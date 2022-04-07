Тайны мыса Фиолент

Вы узнаете легенды и предания Фиолента, увидите незабываемые красоты бывшего вулкана

Групповая
Вы узнаете легенды и предания Фиолента, увидите незабываемые красоты бывшего вулкана и посетите скальный мужский монастырь Святого Георгия. Мы спустимся по древней монастырской лестнице (900 ступеней) на уникальный по красоте «Яшмовый пляж» и отправимся на морскую прогулку в Балаклаву.
Тайны мыса Фиолент
Тайны мыса Фиолент
Тайны мыса Фиолент
Тайны мыса Фиолент
Тайны мыса Фиолент
Тайны мыса Фиолент

Что вас ожидает 🤩

  • Фиолент
  • Видовая площадка
  • Памятник Пушкину
  • Монастырь Святого Георгия
  • Яшмовый пляж
  • Балаклава

Зебра рекомендует!

Фиолент: легенды и предания, незабываемые красоты бывшего вулкана. Памятник А. С. Пушкину. Тайны скал Орест и Пилад, скалы Святого Явления - обзор с видовой площадки. Посещение скального мужского монастыря Святого Георгия.
Спуск по древней монастырской лестнице (900 ступеней) на уникальный по красоте «Яшмовый пляж». Отдых на пляже. Морская прогулка (на рейсовом катере) в Балаклаву.
Балаклава: атмосферная экскурсия по набережной Крымской «Венеции». Осмотр храма 12-ти Апостолов и Генуэзской крепости Чембало.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • транспортно-экскурсионное обслуживание,
  • услуги аттестованного гида-экскурсовода.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты: катер Фиолент-Балаклава 350 руб.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Услуги аттестованного гида-экскурсовода
Что не входит
  • Входные билеты: катер Фиолент-Балаклава 350 руб
Место начала и завершения?
пл. Нахимова, д. 3
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, пятница и воскресенье с 9.00.
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вторник, пятница и воскресенье с 9.00.

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