Церковь Николая Чудотворца

Найдено 4 экскурсии в категории «Церковь Николая Чудотворца» в Смоленске, цены от 4300 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Величественные святыни «Золотого века» Смоленска
3 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в княжеский Смоленск XII века
Погрузитесь в атмосферу XII века, посетив уникальные храмы и места силы древнего Смоленска в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: От Вашего отеля в городской черте
Расписание: Ежедневно по договоренности
27 апр в 15:00
28 апр в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
Расписание: ежедневно с 9 до 17
26 апр в 17:00
27 апр в 17:00
7900 ₽ за экскурсию
Затерянный мир улочек Смоленска
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Затерянный мир улочек Смоленска: путешествие по скрытым уголкам
Погрузитесь в атмосферу старинного Смоленска, исследуя его скрытые уголки и узкие улочки в компании опытного гида
Начало: Ул. Коненкова, д. 9
Расписание: По договоренности
29 апр в 09:00
30 апр в 09:00
4300 ₽ за экскурсию
Взгляд через века. С посещением музея в Громовой башне и Успенского собора
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
«Взгляд через века» с подъемом на верхние ярусы башни Громовой
Увлекательная прогулка по Смоленску: старинные парки, крепостные стены, Успенский собор и подъем на башню Громовую. Погрузитесь в историю города
Начало: У входа в Смоленскотель, ул. Ленина, 2/1
Расписание: ежедневно с 9 до 15-30
29 апр в 09:00
4 мая в 14:00
11 900 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ок
    16 июня 2024
    Взгляд через века. С посещением музея в Громовой башне и Успенского собора
    Великолепный гид! Провели с Вадимом целый день: посмотрели храмы, исторические места, парки, заброшенные места и бункеры. Во многом благодаря Вадиму влюбились
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    в Смоленск! Узнали много нового об Отечественной войне 1812 года и ее героях, народном ополчении, армии Наполеона. Также - о памятниках города, их истории. Прошло 2 года с момента посещения экскурсии до написания отзыва: подтверждаю, это один из лучших гидов, с которыми мы встречались. Благодарим!!!

  • О
    Оксана
    22 апреля 2024
    Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
    Впечатления самые положительные. Гид знающий,умеющий заинтересовать и подать информацию. Контактный. На все вопросы был готов ответить.
  • Д
    Дамир
    1 апреля 2024
    Затерянный мир улочек Смоленска
    Экскурсия была хороша! Во-первых, гид очень интересно рассказывает, явно профессионально владея знаниями истории, при этом очень грамотно правильно поставленной речью.
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    Во-вторых, с погодой очень повезло, было тепло, светило солнышко. Мы прошлись по центру Смоленска, набережной и почти вдоль всей крепостной стены. Очень информативная прогулка получилась, большое спасибо экскурсовод Маргарите.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Церковь Николая Чудотворца»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Величественные святыни «Золотого века» Смоленска
  2. Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
  3. Затерянный мир улочек Смоленска
  4. Взгляд через века. С посещением музея в Громовой башне и Успенского собора
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Самое главное
  4. Лопатинский сад
  5. Парк Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Блонье
  9. Соборная гора
  10. Памятник Глинке
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в апреле 2025
Сейчас в Смоленске в категории "Церковь Николая Чудотворца" можно забронировать 4 экскурсии от 4300 до 11 900. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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