров в обработке и все фото со съемки)»
Расписание: Ежедневно в 14:00
20 июл в 10:00
21 июл в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фототур «Лавандовые поля в Крыму» - волшебство на закате
Погрузитесь в атмосферу цветущего Крыма с эксклюзивной фото-прогулкой по лавандовым полям и историческим местам
Начало: Г. Севастополь, улица Гоголя, 2
«Аксессуары для фотосессии (если Вы дополнительно заказываете фотосессию)»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
17 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Фотопрогулки»
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Купите фотосессию с прогулкой по улицам Севастополя, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025