Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в княжеский Смоленск XII века
Погрузитесь в атмосферу XII века, посетив уникальные храмы и места силы древнего Смоленска в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: От Вашего отеля в городской черте
Расписание: Ежедневно по договоренности
27 апр в 15:00
28 апр в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
Расписание: ежедневно с 9 до 17
26 апр в 17:00
27 апр в 17:00
7900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Затерянный мир улочек Смоленска: путешествие по скрытым уголкам
Погрузитесь в атмосферу старинного Смоленска, исследуя его скрытые уголки и узкие улочки в компании опытного гида
Начало: Ул. Коненкова, д. 9
Расписание: По договоренности
29 апр в 09:00
30 апр в 09:00
4300 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
«Взгляд через века» с подъемом на верхние ярусы башни Громовой
Увлекательная прогулка по Смоленску: старинные парки, крепостные стены, Успенский собор и подъем на башню Громовую. Погрузитесь в историю города
Начало: У входа в Смоленскотель, ул. Ленина, 2/1
Расписание: ежедневно с 9 до 15-30
29 апр в 09:00
4 мая в 14:00
11 900 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООк16 июня 2024Великолепный гид! Провели с Вадимом целый день: посмотрели храмы, исторические места, парки, заброшенные места и бункеры. Во многом благодаря Вадиму влюбились
- ООксана22 апреля 2024Впечатления самые положительные. Гид знающий,умеющий заинтересовать и подать информацию. Контактный. На все вопросы был готов ответить.
- ДДамир1 апреля 2024Экскурсия была хороша! Во-первых, гид очень интересно рассказывает, явно профессионально владея знаниями истории, при этом очень грамотно правильно поставленной речью.
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Церковь Николая Чудотворца»
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