читать дальше

в Смоленск! Узнали много нового об Отечественной войне 1812 года и ее героях, народном ополчении, армии Наполеона. Также - о памятниках города, их истории. Прошло 2 года с момента посещения экскурсии до написания отзыва: подтверждаю, это один из лучших гидов, с которыми мы встречались. Благодарим!!!