Вы узнаете легенды и предания Фиолента, увидите незабываемые красоты бывшего вулкана
Вы узнаете легенды и предания Фиолента, увидите незабываемые красоты бывшего вулкана и посетите скальный мужский монастырь Святого Георгия. Мы спустимся по древней монастырской лестнице (900 ступеней) на уникальный по красоте «Яшмовый пляж» и отправимся на морскую прогулку в Балаклаву.
Что вас ожидает 🤩
- Фиолент
- Видовая площадка
- Памятник Пушкину
- Монастырь Святого Георгия
- Яшмовый пляж
- Балаклава
Зебра рекомендует!
Фиолент: легенды и предания, незабываемые красоты бывшего вулкана. Памятник А. С. Пушкину. Тайны скал Орест и Пилад, скалы Святого Явления - обзор с видовой площадки. Посещение скального мужского монастыря Святого Георгия.
Спуск по древней монастырской лестнице (900 ступеней) на уникальный по красоте «Яшмовый пляж». Отдых на пляже. Морская прогулка (на рейсовом катере) в Балаклаву.
Балаклава: атмосферная экскурсия по набережной Крымской «Венеции». Осмотр храма 12-ти Апостолов и Генуэзской крепости Чембало.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
- транспортно-экскурсионное обслуживание,
- услуги аттестованного гида-экскурсовода.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- входные билеты: катер Фиолент-Балаклава 350 руб.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Услуги аттестованного гида-экскурсовода
- Что не входит
- Входные билеты: катер Фиолент-Балаклава 350 руб
- Место начала и завершения?
- пл. Нахимова, д. 3
- Когда и сколько длится
- Когда: Вторник, пятница и воскресенье с 9.00.Экскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вторник, пятница и воскресенье с 9.00.
Виктория — ваш гид в Севастополе
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